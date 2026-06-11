O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdi

·32·Sport
O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdi

AQSh, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bugun rasman start olgan futbol bo'yicha 2026 yilgi Jahon chempionatidan yurtimiz muxlislari uchun juda yoqimli, quvonchli va olamshumul xushxabar etib keldi! O'z tarixida ilk marotaba final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritgan suyukli O'zbekiston milliy terma jamoasi nafaqat maydonda, balki uning atrofidagi qiziqish va intrigalar borasida ham dunyo grandlarini ortda qoldirib, sayyorada tengsiz ekanligini isbotlamoqda.

Olingan so'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mundialning «K» guruhi 1-turidan o'rin olgan hamda butun Markaziy Osiyo ahli intizorlik bilan kutayotgan O'zbekiston — Kolumbiya to'qnashuvi ayni paytda chiptalar sotuvi bo'yicha butun boshli turnirda eng yuqori va mutlaq eng yaxshi natijani qayd etib turibdi. Bu haqda xalqaro miqyosda tan olingan taniqli o'zbekistonlik futbol eksperti va mutaxassisi Alisher Nikimbaev o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali eksklyuziv xabar tarqatdi.

Tajribali mutaxassisning taqdim etgan raqamlari va tahlillari haqiqatan ham har bir o'zbek futbol ishqibozining qalbini g'ururga to'ldirishi tabiiy:

«Turnir tashkiliy qo'mitasidan olingan dastlabki rasmiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, bo'lajak hayajonli O'zbekiston — Kolumbiya to'qnashuvi uchun hozirgi soatgacha naqd 74 725 ta chipta o'z egasini topib ulgurgan. Hayratlanarli jihati shundaki, ayni damda mazkur ko'rsatkich joriy Jahon chempionati doirasidagi boshqa istalgan uchrashuv uchun sotilgan chiptalar hajmidan sezilarli darajada ko'pdir.

Jahon futboli e'tiborida bo'lgan musobaqaning rasmiy ochilish uchrashuvi hisoblangan Meksika — Janubiy Afrika Respublikasi (73 373 ta chipta) bahsi hamda millionlab muxlislarga ega bo'lgan Braziliya — Marokash (73 719 ta chipta) o'rtasidagi shiddatli to'qnashuvlar ham chipta sotilish sur'ati bo'yicha vakillarimiz ishtirokidagi o'yindan ortda qolib ketdi», — deya ta'kidlaydi Alisher Nikimbaev.

Ushbu tarixiy raqamlar okean ortida istiqomat qilayotgan va u erga dunyoning turli nuqtalaridan etib borgan hamyurtlarimiz, qolaversa, Janubiy Amerikaning eng jo'shqin muxlislari ushbu o'yinga qanchalik yuqori darajada tashna ekanligidan dalolat beradi. Italiyalik afsona Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo'rilar» 18 iyun kuni Meksikaning mashhur yashil maydonida mana shunday ulkan — 75 mingga yaqin tomoshabin qarshisida Jahon chempionatidagi o'zlarining ilk tarixiy uchrashuvini o'tkazishadi. Tribunalardan yangraydigan «O'zbekiston!» degan hayqiriqlar futbolchilarimizga chinakam qanot bag'ishlashi shubhasiz. Vakillarimizga ushbu unutilmas bahsda faqat va faqat g'alaba tilab qolamiz!

Milliy terma jamoamizning Kolumbiyaga qarshi tarixiy o'yini tafsilotlari, Fabio Kannavaroning mashg'ulotlar lageridan eksklyuziv reportajlar va Jahon chempionatining barcha qaynoq, rekordchi va shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonKolumbiyaAlisher NikimbaevFabio CannavaroFIFA Jahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Bugun, 06:40Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiSantyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiBugun, 06:38O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiO'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiBugun, 06:19Mehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiMehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiBugun, 06:11Mourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiMourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiBugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...