Ronaldu JCH-2026 turniridagi maqsadlari va O‘zbekiston haqida gapirdi

·110·Sport
Ronaldu JCH-2026 turniridagi maqsadlari va O‘zbekiston haqida gapirdi

Butun sayyoramiz intizorlik bilan kutgan va kuni kecha okean ortida start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi millionlab ishqibozlarning yuragiga hayajon solishda davom etmoqda. Mazkur ulkan sport bayramida ishtirok etayotgan dunyo futbolining tirik afsonasi, Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu o‘z jamoasining mazkur global turnirdagi imkoniyatlari va bosh maqsadlari xususida qimmatli fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Qiziqarli va millionlab o‘zbekistonlik muxlislar uchun tarixiy jihati shundaki, portugaliyaliklar ushbu dunyo birinchiligini «K» guruhida boshlashadi. Mazkur kvartetdan Ronaldu jamoasi bilan bir qatorda ilk bor jahon chempionati final bosqichiga yo‘llanma olgan jonajon O‘zbekiston milliy terma jamoasi, shuningdek, Janubiy Amerika vakili Kolumbiya hamda Afrika qit’asining shiddatli vakili DR Kongo terma jamoalari joy olgan.

«Har bir bahsda faqat zafar quchishimiz shart»

Mashhur Actu Foot nashrining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida e’lon qilingan xabarga ko‘ra, besh karra «Oltin to‘p» sohibi guruh bosqichidagi strategik rejalarni ochiqlab o‘tgan:

«Mana shunday yuqori nufuzga ega bo‘lgan yirik musobaqada eng muhim omil — turnirni ko‘tarinki ruhda va muvaffaqiyatli boshlab olishdir. Biz guruh bosqichidagi birinchi, ikkinchi va uchinchi o‘yinlarning barchasida maydonga faqat g‘alaba uchun tushamiz va ochkolarni maksimal darajada yig‘ishimiz kerak. Asosiy vazifamiz — guruhda yaqqol birinchi o‘rinni qo‘lga kiritish. Bu keyingi pley-off bosqichlari oldidan jamoamizning kuchiga bo‘lgan ishonchini yanada yuqori nuqtaga olib chiqadi. Ayni paytda ruhiy va jismoniy jihatdan juda ijobiy kayfiyatdaman. Ishonamanki, biz bu safar muxlislarimiz uchun juda kuchli va unutilmas turnir taqdim eta olamiz».

Ronalduning ushbu jangovar bayonoti portugaliyaliklarning Shimoliy Amerika yashil maydonlariga faqatgina bosh kubokni ko‘zlab tashrif buyurganidan dalolat beradi.

O‘zbekiston uchun tarixiy imtihon va katta orzu

Joriy yilgi jahon chempionati 11 iyundan to 19 iyulga qadar Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada hamda Meksika stadionlarida muhtasham tarzda o‘tkazilmoqda. O‘zbekistonlik millionlab futbol ishqibozlari uchun esa Ronaldudek buyuk futbolchiga qarshi vatanimiz vakillarining to‘p surishi haqiqiy ushalmas orzuning amalga oshishi bo‘ldi. Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev boshchiligidagi «oq bo‘rilar» Krishtianu Ronaldu mudofaasini qanday to‘xtatishi hozirdanoq katta intrigaga aylanib ulgurgan.

Muxlislar uchun sharh: Tahlilchilarning fikriga ko‘ra, «K» guruhi turnirning eng kutilmagan natijalarga boy kvartetlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda. Ronaldu g‘alaba haqida gapirayotgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston terma jamoasining tartibli o‘yini va Kolumbiyaning texnik ustunligi portugaliyaliklar uchun oson bo‘lmagan sinovlarni taqdim etadi.

Jonajon terma jamoamizga ushbu tarixiy dunyo birinchiligida ulkan zafarlar tilab qolamiz! Krishtianu Ronaldu va O‘zbekiston to‘qnashuvi, JCH-2026 turnirining barcha qaynoq gollari, kutilmagan sensatsiyalari va eksklyuziv sport xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Cristiano RonaldoO'zbekistonPortugaliyaFIFAKolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBraziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBugun, 16:33Jahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaJahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaBugun, 16:23Kris Uoddl: Garri Keyn Angliya terma jamoasida erkin harakat qilishi kerakKris Uoddl: Garri Keyn Angliya terma jamoasida erkin harakat qilishi kerakBugun, 16:12Infantino JCH-2026ga chiqolmagan Italiya terma jamoasi haqida hazil qildiInfantino JCH-2026ga chiqolmagan Italiya terma jamoasi haqida hazil qildiBugun, 15:43Tottenxemda katta tozalash: Richarlison jamoani tark etishi kutilmoqdaTottenxemda katta tozalash: Richarlison jamoani tark etishi kutilmoqdaBugun, 15:19Frank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroqFrank Leboeuf: Michael Olise ayni damda Lamine Yamal’dan kuchliroqBugun, 14:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...