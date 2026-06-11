Vinsent Kompani maqsadiga erishdi: Bavariya 65 million yevrolik transferni hal qildi

·58·Sport
Vinsent Kompani maqsadiga erishdi: Bavariya 65 million yevrolik transferni hal qildi

Bavariya yozgi transfer oynasidagi ilk yirik kelishuvni amalga oshirish arafasida turibdi. Myunxenliklar Frankfurtning Ayntraxt jamoasi bilan himoyachi Nathaniel Brown transferi boʻyicha prinsipial kelishuvga erishdilar. Ushbu transfer shaxsan bosh murabbiy Vinsent Kompani tomonidan talab qilingan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BILD nashrining xabar berishicha, klublar umumiy qiymati 65 million yevroga teng boʻlgan paket boʻyicha oʻzaro til topishgan. Ushbu mablagʻning bir qismi bonuslar koʻrinishida toʻlanadi. Hozirda tomonlar faqatgina toʻlov strukturasi, yaʼni kafolatlangan summa va bonuslar miqdori ustida yakuniy muzokaralarni olib bormoqdalar.

Vinsent Kompani 22 yoshli Nathaniel Brownni oʻzining taktik sxemasida muhim figura deb hisoblamoqda. Murabbiy uni ham qanot himoyasida, ham chap qanot hujum chizigʻida samarali oʻynay oladigan universal futbolchi sifatida koʻrmoqda. Klub rahbariyati transferni tezroq rasmiylashtirishni maqsad qilgan.

Hozirda futbolchi Germaniya terma jamoasi safida AQSHda boʻlib turibdi. Shu sababli, majburiy tibbiy koʻrikni bevosita oʻsha yerda oʻtkazish boʻyicha tashkiliy ishlar boshlab yuborilgan. Klublar oʻrtasidagi maʼlumot almashinuvi raqamli formatda amalga oshiriladi, bu esa transferni tezroq yakunlash imkonini beradi.

Nathaniel Brown Julian Nagelsmann boshqaruvidagi terma jamoada ham asosiy tarkibdan joy olishga daʼvogarlik qilmoqda. Futbolchi bor eʼtiborini xalqaro oʻyinlarga qaratish uchun transfer masalasini tezroq yopish niyatida. Germaniya terma jamoasi yakshanba kuni Kyurasao bilan bahs olib boradi va aynan oʻsha vaqtda transfer rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.

BavariyaBundesligaTransferNathaniel BrownVinsent Kompani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini qanchalik yuqori oʻrnatadi?Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini qanchalik yuqori oʻrnatadi?Bugun, 09:11Bugun futbol bo‘yicha Jahon chempionati start oladiBugun futbol bo‘yicha Jahon chempionati start oladiBugun, 08:44Denni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkalDenni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkalBugun, 08:18Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?Bugun, 07:34Cristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdiCristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdiBugun, 07:16Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...