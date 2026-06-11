Qozog‘istonlik deputatlar JCH-2026 da O‘zbekistonga muxlislik qiladi
Okean ortida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq va shiddatli bahslari start olgan bir paytda, nafaqat yurtimizda, balki qo‘shni davlatlarda ham ushbu nufuzli musobaqaga bo‘lgan qiziqish juda yuqori darajaga chiqdi. Xususan, qardosh Qozog‘iston Respublikasi Parlamenti Majlisi deputatlari ham joriy mundial haqida o‘zlarining samimiy fikrlarini bildirib, ushbu tarixiy musobaqada qaysi terma jamoalarning g‘alabasi uchun qayg‘urishlarini oshkor qilishdi.
Xalq vakillarining tanlovi rang-barang bo‘lib, ular orasida dunyo futboli grandlari hisoblangan Ispaniya, Argentina va Niderlandiya kabi terma jamoalarning ashaddiy ishqibozlari borligi ma’lum bo‘ldi. Biroq eng quvonarlisi va diqqatga sazovor jihati shundaki, qozog‘istonlik aksariyat deputatlar «JCH-2026»da chin dildan bizning suyukli O‘zbekiston milliy terma jamoamizni qo‘llab-quvvatlashlarini, yashil maydonda aynan «oq bo‘rilar»ga sherik bo‘lishlarini katta faxr bilan ta’kidlashdi.
Qozog‘istonlik siyosatchilar va parlament a’zolarining mundial oldidan bildirgan fikrlari va samimiy tilaklari quyidagicha ko‘rinish oldi:
Dunyo grandlariga ko‘ngil qo‘yganlar
Samat Nurtaza: > «Bolalik yillarimdan buyon Niderlandiya milliy terma jamoasining o‘yinlariga maftunman va ularga muxlislik qilaman. Garchi ularga Jahon chempionatlari finalida omad yetishmay, hali biror marta oltin kubokni qo‘lga kirita olmagan bo‘lishsa-da, men baribir ularning sodiq tarafdori bo‘lib qolaveraman».
Magerram Magerramov: > «Men uzoq yillardan beri, ya’ni olis 1982 yilgi mundialdan buyon Jahon chempionatlarini uzluksiz kuzatib kelaman. O‘sha davrdan boshlab qalbimdan Ispaniya terma jamoasi chuqur joy olgan. Shu sababli, joriy musobaqada aynan "qizil furiya"ning chempionlik shohsupasiga ko‘tarilishiga chin dildan ishonaman».
Nikita Shatalov: > «Biz tarixan va an’anaviy tarzda Ispaniya hamda amaldagi chempion Argentina terma jamoalarining chiroyli o‘yinlariga muxlislik qilib kelamiz. Albatta, okean ortidagi uchrashuvlarni izchil kuzatib boramiz, ammo eng qizg‘in bahslar boshlanadigan pley-off bosqichidan e’tiboran o‘yinlarni yanada jonliroq tomosha qilishni rejalashtirganmiz».
O‘zbekistonni yagona faxr deb bilganlar
Yerlan Sairov: > «Ushbu Jahon chempionatida qondosh va qardosh bo‘lgan O‘zbekiston hamda Turkiya milliy terma jamoalari ishtirok etmoqda. Biz musobaqa davomida aynan mana shu ikki birodar mamlakat vakillarini chin qalbdan qo‘llab-quvvatlaymiz va ulardan yuqori natijalar kutamiz».
Jiguli Dayrabayev: > «Osiyo qit’asi sharafini, eng avvalo, bizning eng yaqin qo‘shnimiz va birodarlarimiz — O‘zbekiston futbolchilari himoya qilishmoqda. Men ushbu mundialda butun vujudim bilan O‘zbekiston terma jamoasi uchun muxlislik qilaman va ularga zafarlar tilayman».
Yerkin Abil: > «To‘g‘risini aytsam, men unchalik ashaddiy futbol ishqibozi emasman va bu sport turini doimiy kuzatmayman. Ammo mazkur tarixiy musobaqada qo‘shni o‘laroq O‘zbekiston terma jamoasini to‘liq qo‘llab-quvvatlayman».
Aydarbek Xojanazarov: > «Men albatta ushbu uzoq kutilgan Jahon chempionati bahslarini katta qiziqish bilan tomosha qilaman. Musobaqada O‘zbekiston terma jamoasiga omad tilayman. Tvitter va ijtimoiy tarmoqlarda ham faol muhokama qilinayotganidek, ularning tarkibida Abduqodir Husanov kabi juda iqtidorli va katta kelajakka ega bo‘lgan yosh futbolchilar bor. Husanov bugungi kunda nafaqat o‘zbek xalqi, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun haqiqiy faxr va iftixor hisoblanadi.
Shuningdek, Portugaliya terma jamoasini ham alohida ko‘rsatib o‘tmoqchiman. Boisi, u yerda barchaga mashhur va sevimli bo‘lgan Krishtianu Ronaldu to‘p surmoqda. U o‘z mehnati bilan butun dunyo yoshlari uchun ulkan motivatsiya va kuch manbaidir. Fursatdan foydalanib, hammaga go‘zal futbol tomosha qilishni va albatta sport bilan faol shug‘ullanishni tavsiya etaman».
Vakillarimizni oldinda kutayotgan tarixiy sinov
Eslatib o‘tish joizki, o‘z tarixida ilk bor final bosqichiga yo‘llanma olgan suyukli O‘zbekiston milliy terma jamoasi Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi jamoalari bilan birgalikda musobaqaning anchagina shiddatli va nufuzli hisoblangan «K» guruhidan joy olgan.
Italiyalik afsonaviy mutaxassis va jamoamiz ustozi Fabio Kannavaro shogirdlari Jahon chempionatidagi o‘zlarining ilk tarixiy va hayajonli uchrashuvini shu yilning 18 iyun sanasida, mezbon davlatlardan biri bo‘lgan Meksika yashil maydonlarida guruhning eng qudratli raqiblaridan biri — Janubiy Amerikaning mashhur Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Butun Markaziy Osiyo xalqlari qalban qo‘llab-quvvatlayotgan vakillarimizga ushbu mas’uliyatli bahsda ulkan g‘alabalar yor bo‘lishini tilab qolamiz!
Milliy terma jamoamizning Jahon chempionatidagi ilk tarixiy qadamlari, Abduqodir Husanov va Eldor Shomurodovning qaynoq o‘yinlari, Fabio Kannavaroning sirli taktikalari va mundialning barcha eksklyuziv, shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…