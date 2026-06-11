Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdi

·22·Sport
Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdi

Aralash jang san’atlari (MMA) muxlislari uchun joriy yilning eng hayajonli va intizorlik bilan kutilayotgan sport voqealaridan biri yaqinlashmoqda. Og‘ir vaznda Aleks Perreyra va Siril Gan o‘rtasidagi to‘qnashuv atrofida ehtiroslar qiziyotgan bir paytda, yengil va yarim yengil vazn toifasi yulduzlari o‘rtasidagi so‘z janglari ham oliy nuqtasiga chiqdi. «UFC Freedom 250» super-turniri oldidan yengil vazn toifasining eng xavfli va murosasiz jangchilaridan biri Jastin Getji hamda mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan amaldagi chempion Iliya Topuriya o‘rtasidagi dahshatli dahanaki jang omma e’tiborini tortdi.

Hammasi mashhur «Haylayt» — Jastin Getjining bergan shov-shuvli intervyusidan boshlangan edi. Amerikalik tajribali sportchi oktagonga qadam qo‘yishi bilanoq, dastlabki soniyalardan boshlab Topuriyaga nisbatan ayovsiz va ulkan bosim o‘tkazishga harakat qilishini hamda raqibini nafas rostlashga qo‘ymasligini qat’iy ta’kidlagandi. Bunday tahdidli bayonotdan so‘ng, «El-Matador» laqabli gruziyalik va ispaniyalik chempion raqibining so‘zlariga juda keskin va sovuqqonlik bilan javob qaytardi.

Iliya Topuriya Getjining o‘ziga bo‘lgan yuqori ishonchidan faqatgina xursand bo‘lishini va bu taktika aslida uning foydasiga xizmat qilishini quyidagicha bayon etdi:

«Agar Jastin haqiqatan ham o‘zi va’da qilgandek, jang boshlanishi bilanoq oldinga intilib, doimiy bosim ostida harakat qilsa, u mening o‘rnimga bo‘lajak ishning naqd yarmini bajarib bergan bo‘ladi. Bu men uchun ayni muddao! Getji hech qanday taktikasiz va himoyasiz to‘g‘riga — men tomonga qarab yurishni boshlashi bilan, uni uchrashuvning birinchi yoki nari borsa ikkinchi daqiqasidayoq chuqur nokaut holatiga tushiraman. Bunga shubham yo‘q!», — deya raqibiga ochiqchasiga tahdid qildi Iliya.

Eslatib o‘tish joizki, ushbu ikki dahshatli kuch va xarakter egalari — Iliya Topuriya hamda Jastin Getji o‘rtasidagi uzoq kutilgan markaziy to‘qnashuv shu yilning 15 iyun sanasida okean ortida tashkil etiladigan «UFC Freedom 250» turniri doirasida bo‘lib o‘tadi. Ayni paytda Iliya Topuriya MMA olamida mutlaq rekord — 17 ta g‘alaba va birorta ham mag‘lubiyatsiz (17-0) harakat qilayotgan bo‘lsa, uning raqibi Jastin Getji hisobida 27 ta zafar va 5 ta mag‘lubiyat (27-5) mavjud. Bu raqamlar oktagonda haqiqiy qonli va shiddatli jang kechishidan dalolat bermoqda.

Iliya Topuriya va Jastin Getji o‘rtasidagi chempionlik jangi tafsilotlari, «UFC Freedom 250» turnirining eng qaynoq natijalari va dunyo sportiga oid eng eksklyuziv hamda shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Ilia TopuriaJustin GaethjeUFCAlex PereiraCiryl Gane
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Bugun, 12:36Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiKyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiBugun, 12:13Alphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaAlphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...