Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?

·29·Sport
Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?

Butun dunyo nigohi Okean ortining muhtasham stadionlarida start olgan JCH-2026 bahslariga qaratilgan bir paytda, millionlab o‘zbek ishqibozlarining hayajoni o‘zgacha. Boisi, O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba futbol bo‘yicha dunyo birinchiligining final bosqichida ishtirok etmoqda. Ushbu tarixiy voqelik nafaqat yurtimizda, balki qo‘shni va atrofdagi mamlakatlar sport jamoatchiligi, taniqli mutaxassislar hamda murabbiylar diqqat-markazida turibdi.

Rossiya birinchi ligasida ishtirok etuvchi «Yenisey» klubi bosh murabbiyi Sergey Tashuyev AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida Vatanimiz sharafini himoya qilayotgan terma jamoamiz, xususan, bugungi kunda sayyoramizning eng kuchli klublaridan biri hisoblangan «Manchester Siti» mudofaasi yetakchisi Abduqodir Husanov haqida to‘lqinlanib gapirdi.

«Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?»

Tajribali rossiyalik mutaxassis o‘z vaqtida Belarusda unga qarshi to‘p surgan o‘zbek iqtidorining bugungi yuksak parvozini katta qiziqish bilan kuzatayotganini ta’kidladi:

«Menga o‘z vaqtida Belarusning «Energetik-BGU» klubi safida men boshqargan Soligorskning «Shaxtyor» jamoasiga qarshi maydonga tushgan Abduqodir Husanovning bugungi harakatlarini kuzatish juda maroqli. Ochig‘i, o‘sha paytlari men hatto Husanov degan futbolchi kimligini payqamagan ham ekanman. Bizga qarshi bir yosh bolakay to‘p surayotgandi va nazarimda, o‘sha bahsda biz 1:0 hisobida zafar quchgandik.

Bu yigitning keyinchalik dunyo grandi — «Manchester Siti»ning asosiy yetakchilaridan biriga aylanishini o‘shanda kim ham o‘ylabdi, deysiz? Hozir unga qarab turib, ilgari oyiga atigi 500 dollar maoshga o‘ynagan o‘sha kamsuqum yigitcha bilan bugun «Siti»da porlayotgan superyulduzni taqqoslash men uchun juda qiziq. Bu faoliyat — orzu ortidan yugurgan barcha yoshlar uchun eng go‘zal namunadir. To‘xtamay mehnat qilish, rivojlanish kerak va shunda hayotda har doim katta imkoniyat eshiklari ochiladi».

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali o‘zbek futboli faxri Abduqodir Husanovning Belarusdan «Manchester Siti»gacha bo‘lgan tarixiy va go‘zal transfer yo‘li bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Faoliyat davri va klublari

Safidagi maqomi va transfer qiymati

Jami o‘tkazgan uchrashuvlari soni

Musobaqalardagi umumiy ishtiroki

Qayd etgan samaradorligi (Gol)

Murabbiy Sergey Tashuyevning fikri

«Bunyodkor» akademiyasi

Tarbiyalanuvchi (Professional startgacha)

Yoshlar jamoasi

Mahalliy turnirlar

Shakllanish davri

«Energetik-BGU»


(Belarus, 2022-2023)

Professional debyut


(Oyiga 500 dollar maosh)

Belarus oliy ligasi

Ichki chempionat va kubok

Iqtidorning kashf etilishi

«Bizga qarshi bir yosh bola o‘ynayotgandi»

«Lans» (Fransiya)

1,5 yillik porloq faoliyat

Fransiya «Liga 1» bahslari

Yevrokuboklar va chempionat

Top-klublar e’tiboriga tushishi

Mahoratning yuksalishi

«Manchester Siti»


(Angliya, 2025 yildan)

40 million yevro evaziga transfer qilingan

47 ta rasmiy uchrashuv

Premer-liga, YECHL, Angliya va Liga kuboklari

1 ta gol


(Angliya kubogida)

«Jamoaning asosiy yetakchilaridan biri»

Belarusdan chiqqan 40 million yevrolik yulduzning rekordlari

Eslatib o‘tamiz, Abduqodir Husanov poytaxtimizning «Bunyodkor» akademiyasi maktabini ko‘rgan bo‘lsa-da, katta futboldagi ilk qadamlarini 2022-2023 yillarda Belarus chempionatida boshlagan edi. Ayni o‘sha kezlarda rossiyalik mutaxassis Sergey Tashuyev Belarusning yetakchi jamoasi «Shaxtyor» (Soligorsk) klubi tizginini ushlab turgandi.

Abduqodirning Yevropadagi shiddatli o‘yini Fransiyaning «Lans» klubi e’tiborini tortdi. Fransiya yetakchisi safida bir yarim yil davomida mustahkam devor bo‘la olgan vatandoshimiz butun dunyo skautlari nazariga tushdi. Natijada, 2025 yilning 20 yanvar sanasida Angliya va dunyo futboli qiroli «Manchester Siti» o‘zbek futbolchisini naqd 40 million yevro evaziga o‘z safiga qo‘shib oldi.

O‘shandan buyon Husanov Xosep Gvardiola qo‘l ostida Angliya Premer-ligasi, mamlakat kubogi, Liga kubogi hamda Yevropa chempionlar ligasi (YECHL) kabi eng nufuzli musobaqalarda jami 47 ta bahsda maydonga tushib, mustahkam himoya chizig‘ini shakllantirdi va Angliya kubogida bitta chiroyli golga ham mualliflik qildi. Bugun esa u Vatanimiz bayrog‘ini JCH-2026 maydonlarida baland ko‘tarmoqda!

O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi tarixiy yurishlari, Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» va mundialdagi eksklyuziv yangiliklari hamda sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Abdukodir KhusanovManchester CityOʻzbekistonSergey TashuyevYenisey
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:40Arsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyorArsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyorBugun, 10:32«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 10:30Florentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiFlorentino Peres Rodrining «Real»ga transfer qilinishiga shaxsan taqiq qo‘ydiBugun, 10:23Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Qozog‘istonlik sobiq futbolchi O‘zbekistonning imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:13Vitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdiVitinya Portugaliya favorit emasligini, ammo chempionlikka da’vogarligini aytdiBugun, 09:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?