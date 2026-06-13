Arsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor

·0·Sport
Arsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor

Angliya Premer-ligasi chempioni Arsenal oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida Bryugge klubi vingeri Christos Tzolis nomzodini koʻrib chiqmoqda. Mikel Arteta jamoasi gretsiyalik futbolchi uchun taxminan 34,5 million funt sterling toʻlashga tayyor. Ushbu transfer London klubining Aston Villa yulduzi Morgan Rogersni qoʻlga kiritish rejalariga taʼsir qilmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

24 yoshli Christos Tzolis soʻnggi ikki mavsum davomida Bryugge safida 43 ta gol urib, Belgiyaning eng samarali hujumchilaridan biriga aylandi. Arsenal rahbariyati uni hujum chizigʻini yangilash uchun alohida imkoniyat sifatida baholamoqda. Avvalroq Londonliklar Yuventus aʼzosi Kenan Yildiz bilan bogʻlanishgan edi, biroq Italiya klubi turkiyalik iqtidorning sotilmasligini maʼlum qilgan.

Tzolis ingliz futboli bilan tanish — u 2021-yilda Norwich City tarkibida Angliya Premer-ligasida 14 ta oʻyinda maydonga tushgan. Shundan soʻng u FC Twente va Bryugge jamoalarida oʻz oʻyinini sezilarli darajada yaxshilab oldi. Oʻtgan mavsumda u chempionatda 17 ta gol va 23 ta assist qayd etib, oʻzining koʻp qirrali ekanligini isbotladi.

Mikel Arteta Chempionlar ligasi finalida PSJdan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng hujum chizigʻini kuchaytirishga qaror qilgan. Klub skautlari jamoaning ichki chempionatdagi muvaffaqiyatidan soʻng toʻxtab qolmasligini taʼminlashga intilmoqda. Tzolisning chap qanotda ham, hujum markazida ham oʻynay olishi Arsenal uchun qoʻshimcha ustunlik hisoblanadi.

ArsenalAngliya Premer-ligasiTransferlarChristos TzolisMikel Arteta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Srechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdiSrechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdiBugun, 09:36Jermaine Jenas BBCdan haydalishi haqida: Hammasidan ayrildimJermaine Jenas BBCdan haydalishi haqida: Hammasidan ayrildimBugun, 08:58Liverpulda yangi davr: Andoni Iraola murabbiylar shtabini shakllantirmoqdaLiverpulda yangi davr: Andoni Iraola murabbiylar shtabini shakllantirmoqdaBugun, 08:14Nyukasl darvozabon qidirmoqda: James Trafford yana eʻtibordaNyukasl darvozabon qidirmoqda: James Trafford yana eʻtibordaBugun, 08:10Joze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiJoze Mourino «Real Madrid» tarkibini tubdan kuchaytirishga kirishdiBugun, 07:39Rui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiRui Costa: Joze Mourinyo Florentino Perez yutqazgan taqdirda ham ketardiBugun, 07:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi