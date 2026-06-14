Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?
Butun dunyo nigohi Okean ortining muhtasham stadionlarida start olgan JCH-2026 bahslariga qaratilgan bir paytda, millionlab o‘zbek ishqibozlarining hayajoni o‘zgacha. Boisi, O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba futbol bo‘yicha dunyo birinchiligining final bosqichida ishtirok etmoqda. Ushbu tarixiy voqelik nafaqat yurtimizda, balki qo‘shni va atrofdagi mamlakatlar sport jamoatchiligi, taniqli mutaxassislar hamda murabbiylar diqqat-markazida turibdi.
Rossiya birinchi ligasida ishtirok etuvchi «Yenisey» klubi bosh murabbiyi Sergey Tashuyev AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida Vatanimiz sharafini himoya qilayotgan terma jamoamiz, xususan, bugungi kunda sayyoramizning eng kuchli klublaridan biri hisoblangan «Manchester Siti» mudofaasi yetakchisi Abduqodir Husanov haqida to‘lqinlanib gapirdi.
«Oyiga 500 dollarga o‘ynagan bolakayning «Siti» yulduziga aylanishini kim o‘ylabdi?»
Tajribali rossiyalik mutaxassis o‘z vaqtida Belarusda unga qarshi to‘p surgan o‘zbek iqtidorining bugungi yuksak parvozini katta qiziqish bilan kuzatayotganini ta’kidladi:
«Menga o‘z vaqtida Belarusning «Energetik-BGU» klubi safida men boshqargan Soligorskning «Shaxtyor» jamoasiga qarshi maydonga tushgan Abduqodir Husanovning bugungi harakatlarini kuzatish juda maroqli. Ochig‘i, o‘sha paytlari men hatto Husanov degan futbolchi kimligini payqamagan ham ekanman. Bizga qarshi bir yosh bolakay to‘p surayotgandi va nazarimda, o‘sha bahsda biz 1:0 hisobida zafar quchgandik.
Bu yigitning keyinchalik dunyo grandi — «Manchester Siti»ning asosiy yetakchilaridan biriga aylanishini o‘shanda kim ham o‘ylabdi, deysiz? Hozir unga qarab turib, ilgari oyiga atigi 500 dollar maoshga o‘ynagan o‘sha kamsuqum yigitcha bilan bugun «Siti»da porlayotgan superyulduzni taqqoslash men uchun juda qiziq. Bu faoliyat — orzu ortidan yugurgan barcha yoshlar uchun eng go‘zal namunadir. To‘xtamay mehnat qilish, rivojlanish kerak va shunda hayotda har doim katta imkoniyat eshiklari ochiladi».
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali o‘zbek futboli faxri Abduqodir Husanovning Belarusdan «Manchester Siti»gacha bo‘lgan tarixiy va go‘zal transfer yo‘li bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Faoliyat davri va klublari
Safidagi maqomi va transfer qiymati
Jami o‘tkazgan uchrashuvlari soni
Musobaqalardagi umumiy ishtiroki
Qayd etgan samaradorligi (Gol)
Murabbiy Sergey Tashuyevning fikri
«Bunyodkor» akademiyasi
Tarbiyalanuvchi (Professional startgacha)
Yoshlar jamoasi
Mahalliy turnirlar
—
Shakllanish davri
«Energetik-BGU»
(Belarus, 2022-2023)
Professional debyut
(Oyiga 500 dollar maosh)
Belarus oliy ligasi
Ichki chempionat va kubok
Iqtidorning kashf etilishi
«Bizga qarshi bir yosh bola o‘ynayotgandi»
«Lans» (Fransiya)
1,5 yillik porloq faoliyat
Fransiya «Liga 1» bahslari
Yevrokuboklar va chempionat
Top-klublar e’tiboriga tushishi
Mahoratning yuksalishi
«Manchester Siti»
(Angliya, 2025 yildan)
40 million yevro evaziga transfer qilingan
47 ta rasmiy uchrashuv
Premer-liga, YECHL, Angliya va Liga kuboklari
1 ta gol
(Angliya kubogida)
«Jamoaning asosiy yetakchilaridan biri»
Belarusdan chiqqan 40 million yevrolik yulduzning rekordlari
Eslatib o‘tamiz, Abduqodir Husanov poytaxtimizning «Bunyodkor» akademiyasi maktabini ko‘rgan bo‘lsa-da, katta futboldagi ilk qadamlarini 2022-2023 yillarda Belarus chempionatida boshlagan edi. Ayni o‘sha kezlarda rossiyalik mutaxassis Sergey Tashuyev Belarusning yetakchi jamoasi «Shaxtyor» (Soligorsk) klubi tizginini ushlab turgandi.
Abduqodirning Yevropadagi shiddatli o‘yini Fransiyaning «Lans» klubi e’tiborini tortdi. Fransiya yetakchisi safida bir yarim yil davomida mustahkam devor bo‘la olgan vatandoshimiz butun dunyo skautlari nazariga tushdi. Natijada, 2025 yilning 20 yanvar sanasida Angliya va dunyo futboli qiroli «Manchester Siti» o‘zbek futbolchisini naqd 40 million yevro evaziga o‘z safiga qo‘shib oldi.
O‘shandan buyon Husanov Xosep Gvardiola qo‘l ostida Angliya Premer-ligasi, mamlakat kubogi, Liga kubogi hamda Yevropa chempionlar ligasi (YECHL) kabi eng nufuzli musobaqalarda jami 47 ta bahsda maydonga tushib, mustahkam himoya chizig‘ini shakllantirdi va Angliya kubogida bitta chiroyli golga ham mualliflik qildi. Bugun esa u Vatanimiz bayrog‘ini JCH-2026 maydonlarida baland ko‘tarmoqda!
O‘zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatidagi tarixiy yurishlari, Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» va mundialdagi eksklyuziv yangiliklari hamda sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…