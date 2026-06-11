Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqida

·33·Sport
Joze Mourinyo Real Madridga qaytdi: Maykl Ouen kutilmagan tayinlov haqida

Joze Mourinyo yana Real Madrid boshqaruviga qaytmoqda, biroq “Maxsus” murabbiy hali ham muvaffaqiyat kafolati boʻlib xizmat qila oladimi? “Qirollik klubi”ning sobiq hujumchisi Michael Owen GOAL nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Santiago Bernabeu’dagi ushbu kutilmagan tayinlovga oʻz munosabatini bildirdi va portugaliyalik mutaxassis dunyoning eng talabchan klubida bir mavsum chiday olishi borasida oʻz taxminlarini ilgari surdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mourinyo 2010-2013-yillar davomida Madridda 178 ta oʻyinda jamoani boshqarib, Ispaniya chempionligi va Qirol kubogini qoʻlga kiritgan edi. Oʻshanda u Pep Guardiola boshchiligidagi yulduzli Barselona va Lionel Messi kabi raqiblarga qarshi kurashgan. Shundan soʻng u Chelsi bilan Angliya Premer-ligasi va Manchester Yunayted bilan Yevropa ligasida zafar quchdi, biroq 63 yoshli murabbiyning soʻnggi yirik sovrini 2022-yilda Roma bilan qoʻlga kiritilgan Konferensiyalar ligasi boʻldi.

Michael Owen ushbu tayinlovdan hayratda ekanini yashirmadi: «Bu men uchun kutilmagan qaror boʻldi. U soʻnggi ish joylarida unchalik ham ajoyib natijalar koʻrsatmadi. Barselona hozirda juda yaxshi sport formasida, shuning uchun Mourinyoning ishi oson kechmaydi. Real Madridda pul, ajoyib stadion va kuchli tarkib bor, lekin klub nima uchun aynan unga ishonch bildirganiga hayronman», — deydi sobiq futbolchi.

Real Madrid soʻnggi ikki mavsumda yirik sovrinlarsiz qolgani sababli, Florentino Perez yana tavakkal qilishga qaror qildi. Biroq Owenning fikricha, Mourinyoning kelishi avvalgidek gʻayratli gʻalabalarni kafolatlamaydi. «15 yil oldin uni tayinlash gʻalaba kafolati edi, deb aytish mumkin edi. Hozir esa uning xarakteridagi qiyinchiliklarga chidash evaziga sovrin yutish aniq emas. Agar gʻalaba kafolatlanganida, bu qarorni tushungan boʻlyardim, ammo hozir bunday kafolat yoʻq», — deya qoʻshimcha qildi u.

Real MadridJose MourinhoMichael OwenBarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...«Real» Kamavinga va Valverdeni transferga qo‘yishga qaror qildi...Bugun, 11:25Joze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarJoze Mourinyo Bernardo Silva transferiga aralashdi: Real Madrid asosiy da'vogarBugun, 11:14«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladi«Manchester Siti» Vinisiusni o‘z safiga qo‘shib olish uchun harakat boshladiBugun, 11:10PSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiPSJ va Liverpul nishonidagi Akliouche yozda jamoasini tark etishini tasdiqladiBugun, 10:55Trent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinTrent Alexander-Arnold Real Madridda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishi mumkinBugun, 10:35Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bukayo Saka Muhammad Salah darajasiga chiqishi uchun nima qilishi kerak?Bugun, 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...