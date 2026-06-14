Vinisius Marokash bilan o‘yindagi durang natijadan keyin bayonot berdi
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. «C» guruhining 1-turi doirasida turnirning bosh favoriti hisoblangan Braziliya milliy terma jamoasi Marokash bilan kuch sinashib, jangovar 1:1 hisobiga imzo chekkan edi. Ushbu qiyin kechgan uchrashuvda «pentakampeonlar»ning yagona javob goliga mualliflik qilgan mahoratli vinger, Madridning «Real» klubi yulduzi Vinisius Junior bahs yakunida OAV vakillari qarshisida paydo bo‘ldi. Muxlislar suyuklisi bo‘lgan hujumchi o‘yin taassurotlari, yuzaga kelgan qiyinchiliklar va Karlo Anchelottining ko‘rsatmalari haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.
«Startdagi gol rejalarimizni buzib yubordi»
Vinisius Junior uchrashuvning dastlabki daqiqalarida o‘tkazib yuborilgan to‘p jamoaning umumiy taktikasiga ta’sir qilganini yashirib o‘tirmadi:
«Albatta, bahsning ilk daqiqalaridayoq o‘z darvozangdan gol o‘tkazib yuborish o‘yin uchun tuzilgan asosiy tayyorgarlik rejasini butunlay o‘zgartirib yuboradi. Biroq mening fikrimcha, yigitlar maydonda tez fursatda o‘zini o‘nglab, yangi vaziyatga moslasha olishdi va ayniqsa, himoya chizig‘idagi harakatlarimizni sezilarli darajada kuchaytirdik.
Jamoadoshim Rafinya o‘z qanotini o‘zgartirgach, biz hujumkorlikni yanada kengaytirdik va charm to‘p nazoratini o‘z qo‘limizga olishni boshladik. Lekin tan olish kerak, Jahon chempionatining ilk uchrashuvi hamisha ruhiy jihatdan o‘ta og‘ir va murakkab o‘tadi. Marokashliklar bugun juda mazmunli futbol namoyish etishdi, startdagi katta mas’uliyat bosimi esa maydonda doimo sezilib turadi».
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Braziliya terma jamoasi yulduzi Vinisius Juniorning bayonoti va «C» guruhidagi vaziyat bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi va maqomi
Marokashga qarshi bahsdagi hissasi
Anchelottining asosiy talabi
O‘yin o‘tkazilgan iqlim sharoiti
Futbolchining shaxsiy maqomi
Keyingi turdagi bosh vazifa
Vinisius Junior
(Braziliya vingeri)
32-daqiqada ajoyib gol muallifi
To‘pni nazorat qilish va qanotlarni faollashtirish
Okean ortining o‘ta issiq havosi
Tajriba va mas’uliyat sezilarli darajada oshgan
Keyingi bahsda har qanday holatda yutish
«Bu turnirda men barcha sinovlarga tayyorman»
Iqtidorli hujumchi o‘z faoliyatidagi o‘sish va Okean ortidagi noqulay ob-havo sharoiti haqida ham to‘xtalib o‘tdi.
«Bundan avvalgi Jahon chempionatida men hali juda yosh va tajribasiz edim. Hozir esa o‘yin jihatidan ancha shakllandim, ko‘p narsani o‘rgandim, ammo shu bilan birga yelkamdagi javobgarlik hissi ham yuksaldi. O‘ylaymanki, bu yilgi nufuzli musobaqada men har qanday qiyinchiliklarga mutlaq shayman.
Bu yerdagi stadionlar va maydonlarning holati bir oz boshqacha, buning ustiga ob-havo juda issiq. Biz tezroq bu iqlimga ko‘nikishimiz zarur, chunki mundialda voqealar rivoji o‘ta shiddatli tus olmoqda. Bosh murabbiyimiz Karlo Anchelotti bizdan to‘pni ko‘proq o‘zimizda saqlashni va uni bir qanotdan ikkinchisiga tezkor uzatishni talab qilgandi. Bu vazifani bajara oldik, biroq raqib darvozasi oldinda ko‘plab xavfli vaziyatlar yarata olmadik. Sababi — Marokash termasi himoyada juda tartibli va mustahkam turdi. Endi ushbu bahsni chuqur tahlil qilishimiz shart. Ikkinchi turdagi uchrashuvda esa nima bo‘lgan taqdirda ham faqat g‘alaba qozonishimiz shart», — deya o‘z so‘zlarini yakunladi Vinisius.
Eslatib o‘tamiz, «C» guruhining 2-turi doirasida Braziliya milliy terma jamoasi 20 iyun kuni Gaitiga qarshi maydonga tushadi va muxlislar «pentakampeonlar»dan faqat uch ochko kutishmoqda.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, Vinisius Junior va Karlo Anchelottining JCH-2026dagi keyingi taktik yurishlari, o‘yinlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…