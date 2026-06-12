Arsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldi
Angliya Premer-ligasi gigantlari, xususan Arsenal va Liverpul jamoalari Anthony Gordon uchun kurashda Barselona jamoasiga yoʻl boʻshatib berishdi. Nyukasl afsonasi Chris Waddle GOAL nashriga bergan intervyusida nima uchun Angliya terma jamoasi aʻzosi Shimoliy London oʻrniga Kataloniyaga yoʻl olganini tushuntirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
80 million yevrolik transfer Gordonni oʻz vatanidan La Liga chempionlari safiga olib ketdi. Ushbu kelashuv koʻpchilik uchun kutilmagan boʻldi, chunki 2025-26 yilgi mavsumda Barselona safida yana bir ingliz, Marcus Rashford ham toʻp surishi kutilmoqda. Kataloniyaliklar Rashfordning ijara shartnomasini 26 million funt evaziga doimiyga aylantirish imkoniyatiga ega boʻlsalar-da, mablagʻni Gordonning tezkorligi va mahoratiga tikishni afzal koʻrishdi.
25 yoshli futbolchi chap qanotda ham, "yolgʻonchi toʻqqizlik" pozitsiyasida ham oʻynay oladi. Avvalroq uning bolalikdagi sevimli jamoasi Liverpulga qaytishi yoki Mikel Arteta rejalariga mos tushishi mumkin boʻlgan Arsenal safiga oʻtishi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, yakunda hech bir ingliz klubi Barselona bilan moliyaviy raqobatga kirishmadi.
Chris Waddlening fikricha, Arsenal chap qanot hujumchisi pozitsiyasi uchun 60-80 million funt sarflashni istamagan va arzonroq variantlarni qidirgan. "Arsenal ehtimol chap qanot uchun nomzod qidirayotgan edi, chunki u yerda Gabriel Martinelli yoki boshqalar Bukayo Saka kabi oʻz oʻrnini muqim qila olmadi. Lekin ular bunday katta mablagʻ toʻlashga tayyor emasdilar", — deydi ekspert.
Endilikda Barselona qanotlarida Lamine Yamal va Anthony Gordon tandemi shakllanishi kutilmoqda. Bu transfer Gordon uchun oʻzining professional qulaylik zonasidan chiqish va yangi chempionatda oʻzini koʻrsatish uchun katta imkoniyatdir. Uning Ispaniyadagi faoliyati qanchalik muvaffaqiyatli boʻlishini esa vaqt koʻrsatadi.
…