Arbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqda

·0·Sport
Arbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqda

Yevropa futbolida transfer oynasi nafaqat yulduz futbolchilar, balki taniqli murabbiylar uchun ham qizg‘in va kutilmagan burilishlar taqdim etmoqda. Dunyoning eng nufuzli chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida navbatdagi shov-shuvli murabbiylik tayinlovi amalga oshish arafasida turibdi. Mashhur insayder, Marca nashri jurnalisti Matteo Morettoning tarqatgan so‘nggi eksklyuziv xabariga ko‘ra, Madridning «Real» klubi sobiq ustozi Alvaro Arbeloa yaqin orada Londonning «Fulxem» jamoasi tizginini o‘z qo‘liga olishi mumkin.

Madridlik muxlislarning yoqimtoyiga aylangan ispaniyalik mutaxassisning tumanli Albionga yo‘l olayotgani haqidagi xabar ingliz futboli ishqibozlari o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Muzokaralar yakuniy pallaga kirdi: Faqat mayda detallar qoldi

Olingan eng so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, ispaniyalik mutaxassisning manfaatlarini himoya qilayotgan rasmiy vakillar — Oskar Ribot hamda Luis Alonso ayni kunlarda London klubi rahbariyati bilan faol muloqot olib bormoqda. Klub va murabbiy o‘rtasidagi muzokaralar juda tezkor sur’atlarda va ijobiy ruhda kechmoqda. Insayderlarning ta’kidlashicha, ayni paytda tomonlar shartnomaning faqatgina ayrim mayda detallari va texnik bandlari bo‘yicha uzil-kesil to‘xtamga kelishsa kifoya.

Ham «Fulxem» rahbariyati, ham Arbeloaning yaqin atrofidagi insonlar yaqin bir necha kun ichida to‘liq o‘zaro kelishuvga erishilishiga va rasmiy shartnomaga imzo chekilishiga qat’iy ishonch bildirishmoqda.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Alvaro Arbeloaning so‘nggi faoliyati va London klubiga o‘tish muzokaralari tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Nomzod murabbiy

Sobiq klubi

«Real»dan bo‘shatilgan sana

Muzokara olib borayotgan vakillari

Yangi ish joyi bo‘lishi kutilayotgan klub

Ma’lumot tarqatgan manba

Alvaro Arbeloa

«Real Madrid»


(Ispaniya)

2026 yil 9 iyun

Oskar Ribot va Luis Alonso

«Fulxem»


(Angliya Premer-ligasi)

Marca jurnalisti


Matteo Moretto

Londonlik «arilar» uchun yangi najot qal’asi

Eslatib o‘tamiz, Alvaro Arbeloa kutilmaganda ko‘rsatilgan qoniqarsiz natijalar hamda rahbariyat bilan yuzaga kelgan ayrim kelishmovchiliklar sababli, yaqindagina — joriy yilning 9 iyun sanasida Madridning «Real» klubidagi bosh murabbiylik lavozimidan rasman ozod etilgan edi. Biroq ispaniyalik yosh va ambitsiyalarga boy ustoz uzoq vaqt ishsiz qolishni istamadi. Uning zamonaviy taktik qarashlari va futbolchilar bilan til topishishdagi yuksak mahorati APLda o‘z o‘rnini mustahkamlashga harakat qilayotgan «Fulxem» klubi loyihasiga to‘liq mos keladi.

Muxlislar uchun qiziq: Ispaniya futboli maktabining yorqin vakili bo‘lgan Arbeloaning Angliyaga ko‘chib o‘tishi, Premer-ligadagi shiddatli raqobatni yanada qiziqarli va jozibali tus olishiga xizmat qilishi shubhasiz. Londonliklar ushbu tayinlov orqali turnir jadvalida yuqori pog‘onalarga ko‘tarilishni maqsad qilgan.

Alvaro Arbeloaning Londondagi yangi sayohati, «Fulxem» klubining APLdagi transfer yurishlari, Yevropadagi eng shov-shuvli murabbiylik iste’folari va sport olamiga oid eng issiq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiBraziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladiBugun, 18:43Ruben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqdaRuben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqdaBugun, 17:54Styuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiStyuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiBugun, 17:34Jahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiJahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiBugun, 17:33Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiAnchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiBugun, 17:24Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliMishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliBugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi