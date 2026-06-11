Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqida
Joze Mourinyo yana Real Madrid boshqaruviga qaytmoqda, biroq “Maxsus” murabbiy hali ham muvaffaqiyat kafolati boʻlib xizmat qila oladimi? “Qirollik klubi”ning sobiq hujumchisi Michael Owen GOAL nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Santiago Bernabeu’dagi ushbu kutilmagan tayinlovga oʻz munosabatini bildirdi va portugaliyalik mutaxassis dunyoning eng talabchan klubida bir mavsum chiday olishi borasida oʻz taxminlarini ilgari surdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mourinyo 2010-2013-yillar davomida Madridda 178 ta oʻyinda jamoani boshqarib, Ispaniya chempionligi va Qirol kubogini qoʻlga kiritgan edi. Oʻshanda u Pep Guardiola boshchiligidagi yulduzli Barselona va Lionel Messi kabi raqiblarga qarshi kurashgan. Shundan soʻng u Chelsi bilan Angliya Premer-ligasi va Manchester Yunayted bilan Yevropa ligasida zafar quchdi, biroq 63 yoshli murabbiyning soʻnggi yirik sovrini 2022-yilda Roma bilan qoʻlga kiritilgan Konferensiyalar ligasi boʻldi.
Michael Owen ushbu tayinlovdan hayratda ekanini yashirmadi: «Bu men uchun kutilmagan qaror boʻldi. U soʻnggi ish joylarida unchalik ham ajoyib natijalar koʻrsatmadi. Barselona hozirda juda yaxshi sport formasida, shuning uchun Mourinyoning ishi oson kechmaydi. Real Madridda pul, ajoyib stadion va kuchli tarkib bor, lekin klub nima uchun aynan unga ishonch bildirganiga hayronman», — deydi sobiq futbolchi.
Real Madrid soʻnggi ikki mavsumda yirik sovrinlarsiz qolgani sababli, Florentino Perez yana tavakkal qilishga qaror qildi. Biroq Owenning fikricha, Mourinyoning kelishi avvalgidek gʻayratli gʻalabalarni kafolatlamaydi. «15 yil oldin uni tayinlash gʻalaba kafolati edi, deb aytish mumkin edi. Hozir esa uning xarakteridagi qiyinchiliklarga chidash evaziga sovrin yutish aniq emas. Agar gʻalaba kafolatlanganida, bu qarorni tushungan boʻlyardim, ammo hozir bunday kafolat yoʻq», — deya qoʻshimcha qildi u.
…