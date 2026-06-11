«Siti» Bernardu Silva va Jon Stounzning ketishini rasman tasdiqladi

·58·Sport
«Siti» Bernardu Silva va Jon Stounzning ketishini rasman tasdiqladi

Yevropa futbolida mavsum yakunlanib, transfer oynasi ochilishi arafasida haqiqiy tub burilishlar davri boshlandi. Xususan, Angliya va dunyo futbolining so‘nggi yillardagi eng qudratli gegemoni hisoblangan «Manchester Siti» klubi 2025/2026 yilgi mavsum sarhisobiga ko‘ra, shartnoma muddati nihoyasiga yetgan bir qator yetakchi futbolchilar bilan bog‘liq tashkiliy masalalarni uzil-kesil hal qildi. Bu esa «shaharliklar»ning yillik maoshlar jamg‘armasida juda katta va sezilarli moliyaviy bo‘shliq (erkinlik) hosil qildi.

Angliya Premer-ligasining (APL) rasmiy reyestri taqdim etgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, klubning zamonaviy tarixida o‘chirmas iz qoldirgan, ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritishda bosh figura bo‘lgan ikki nafar haqiqiy afsona jamoani butunlay tark etmoqda. Ekspertlarning fikriga ko‘ra, ushbu yo‘qotish «Manchester Siti»ning ichki musobaqalardagi, xususan, Angliyadagi ko‘p yillik tarixiy ustunlik va yakkahokimlik davrining yakunlanishidan dalolat berishi mumkin.

Jamoani nafaqat asosiy tarkibdagi yuqori saviyali va tajribali yulduzlar, balki Manchester klubi tizimidagi eng istiqbolli va kelajagi porloq hisoblangan ikki nafar yosh iqtidor egalari ham tark etishi kutilmoqda. Klubning yangi sport direktori Ugu Viana hamda jamoa rahbariyati shartnoma muddati tugayotgan barcha o‘yinchilarning kelgusi istiqbollari va taktik rejalarini atroflicha ko‘rib chiqdi. Yakuniy xulosalarga ko‘ra, joriy yozgi transfer oynasida «Etihod Stedium»ni jami to‘rt nafar futbolchi rasman tark etadigan bo‘ldi.

Premer-liga rahbariyati tomonidan berilgan rasmiy tasdiqqa binoan, «Manchester Siti» joriy yilning 30 iyun sanasida amaldagi shartnomasi o‘z nihoyasiga yetadigan portugaliyalik virtuoz Bernardu Silva hamda ingliz futbolining eng ishonchli himoyachilaridan biri Jon Stounz bilan xayrlashish bo‘yicha barcha zarur yuridik va rasmiy hujjatlarni APL qarorgohiga topshirgan. Ushbu ikki yulduz faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qilgan.

Shuningdek, klub akademiyasi va yoshlar jamoasi safida professional shartnomaga ega bo‘lgan holda to‘p surib kelayotgan bo‘lsa-da, katta futbolda o‘z o‘rnini topishga intilayotgan Ezra Karrington va Eshton Myuir ham mazkur yozda Manchester shahri bilan xayrlashib, boshqa klublar ixtiyoriga yo‘l oladigan bo‘lishdi. Ko‘ramiz, ushbu katta tozalash va tarkibning yangilanishi Enso Mareska jamoasiga kelgusi mavsumda qanday ta’sir ko‘rsatar ekan.

«Manchester Siti»ning yangi transfer nishonlari, Bernardu Silva va Jon Stounzning yangi jamoalari hamda Yevropa futboliga oid eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Manchester CityBernardo SilvaJohn StonesHugo VianaEtihad Stadium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Bugun, 06:40Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiSantyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiBugun, 06:38O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiO'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiBugun, 06:30O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiO'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiBugun, 06:19Mehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiMehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiBugun, 06:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...