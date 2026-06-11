«Siti» Bernardu Silva va Jon Stounzning ketishini rasman tasdiqladi
Yevropa futbolida mavsum yakunlanib, transfer oynasi ochilishi arafasida haqiqiy tub burilishlar davri boshlandi. Xususan, Angliya va dunyo futbolining so‘nggi yillardagi eng qudratli gegemoni hisoblangan «Manchester Siti» klubi 2025/2026 yilgi mavsum sarhisobiga ko‘ra, shartnoma muddati nihoyasiga yetgan bir qator yetakchi futbolchilar bilan bog‘liq tashkiliy masalalarni uzil-kesil hal qildi. Bu esa «shaharliklar»ning yillik maoshlar jamg‘armasida juda katta va sezilarli moliyaviy bo‘shliq (erkinlik) hosil qildi.
Angliya Premer-ligasining (APL) rasmiy reyestri taqdim etgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, klubning zamonaviy tarixida o‘chirmas iz qoldirgan, ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritishda bosh figura bo‘lgan ikki nafar haqiqiy afsona jamoani butunlay tark etmoqda. Ekspertlarning fikriga ko‘ra, ushbu yo‘qotish «Manchester Siti»ning ichki musobaqalardagi, xususan, Angliyadagi ko‘p yillik tarixiy ustunlik va yakkahokimlik davrining yakunlanishidan dalolat berishi mumkin.
Jamoani nafaqat asosiy tarkibdagi yuqori saviyali va tajribali yulduzlar, balki Manchester klubi tizimidagi eng istiqbolli va kelajagi porloq hisoblangan ikki nafar yosh iqtidor egalari ham tark etishi kutilmoqda. Klubning yangi sport direktori Ugu Viana hamda jamoa rahbariyati shartnoma muddati tugayotgan barcha o‘yinchilarning kelgusi istiqbollari va taktik rejalarini atroflicha ko‘rib chiqdi. Yakuniy xulosalarga ko‘ra, joriy yozgi transfer oynasida «Etihod Stedium»ni jami to‘rt nafar futbolchi rasman tark etadigan bo‘ldi.
Premer-liga rahbariyati tomonidan berilgan rasmiy tasdiqqa binoan, «Manchester Siti» joriy yilning 30 iyun sanasida amaldagi shartnomasi o‘z nihoyasiga yetadigan portugaliyalik virtuoz Bernardu Silva hamda ingliz futbolining eng ishonchli himoyachilaridan biri Jon Stounz bilan xayrlashish bo‘yicha barcha zarur yuridik va rasmiy hujjatlarni APL qarorgohiga topshirgan. Ushbu ikki yulduz faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qilgan.
Shuningdek, klub akademiyasi va yoshlar jamoasi safida professional shartnomaga ega bo‘lgan holda to‘p surib kelayotgan bo‘lsa-da, katta futbolda o‘z o‘rnini topishga intilayotgan Ezra Karrington va Eshton Myuir ham mazkur yozda Manchester shahri bilan xayrlashib, boshqa klublar ixtiyoriga yo‘l oladigan bo‘lishdi. Ko‘ramiz, ushbu katta tozalash va tarkibning yangilanishi Enso Mareska jamoasiga kelgusi mavsumda qanday ta’sir ko‘rsatar ekan.
«Manchester Siti»ning yangi transfer nishonlari, Bernardu Silva va Jon Stounzning yangi jamoalari hamda Yevropa futboliga oid eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…