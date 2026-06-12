Arsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldi

·0·Sport
Arsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldi

Angliya Premer-ligasi gigantlari, xususan Arsenal va Liverpul jamoalari Anthony Gordon uchun kurashda Barselona jamoasiga yoʻl boʻshatib berishdi. Nyukasl afsonasi Chris Waddle GOAL nashriga bergan intervyusida nima uchun Angliya terma jamoasi aʻzosi Shimoliy London oʻrniga Kataloniyaga yoʻl olganini tushuntirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

80 million yevrolik transfer Gordonni oʻz vatanidan La Liga chempionlari safiga olib ketdi. Ushbu kelashuv koʻpchilik uchun kutilmagan boʻldi, chunki 2025-26 yilgi mavsumda Barselona safida yana bir ingliz, Marcus Rashford ham toʻp surishi kutilmoqda. Kataloniyaliklar Rashfordning ijara shartnomasini 26 million funt evaziga doimiyga aylantirish imkoniyatiga ega boʻlsalar-da, mablagʻni Gordonning tezkorligi va mahoratiga tikishni afzal koʻrishdi.

25 yoshli futbolchi chap qanotda ham, "yolgʻonchi toʻqqizlik" pozitsiyasida ham oʻynay oladi. Avvalroq uning bolalikdagi sevimli jamoasi Liverpulga qaytishi yoki Mikel Arteta rejalariga mos tushishi mumkin boʻlgan Arsenal safiga oʻtishi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, yakunda hech bir ingliz klubi Barselona bilan moliyaviy raqobatga kirishmadi.

Chris Waddlening fikricha, Arsenal chap qanot hujumchisi pozitsiyasi uchun 60-80 million funt sarflashni istamagan va arzonroq variantlarni qidirgan. "Arsenal ehtimol chap qanot uchun nomzod qidirayotgan edi, chunki u yerda Gabriel Martinelli yoki boshqalar Bukayo Saka kabi oʻz oʻrnini muqim qila olmadi. Lekin ular bunday katta mablagʻ toʻlashga tayyor emasdilar", — deydi ekspert.

Endilikda Barselona qanotlarida Lamine Yamal va Anthony Gordon tandemi shakllanishi kutilmoqda. Bu transfer Gordon uchun oʻzining professional qulaylik zonasidan chiqish va yangi chempionatda oʻzini koʻrsatish uchun katta imkoniyatdir. Uning Ispaniyadagi faoliyati qanchalik muvaffaqiyatli boʻlishini esa vaqt koʻrsatadi.

BarselonaArsenalAnthony GordonTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Bugun, 17:37Rim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandiRim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandiBugun, 17:25Robbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirdaRobbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirdaBugun, 17:19«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladi«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladiBugun, 17:09Braziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBraziliya Vinicius Junior’dan najot kutmoqda: 2026-yilgi JCh oldidan muammolarBugun, 16:33Jahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaJahon chempionati tarixidagi eng buyuk yulduzlar: Pele peshqadam, Messi uchinchi o‘rindaBugun, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...