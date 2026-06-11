Trent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkin

·80·Sport
Trent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkin

Real Madrid jamoasining oʻng qanot himoyachisi Trent Alexander-Arnold yangi bosh murabbiy Joze Mourinyo kelishi bilan jiddiy raqobatga duch kelishi haqida ogohlantirildi. Angliya Premer-ligasining sobiq hujumchisi Jimmy Floyd Hasselbainkning fikricha, agar portugaliyalik mutaxassis himoyadagi barqarorlikni hujumkorlikdan ustun qoʻysa, Denzel Dumfries ingliz futbolchisini asosiy tarkibdan siqib chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports xabariga koʻra, Joze Mourinyo chorshanba kuni Madridga yetib kelgan va iyul oyidan rasman ish boshlash uchun shartnoma tafsilotlarini yakunlagan. "Qirollik klubi" rahbariyati himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Inter aʼzosi Denzel Dumfries va Liverpul markaziy himoyachisi Ibrahima Konate transferi ustida ishlamoqda. Bu Alexander-Arnold uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki u jarohatlar sababli Angliya terma jamoasining Jahon chempionati qaydnomasidan ham tushib qolgan edi.

Hasselbainkning taʼkidlashicha, Mourinyo uslubi koʻproq himoyaviy intizomga tayanadi. "Agar gap Mourinyo haqida ketayotgan boʻlsa, Dumfriesning imkoniyatlari juda yuqori, chunki Jose birinchi navbatda himoyachidan himoyalanishni talab qiladi. Trentning sifatlarini barchamiz bilamiz, lekin u koʻproq hujumda foydali. Shunday boʻlsa-da, ikki xil uslubdagi himoyachiga ega boʻlish murabbiy uchun katta hashamatdir", — deydi sobiq futbolchi.

Dani Carvajal 30-iyun kuni jamoani tark etishi kutilayotgan bir paytda, 27 yoshli Alexander-Arnoldga boʻlgan bosim yanada ortadi. Shunga qaramay, ekspertlar unga Angliya Premer-ligasiga qaytishni maslahat bermayapti. Hasselbainkning fikricha, Trent Madridda qolib, oʻz xarakterini koʻrsatishi va oʻyinining boshqa qirralarini rivojlantirishi kerak.

Real MadridJoze MourinyoTrent Alexander-ArnoldDenzel DumfriesTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...Bugun, 11:25Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaJoze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqidaBugun, 11:20Joze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarJoze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarBugun, 11:14«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladi«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladiBugun, 11:10PSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiPSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiBugun, 10:55Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bugun, 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...