Ronaldu JCH-2026 turniridagi maqsadlari va O‘zbekiston haqida gapirdi
Butun sayyoramiz intizorlik bilan kutgan va kuni kecha okean ortida start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi millionlab ishqibozlarning yuragiga hayajon solishda davom etmoqda. Mazkur ulkan sport bayramida ishtirok etayotgan dunyo futbolining tirik afsonasi, Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu o‘z jamoasining mazkur global turnirdagi imkoniyatlari va bosh maqsadlari xususida qimmatli fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Qiziqarli va millionlab o‘zbekistonlik muxlislar uchun tarixiy jihati shundaki, portugaliyaliklar ushbu dunyo birinchiligini «K» guruhida boshlashadi. Mazkur kvartetdan Ronaldu jamoasi bilan bir qatorda ilk bor jahon chempionati final bosqichiga yo‘llanma olgan jonajon O‘zbekiston milliy terma jamoasi, shuningdek, Janubiy Amerika vakili Kolumbiya hamda Afrika qit’asining shiddatli vakili DR Kongo terma jamoalari joy olgan.
«Har bir bahsda faqat zafar quchishimiz shart»
Mashhur Actu Foot nashrining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida e’lon qilingan xabarga ko‘ra, besh karra «Oltin to‘p» sohibi guruh bosqichidagi strategik rejalarni ochiqlab o‘tgan:
«Mana shunday yuqori nufuzga ega bo‘lgan yirik musobaqada eng muhim omil — turnirni ko‘tarinki ruhda va muvaffaqiyatli boshlab olishdir. Biz guruh bosqichidagi birinchi, ikkinchi va uchinchi o‘yinlarning barchasida maydonga faqat g‘alaba uchun tushamiz va ochkolarni maksimal darajada yig‘ishimiz kerak. Asosiy vazifamiz — guruhda yaqqol birinchi o‘rinni qo‘lga kiritish. Bu keyingi pley-off bosqichlari oldidan jamoamizning kuchiga bo‘lgan ishonchini yanada yuqori nuqtaga olib chiqadi. Ayni paytda ruhiy va jismoniy jihatdan juda ijobiy kayfiyatdaman. Ishonamanki, biz bu safar muxlislarimiz uchun juda kuchli va unutilmas turnir taqdim eta olamiz».
Ronalduning ushbu jangovar bayonoti portugaliyaliklarning Shimoliy Amerika yashil maydonlariga faqatgina bosh kubokni ko‘zlab tashrif buyurganidan dalolat beradi.
O‘zbekiston uchun tarixiy imtihon va katta orzu
Joriy yilgi jahon chempionati 11 iyundan to 19 iyulga qadar Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada hamda Meksika stadionlarida muhtasham tarzda o‘tkazilmoqda. O‘zbekistonlik millionlab futbol ishqibozlari uchun esa Ronaldudek buyuk futbolchiga qarshi vatanimiz vakillarining to‘p surishi haqiqiy ushalmas orzuning amalga oshishi bo‘ldi. Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev boshchiligidagi «oq bo‘rilar» Krishtianu Ronaldu mudofaasini qanday to‘xtatishi hozirdanoq katta intrigaga aylanib ulgurgan.
Muxlislar uchun sharh: Tahlilchilarning fikriga ko‘ra, «K» guruhi turnirning eng kutilmagan natijalarga boy kvartetlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda. Ronaldu g‘alaba haqida gapirayotgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston terma jamoasining tartibli o‘yini va Kolumbiyaning texnik ustunligi portugaliyaliklar uchun oson bo‘lmagan sinovlarni taqdim etadi.
Jonajon terma jamoamizga ushbu tarixiy dunyo birinchiligida ulkan zafarlar tilab qolamiz! Krishtianu Ronaldu va O‘zbekiston to‘qnashuvi, JCH-2026 turnirining barcha qaynoq gollari, kutilmagan sensatsiyalari va eksklyuziv sport xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…