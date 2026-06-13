Arbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqda
Yevropa futbolida transfer oynasi nafaqat yulduz futbolchilar, balki taniqli murabbiylar uchun ham qizg‘in va kutilmagan burilishlar taqdim etmoqda. Dunyoning eng nufuzli chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida navbatdagi shov-shuvli murabbiylik tayinlovi amalga oshish arafasida turibdi. Mashhur insayder, Marca nashri jurnalisti Matteo Morettoning tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabariga ko‘ra, Madridning «Real» klubi sobiq ustozi Alvaro Arbeloa yaqin orada Londonning «Fulxem» jamoasi tizginini o‘z qo‘liga olishi mumkin.
Madridlik muxlislarning yoqimtoyiga aylangan ispaniyalik mutaxassisning tumanli Albionga yo‘l olayotgani haqidagi xabar ingliz futboli ishqibozlari o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Muzokaralar yakuniy pallaga kirdi: Faqat mayda detallar qoldi
Olingan eng so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, ispaniyalik mutaxassisning manfaatlarini himoya qilayotgan rasmiy vakillar — Oskar Ribot hamda Luis Alonso ayni kunlarda London klubi rahbariyati bilan faol muloqot olib bormoqda. Klub va murabbiy o‘rtasidagi muzokaralar juda tezkor sur’atlarda va ijobiy ruhda kechmoqda. Insayderlarning ta’kidlashicha, ayni paytda tomonlar shartnomaning faqatgina ayrim mayda detallari va texnik bandlari bo‘yicha uzil-kesil to‘xtamga kelishsa kifoya.
Ham «Fulxem» rahbariyati, ham Arbeloaning yaqin atrofidagi insonlar yaqin bir necha kun ichida to‘liq o‘zaro kelishuvga erishilishiga va rasmiy shartnomaga imzo chekilishiga qat’iy ishonch bildirishmoqda.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Alvaro Arbeloaning so‘nggi faoliyati va London klubiga o‘tish muzokaralari tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Nomzod murabbiy
Sobiq klubi
«Real»dan bo‘shatilgan sana
Muzokara olib borayotgan vakillari
Yangi ish joyi bo‘lishi kutilayotgan klub
Ma’lumot tarqatgan manba
Alvaro Arbeloa
«Real Madrid»
(Ispaniya)
2026 yil 9 iyun
Oskar Ribot va Luis Alonso
«Fulxem»
(Angliya Premer-ligasi)
Marca jurnalisti
Matteo Moretto
Londonlik «arilar» uchun yangi najot qal’asi
Eslatib o‘tamiz, Alvaro Arbeloa kutilmaganda ko‘rsatilgan qoniqarsiz natijalar hamda rahbariyat bilan yuzaga kelgan ayrim kelishmovchiliklar sababli, yaqindagina — joriy yilning 9 iyun sanasida Madridning «Real» klubidagi bosh murabbiylik lavozimidan rasman ozod etilgan edi. Biroq ispaniyalik yosh va ambitsiyalarga boy ustoz uzoq vaqt ishsiz qolishni istamadi. Uning zamonaviy taktik qarashlari va futbolchilar bilan til topishishdagi yuksak mahorati APLda o‘z o‘rnini mustahkamlashga harakat qilayotgan «Fulxem» klubi loyihasiga to‘liq mos keladi.
Muxlislar uchun qiziq: Ispaniya futboli maktabining yorqin vakili bo‘lgan Arbeloaning Angliyaga ko‘chib o‘tishi, Premer-ligadagi shiddatli raqobatni yanada qiziqarli va jozibali tus olishiga xizmat qilishi shubhasiz. Londonliklar ushbu tayinlov orqali turnir jadvalida yuqori pog‘onalarga ko‘tarilishni maqsad qilgan.
Alvaro Arbeloaning Londondagi yangi sayohati, «Fulxem» klubining APLdagi transfer yurishlari, Yevropadagi eng shov-shuvli murabbiylik iste’folari va sport olamiga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…