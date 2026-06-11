Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdi
Aralash jang san’atlari (MMA) muxlislari uchun joriy yilning eng hayajonli va intizorlik bilan kutilayotgan sport voqealaridan biri yaqinlashmoqda. Og‘ir vaznda Aleks Perreyra va Siril Gan o‘rtasidagi to‘qnashuv atrofida ehtiroslar qiziyotgan bir paytda, yengil va yarim yengil vazn toifasi yulduzlari o‘rtasidagi so‘z janglari ham oliy nuqtasiga chiqdi. «UFC Freedom 250» super-turniri oldidan yengil vazn toifasining eng xavfli va murosasiz jangchilaridan biri Jastin Getji hamda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan amaldagi chempion Iliya Topuriya o‘rtasidagi dahshatli dahanaki jang omma e’tiborini tortdi.
Hammasi mashhur «Haylayt» — Jastin Getjining bergan shov-shuvli intervyusidan boshlangan edi. Amerikalik tajribali sportchi oktagonga qadam qo‘yishi bilanoq, dastlabki soniyalardan boshlab Topuriyaga nisbatan ayovsiz va ulkan bosim o‘tkazishga harakat qilishini hamda raqibini nafas rostlashga qo‘ymasligini qat’iy ta’kidlagandi. Bunday tahdidli bayonotdan so‘ng, «El-Matador» laqabli gruziyalik va ispaniyalik chempion raqibining so‘zlariga juda keskin va sovuqqonlik bilan javob qaytardi.
Iliya Topuriya Getjining o‘ziga bo‘lgan yuqori ishonchidan faqatgina xursand bo‘lishini va bu taktika aslida uning foydasiga xizmat qilishini quyidagicha bayon etdi:
«Agar Jastin haqiqatan ham o‘zi va’da qilgandek, jang boshlanishi bilanoq oldinga intilib, doimiy bosim ostida harakat qilsa, u mening o‘rnimga bo‘lajak ishning naqd yarmini bajarib bergan bo‘ladi. Bu men uchun ayni muddao! Getji hech qanday taktikasiz va himoyasiz to‘g‘riga — men tomonga qarab yurishni boshlashi bilan, uni uchrashuvning birinchi yoki nari borsa ikkinchi daqiqasidayoq chuqur nokaut holatiga tushiraman. Bunga shubham yo‘q!», — deya raqibiga ochiqchasiga tahdid qildi Iliya.
Eslatib o‘tish joizki, ushbu ikki dahshatli kuch va xarakter egalari — Iliya Topuriya hamda Jastin Getji o‘rtasidagi uzoq kutilgan markaziy to‘qnashuv shu yilning 15 iyun sanasida okean ortida tashkil etiladigan «UFC Freedom 250» turniri doirasida bo‘lib o‘tadi. Ayni paytda Iliya Topuriya MMA olamida mutlaq rekord — 17 ta g‘alaba va birorta ham mag‘lubiyatsiz (17-0) harakat qilayotgan bo‘lsa, uning raqibi Jastin Getji hisobida 27 ta zafar va 5 ta mag‘lubiyat (27-5) mavjud. Bu raqamlar oktagonda haqiqiy qonli va shiddatli jang kechishidan dalolat bermoqda.
Iliya Topuriya va Jastin Getji o‘rtasidagi chempionlik jangi tafsilotlari, «UFC Freedom 250» turnirining eng qaynoq natijalari va dunyo sportiga oid eng eksklyuziv hamda shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…