Vinsent Kompani maqsadiga erishdi: Bavariya 65 million yevrolik transferni hal qildi
Bavariya yozgi transfer oynasidagi ilk yirik kelishuvni amalga oshirish arafasida turibdi. Myunxenliklar Frankfurtning Ayntraxt jamoasi bilan himoyachi Nathaniel Brown transferi boʻyicha prinsipial kelishuvga erishdilar. Ushbu transfer shaxsan bosh murabbiy Vinsent Kompani tomonidan talab qilingan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BILD nashrining xabar berishicha, klublar umumiy qiymati 65 million yevroga teng boʻlgan paket boʻyicha oʻzaro til topishgan. Ushbu mablagʻning bir qismi bonuslar koʻrinishida toʻlanadi. Hozirda tomonlar faqatgina toʻlov strukturasi, yaʼni kafolatlangan summa va bonuslar miqdori ustida yakuniy muzokaralarni olib bormoqdalar.
Vinsent Kompani 22 yoshli Nathaniel Brownni oʻzining taktik sxemasida muhim figura deb hisoblamoqda. Murabbiy uni ham qanot himoyasida, ham chap qanot hujum chizigʻida samarali oʻynay oladigan universal futbolchi sifatida koʻrmoqda. Klub rahbariyati transferni tezroq rasmiylashtirishni maqsad qilgan.
Hozirda futbolchi Germaniya terma jamoasi safida AQSHda boʻlib turibdi. Shu sababli, majburiy tibbiy koʻrikni bevosita oʻsha yerda oʻtkazish boʻyicha tashkiliy ishlar boshlab yuborilgan. Klublar oʻrtasidagi maʼlumot almashinuvi raqamli formatda amalga oshiriladi, bu esa transferni tezroq yakunlash imkonini beradi.
Nathaniel Brown Julian Nagelsmann boshqaruvidagi terma jamoada ham asosiy tarkibdan joy olishga daʼvogarlik qilmoqda. Futbolchi bor eʼtiborini xalqaro oʻyinlarga qaratish uchun transfer masalasini tezroq yopish niyatida. Germaniya terma jamoasi yakshanba kuni Kyurasao bilan bahs olib boradi va aynan oʻsha vaqtda transfer rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…