Lamine Yamal UNICEF elchisi etib tayinlandi
Barselona va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal rasman UNICEFning ezgu niyat elchisi etib tayinlandi. 17 yoshli iqtidor egasi endilikda oʻzining global nufuzidan bolalar huquqlarini himoya qilish, xususan, ularning xavfsiz muhitda oʻynashi va rivojlanishi uchun foydalanadi. Bu tayinlov Yamalning nafaqat maydondagi mahoratini, balki kelajak avlod uchun masʼuliyatli shaxs ekanini ham koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu eʼlon Xalqaro oʻyin kuni bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Mazkur sana bolalarning kognitiv va jismoniy oʻsishi uchun oʻyin oʻynash fundamental huquq ekanini eʼtirof etishga bagʻishlangan. Rokafonda koʻchalaridan jahon futboli choʻqqisiga koʻtarilgan Lamine Yamal ushbu nufuzli unvonga loyiq koʻrilgan tarixdagi eng yosh elchilardan biriga aylandi.
Yangi masʼuliyat haqida gapirar ekan, Barselona vingeri oʻzining bolaligi va bosib oʻtgan yoʻlini yodga oldi: “UNICEF elchisi boʻlganimdan faxrlanaman. Bolaligimda menda faqat oilam, toʻp, park va orzu bor edi. Futbol menga tartib, jamiyatga tegishlilik hissi va kelajakka umid berdi. Bolalar uchun xavfsiz oʻyin maydonchasi boʻlishi qanchalik muhimligini bilaman, shunda ular shunchaki bola boʻlib ulgʻayishlari mumkin”.
Ushbu hamkorlik Barselona klubi, Barselona jamgʻarmasi va UNICEF oʻrtasidagi qariyb yigirma yillik aloqalarning mantiqiy davomidir. Yamal 2024-yil boshidan buyon UNICEF kampaniyalarida faol ishtirok etib kelmoqda. Endilikda u gumanitar inqirozlar, tabiiy ofatlar va mojarolardan jabr koʻrgan hududlardagi bolalar huquqlarini targʻib qilishga eʼtibor qaratadi.
Lamine Yamal oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab kuzatuvchilari va yosh muxlislari orasidagi nufuzi orqali dunyo eʼtiborini asosiy dam olish maskanlari va xavfsiz muhitdan mahrum boʻlgan bolalar muammolariga qaratishni maqsad qilgan.
…