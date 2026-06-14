Vinisius Marokash bilan o‘yindagi durang natijadan keyin bayonot berdi

·0·Sport
Vinisius Marokash bilan o‘yindagi durang natijadan keyin bayonot berdi

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. «C» guruhining 1-turi doirasida turnirning bosh favoriti hisoblangan Braziliya milliy terma jamoasi Marokash bilan kuch sinashib, jangovar 1:1 hisobiga imzo chekkan edi. Ushbu qiyin kechgan uchrashuvda «pentakampeonlar»ning yagona javob goliga mualliflik qilgan mahoratli vinger, Madridning «Real» klubi yulduzi Vinisius Junior bahs yakunida OAV vakillari qarshisida paydo bo‘ldi. Muxlislar suyuklisi bo‘lgan hujumchi o‘yin taassurotlari, yuzaga kelgan qiyinchiliklar va Karlo Anchelottining ko‘rsatmalari haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.

«Startdagi gol rejalarimizni buzib yubordi»

Vinisius Junior uchrashuvning dastlabki daqiqalarida o‘tkazib yuborilgan to‘p jamoaning umumiy taktikasiga ta’sir qilganini yashirib o‘tirmadi:

«Albatta, bahsning ilk daqiqalaridayoq o‘z darvozangdan gol o‘tkazib yuborish o‘yin uchun tuzilgan asosiy tayyorgarlik rejasini butunlay o‘zgartirib yuboradi. Biroq mening fikrimcha, yigitlar maydonda tez fursatda o‘zini o‘nglab, yangi vaziyatga moslasha olishdi va ayniqsa, himoya chizig‘idagi harakatlarimizni sezilarli darajada kuchaytirdik.

Jamoadoshim Rafinya o‘z qanotini o‘zgartirgach, biz hujumkorlikni yanada kengaytirdik va charm to‘p nazoratini o‘z qo‘limizga olishni boshladik. Lekin tan olish kerak, Jahon chempionatining ilk uchrashuvi hamisha ruhiy jihatdan o‘ta og‘ir va murakkab o‘tadi. Marokashliklar bugun juda mazmunli futbol namoyish etishdi, startdagi katta mas’uliyat bosimi esa maydonda doimo sezilib turadi».

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Braziliya terma jamoasi yulduzi Vinisius Juniorning bayonoti va «C» guruhidagi vaziyat bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi va maqomi

Marokashga qarshi bahsdagi hissasi

Anchelottining asosiy talabi

O‘yin o‘tkazilgan iqlim sharoiti

Futbolchining shaxsiy maqomi

Keyingi turdagi bosh vazifa

Vinisius Junior


(Braziliya vingeri)

32-daqiqada ajoyib gol muallifi

To‘pni nazorat qilish va qanotlarni faollashtirish

Okean ortining o‘ta issiq havosi

Tajriba va mas’uliyat sezilarli darajada oshgan

Keyingi bahsda har qanday holatda yutish

«Bu turnirda men barcha sinovlarga tayyorman»

Iqtidorli hujumchi o‘z faoliyatidagi o‘sish va Okean ortidagi noqulay ob-havo sharoiti haqida ham to‘xtalib o‘tdi.

«Bundan avvalgi Jahon chempionatida men hali juda yosh va tajribasiz edim. Hozir esa o‘yin jihatidan ancha shakllandim, ko‘p narsani o‘rgandim, ammo shu bilan birga yelkamdagi javobgarlik hissi ham yuksaldi. O‘ylaymanki, bu yilgi nufuzli musobaqada men har qanday qiyinchiliklarga mutlaq shayman.

Bu yerdagi stadionlar va maydonlarning holati bir oz boshqacha, buning ustiga ob-havo juda issiq. Biz tezroq bu iqlimga ko‘nikishimiz zarur, chunki mundialda voqealar rivoji o‘ta shiddatli tus olmoqda. Bosh murabbiyimiz Karlo Anchelotti bizdan to‘pni ko‘proq o‘zimizda saqlashni va uni bir qanotdan ikkinchisiga tezkor uzatishni talab qilgandi. Bu vazifani bajara oldik, biroq raqib darvozasi oldinda ko‘plab xavfli vaziyatlar yarata olmadik. Sababi — Marokash termasi himoyada juda tartibli va mustahkam turdi. Endi ushbu bahsni chuqur tahlil qilishimiz shart. Ikkinchi turdagi uchrashuvda esa nima bo‘lgan taqdirda ham faqat g‘alaba qozonishimiz shart», — deya o‘z so‘zlarini yakunladi Vinisius.

Eslatib o‘tamiz, «C» guruhining 2-turi doirasida Braziliya milliy terma jamoasi 20 iyun kuni Gaitiga qarshi maydonga tushadi va muxlislar «pentakampeonlar»dan faqat uch ochko kutishmoqda.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Vinisius Junior va Karlo Anchelottining JCH-2026dagi keyingi taktik yurishlari, o‘yinlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«RAF 10» turnirida barcha janglar yakunlanib, g‘oliblar nomi aniq bo‘ldi«RAF 10» turnirida barcha janglar yakunlanib, g‘oliblar nomi aniq bo‘ldiBugun, 09:02Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Krishtianu bilan uchrashuvda mashhur bloger qiz ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Bugun, 08:50Darwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli postDarwin Nunez yana Liverpulga qaytishi mumkinmi: Ijtimoiy tarmoqlardagi sirli postBugun, 08:32Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)Xamzat Chimayev «RAF 10» turniridagi debyut bahsida zafar quchdi (video)Bugun, 08:22Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)Arman Sarukyan Toni Fergyusonni muddatidan oldin mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:08Karlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiKarlo Anchelotti Marokash bilan uchrashuvdagi durangdan so‘ng bayonot berdiBugun, 07:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi