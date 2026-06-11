O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdi
AQSh, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bugun rasman start olgan futbol bo'yicha 2026 yilgi Jahon chempionatidan yurtimiz muxlislari uchun juda yoqimli, quvonchli va olamshumul xushxabar etib keldi! O'z tarixida ilk marotaba final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritgan suyukli O'zbekiston milliy terma jamoasi nafaqat maydonda, balki uning atrofidagi qiziqish va intrigalar borasida ham dunyo grandlarini ortda qoldirib, sayyorada tengsiz ekanligini isbotlamoqda.
Olingan so'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mundialning «K» guruhi 1-turidan o'rin olgan hamda butun Markaziy Osiyo ahli intizorlik bilan kutayotgan O'zbekiston — Kolumbiya to'qnashuvi ayni paytda chiptalar sotuvi bo'yicha butun boshli turnirda eng yuqori va mutlaq eng yaxshi natijani qayd etib turibdi. Bu haqda xalqaro miqyosda tan olingan taniqli o'zbekistonlik futbol eksperti va mutaxassisi Alisher Nikimbaev o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali eksklyuziv xabar tarqatdi.
Tajribali mutaxassisning taqdim etgan raqamlari va tahlillari haqiqatan ham har bir o'zbek futbol ishqibozining qalbini g'ururga to'ldirishi tabiiy:
«Turnir tashkiliy qo'mitasidan olingan dastlabki rasmiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, bo'lajak hayajonli O'zbekiston — Kolumbiya to'qnashuvi uchun hozirgi soatgacha naqd 74 725 ta chipta o'z egasini topib ulgurgan. Hayratlanarli jihati shundaki, ayni damda mazkur ko'rsatkich joriy Jahon chempionati doirasidagi boshqa istalgan uchrashuv uchun sotilgan chiptalar hajmidan sezilarli darajada ko'pdir.
Jahon futboli e'tiborida bo'lgan musobaqaning rasmiy ochilish uchrashuvi hisoblangan Meksika — Janubiy Afrika Respublikasi (73 373 ta chipta) bahsi hamda millionlab muxlislarga ega bo'lgan Braziliya — Marokash (73 719 ta chipta) o'rtasidagi shiddatli to'qnashuvlar ham chipta sotilish sur'ati bo'yicha vakillarimiz ishtirokidagi o'yindan ortda qolib ketdi», — deya ta'kidlaydi Alisher Nikimbaev.
Ushbu tarixiy raqamlar okean ortida istiqomat qilayotgan va u erga dunyoning turli nuqtalaridan etib borgan hamyurtlarimiz, qolaversa, Janubiy Amerikaning eng jo'shqin muxlislari ushbu o'yinga qanchalik yuqori darajada tashna ekanligidan dalolat beradi. Italiyalik afsona Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo'rilar» 18 iyun kuni Meksikaning mashhur yashil maydonida mana shunday ulkan — 75 mingga yaqin tomoshabin qarshisida Jahon chempionatidagi o'zlarining ilk tarixiy uchrashuvini o'tkazishadi. Tribunalardan yangraydigan «O'zbekiston!» degan hayqiriqlar futbolchilarimizga chinakam qanot bag'ishlashi shubhasiz. Vakillarimizga ushbu unutilmas bahsda faqat va faqat g'alaba tilab qolamiz!
Milliy terma jamoamizning Kolumbiyaga qarshi tarixiy o'yini tafsilotlari, Fabio Kannavaroning mashg'ulotlar lageridan eksklyuziv reportajlar va Jahon chempionatining barcha qaynoq, rekordchi va shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…