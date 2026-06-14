Montella Avstraliyadan mag‘lubiyatdan keyin jamoasiga ishonch bildirdi
Turkiya milliy terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichini muvaffaqiyatsiz boshladi. Vinchenso Montella shogirdlari 1-tur doirasida Avstraliyaga qarshi maydonga tushib, 0:2 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Uchrashuvdan so‘ng turkiyalik muxlislar orasida turli fikrlar bildirilayotgan bir paytda bosh murabbiy o‘yin haqida o‘z munosabatini bildirdi.
A Spor nashri Montellaning uchrashuvdan keyingi fikrlarini keltirdi. Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, o‘yin taktik jihatdan Turkiya kutgan ssenariy bo‘yicha kechmagan. U Avstraliya himoyada ehtiyotkor o‘ynab, qulay fursatni kutishini oldindan bilganini aytdi.
“O‘yin taktik jihatdan kutganimizdek kechmadi. Ular himoyada yotib, qulay vaziyat kutishini bilardik. Ular qarshi hujumlardan foydalandi. Ikkita gol o‘tkazib yubordik va natijadan juda xafamiz”, — dedi Montella.
Darhaqiqat, Avstraliya ushbu bahsda ko‘proq intizomli himoya va tezkor qarshi hujumlarga tayandi. Turkiya esa to‘pni nazorat qilishga harakat qilgan bo‘lsa-da, raqib jarima maydoni atrofida kerakli keskinlikni yarata olmadi. Bunday o‘yinlarda birinchi gol juda muhim bo‘ladi. Avstraliya esa o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, uchrashuv taqdirini o‘z foydasiga hal qildi.
Turkiya uchun bu mag‘lubiyat og‘ir qabul qilindi. Chunki jamoa mundialga katta umidlar bilan kelgan, tarkibda Yevropaning kuchli chempionatlarida o‘ynaydigan iqtidorli futbolchilar bor. Ammo Jahon chempionatida har bir o‘yin alohida sinov. Qog‘ozdagi tarkib, nomlar va taxminlar maydondagi natijani kafolatlamaydi.
Shunga qaramay, Montella jamoasi harakatidan to‘liq norozi emasligini bildirdi. U futbolchilar chin yurakdan o‘ynaganini, maydonda kurashganini va ruhiy jihatdan taslim bo‘lmaganini ta’kidladi.
“Jamoamiz maydonda chin yurakdan o‘ynadi. Agar shu ruhda davom etsak, istalgan natijalarga erisha boshlaymiz. Keyingi o‘yinda yaxshiroq harakat qilamiz”, — dedi Turkiya bosh murabbiyi.
Bu so‘zlar murabbiyning hali ham jamoasiga ishonayotganini ko‘rsatadi. Montella uchun eng muhim jihat — futbolchilarning kayfiyatini tushirmaslik va navbatdagi o‘yinlarga psixologik jihatdan tayyorlash. Jahon chempionati guruh bosqichida birinchi turdagi mag‘lubiyat vaziyatni qiyinlashtiradi, ammo hammasini yo‘qqa chiqarmaydi.
Turkiya oldida hali ikki muhim bahs bor. 2-turda jamoa 20 iyun kuni Paragvayga qarshi maydonga tushadi. Bu uchrashuv Turkiya uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Agar Montella shogirdlari guruhdan chiqish imkoniyatini saqlab qolishni istasa, Paragvayga qarshi o‘yinda ijobiy natija qayd etishi shart.
3-turda esa Turkiya 26 iyun kuni AQSH terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Mezbon mamlakatga qarshi o‘yin ham oson bo‘lmaydi. Shuning uchun Turkiya endi har bir detalga jiddiy yondashishi, himoyada xatolarni kamaytirishi va hujumda aniqroq harakat qilishi kerak bo‘ladi.
Avstraliyaga qarshi bahsdan keyin Montella oldida bir nechta muhim vazifa turibdi. Avvalo jamoa ruhiyatini tiklash zarur. Keyin himoyadagi bo‘shliqlar tahlil qilinishi, qarshi hujumlarga qarshi harakatlar yaxshilanishi lozim. Shu bilan birga, hujum chizig‘ida ham tezlik, kreativlik va yakuniy zarba borasida aniqlik talab etiladi.
Turkiya muxlislari jamoadan ko‘proq narsa kutayotgani tabiiy. Chunki bu tarkibda katta salohiyat bor. Ammo Montellaning ta’kidlashicha, asosiysi — jamoa maydonda yurakdan o‘ynashda davom etsa, natijalar ham kela boshlaydi.
Jahon chempionati uzoq turnir, unda har bir jamoa qiyin lahzalardan o‘tadi. Turkiya uchun Avstraliyaga qarshi mag‘lubiyat og‘riqli bo‘ldi, ammo bu hali yakuniy xulosa emas. Endi barcha e’tibor Paragvay bilan o‘yinga qaratiladi. Aynan shu bahs Turkiyaning keyingi taqdiriga katta ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Montella va uning shogirdlari uchun vaqt ko‘p emas. Xatolardan xulosa chiqarish, muxlislar ishonchini qaytarish va guruhdagi vaziyatni o‘z foydasiga burish kerak. Turkiya terma jamoasi uchun Jahon chempionati endi haqiqiy xarakter sinoviga aylandi.
…