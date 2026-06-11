Lamine Yamal UNICEF elchisi etib tayinlandi

·17·Sport
Lamine Yamal UNICEF elchisi etib tayinlandi

Barselona va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal rasman UNICEFning ezgu niyat elchisi etib tayinlandi. 17 yoshli iqtidor egasi endilikda oʻzining global nufuzidan bolalar huquqlarini himoya qilish, xususan, ularning xavfsiz muhitda oʻynashi va rivojlanishi uchun foydalanadi. Bu tayinlov Yamalning nafaqat maydondagi mahoratini, balki kelajak avlod uchun masʼuliyatli shaxs ekanini ham koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu eʼlon Xalqaro oʻyin kuni bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Mazkur sana bolalarning kognitiv va jismoniy oʻsishi uchun oʻyin oʻynash fundamental huquq ekanini eʼtirof etishga bagʻishlangan. Rokafonda koʻchalaridan jahon futboli choʻqqisiga koʻtarilgan Lamine Yamal ushbu nufuzli unvonga loyiq koʻrilgan tarixdagi eng yosh elchilardan biriga aylandi.

Yangi masʼuliyat haqida gapirar ekan, Barselona vingeri oʻzining bolaligi va bosib oʻtgan yoʻlini yodga oldi: “UNICEF elchisi boʻlganimdan faxrlanaman. Bolaligimda menda faqat oilam, toʻp, park va orzu bor edi. Futbol menga tartib, jamiyatga tegishlilik hissi va kelajakka umid berdi. Bolalar uchun xavfsiz oʻyin maydonchasi boʻlishi qanchalik muhimligini bilaman, shunda ular shunchaki bola boʻlib ulgʻayishlari mumkin”.

Ushbu hamkorlik Barselona klubi, Barselona jamgʻarmasi va UNICEF oʻrtasidagi qariyb yigirma yillik aloqalarning mantiqiy davomidir. Yamal 2024-yil boshidan buyon UNICEF kampaniyalarida faol ishtirok etib kelmoqda. Endilikda u gumanitar inqirozlar, tabiiy ofatlar va mojarolardan jabr koʻrgan hududlardagi bolalar huquqlarini targʻib qilishga eʼtibor qaratadi.

Lamine Yamal oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab kuzatuvchilari va yosh muxlislari orasidagi nufuzi orqali dunyo eʼtiborini asosiy dam olish maskanlari va xavfsiz muhitdan mahrum boʻlgan bolalar muammolariga qaratishni maqsad qilgan.

Lamine YamalBarselonaUNICEFIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA vaqtni cho‘zishga qarshi inqilobiy yangi qoidalarni joriy etmoqchiFIFA vaqtni cho‘zishga qarshi inqilobiy yangi qoidalarni joriy etmoqchiBugun, 15:44James Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaJames Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaBugun, 13:57Devid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdiDevid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdiBugun, 13:33«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabat«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabatBugun, 13:14Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?Bugun, 13:11Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...