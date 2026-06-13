Arsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor
Angliya Premer-ligasi chempioni Arsenal oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida Bryugge klubi vingeri Christos Tzolis nomzodini koʻrib chiqmoqda. Mikel Arteta jamoasi gretsiyalik futbolchi uchun taxminan 34,5 million funt sterling toʻlashga tayyor. Ushbu transfer London klubining Aston Villa yulduzi Morgan Rogersni qoʻlga kiritish rejalariga taʼsir qilmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
24 yoshli Christos Tzolis soʻnggi ikki mavsum davomida Bryugge safida 43 ta gol urib, Belgiyaning eng samarali hujumchilaridan biriga aylandi. Arsenal rahbariyati uni hujum chizigʻini yangilash uchun alohida imkoniyat sifatida baholamoqda. Avvalroq Londonliklar Yuventus aʼzosi Kenan Yildiz bilan bogʻlanishgan edi, biroq Italiya klubi turkiyalik iqtidorning sotilmasligini maʼlum qilgan.
Tzolis ingliz futboli bilan tanish — u 2021-yilda Norwich City tarkibida Angliya Premer-ligasida 14 ta oʻyinda maydonga tushgan. Shundan soʻng u FC Twente va Bryugge jamoalarida oʻz oʻyinini sezilarli darajada yaxshilab oldi. Oʻtgan mavsumda u chempionatda 17 ta gol va 23 ta assist qayd etib, oʻzining koʻp qirrali ekanligini isbotladi.
Mikel Arteta Chempionlar ligasi finalida PSJdan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng hujum chizigʻini kuchaytirishga qaror qilgan. Klub skautlari jamoaning ichki chempionatdagi muvaffaqiyatidan soʻng toʻxtab qolmasligini taʼminlashga intilmoqda. Tzolisning chap qanotda ham, hujum markazida ham oʻynay olishi Arsenal uchun qoʻshimcha ustunlik hisoblanadi.
…