Trent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkin
Real Madrid jamoasining oʻng qanot himoyachisi Trent Alexander-Arnold yangi bosh murabbiy Joze Mourinyo kelishi bilan jiddiy raqobatga duch kelishi haqida ogohlantirildi. Angliya Premer-ligasining sobiq hujumchisi Jimmy Floyd Hasselbainkning fikricha, agar portugaliyalik mutaxassis himoyadagi barqarorlikni hujumkorlikdan ustun qoʻysa, Denzel Dumfries ingliz futbolchisini asosiy tarkibdan siqib chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports xabariga koʻra, Joze Mourinyo chorshanba kuni Madridga yetib kelgan va iyul oyidan rasman ish boshlash uchun shartnoma tafsilotlarini yakunlagan. "Qirollik klubi" rahbariyati himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Inter aʼzosi Denzel Dumfries va Liverpul markaziy himoyachisi Ibrahima Konate transferi ustida ishlamoqda. Bu Alexander-Arnold uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki u jarohatlar sababli Angliya terma jamoasining Jahon chempionati qaydnomasidan ham tushib qolgan edi.
Hasselbainkning taʼkidlashicha, Mourinyo uslubi koʻproq himoyaviy intizomga tayanadi. "Agar gap Mourinyo haqida ketayotgan boʻlsa, Dumfriesning imkoniyatlari juda yuqori, chunki Jose birinchi navbatda himoyachidan himoyalanishni talab qiladi. Trentning sifatlarini barchamiz bilamiz, lekin u koʻproq hujumda foydali. Shunday boʻlsa-da, ikki xil uslubdagi himoyachiga ega boʻlish murabbiy uchun katta hashamatdir", — deydi sobiq futbolchi.
Dani Carvajal 30-iyun kuni jamoani tark etishi kutilayotgan bir paytda, 27 yoshli Alexander-Arnoldga boʻlgan bosim yanada ortadi. Shunga qaramay, ekspertlar unga Angliya Premer-ligasiga qaytishni maslahat bermayapti. Hasselbainkning fikricha, Trent Madridda qolib, oʻz xarakterini koʻrsatishi va oʻyinining boshqa qirralarini rivojlantirishi kerak.
…