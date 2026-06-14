Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...
Butun dunyo nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan, millionlar o‘yinining eng yirik va nufuzli musobaqasi — 2026 yilgi jahon chempionati qizg‘in pallasiga kirib borayotgan bir vaqtda, xalqaro sport ekspertlarining chiqishlari futbol muxlislari o‘rtasida katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Xususan, tarixda ilk bor ushbu oliy forum yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, o‘zbek futbolida yangi davrni boshlab bergan Vatanimiz bosh jamoasining imkoniyatlari va bo‘lajak o‘yinlari xorijlik mutaxassislarning ham diqqat markazida turibdi.
Rossiya milliy terma jamoasining sobiq mahoratli hujumchisi Ruslan Pimenov mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida O‘zbekiston milliy terma jamoasining musobaqadagi ishtiroki va guruhdagi imkoniyatlari haqida o‘z fikr-mulohazalarini o‘rtoqlashdi.
«Birgina zafar ham vakillarimiz uchun ulkan yutuq»
Tajribali sobiq futbolchining fikriga ko‘ra, o‘z tarixida ilk marotaba bunday yuksak darajadagi dunyo birinchiligida qatnashayotgan hamyurtlarimiz uchun musobaqa doirasida kamida bir marotaba zafar quchishning o‘ziyoq juda yirik va tarixiy muvaffaqiyat sifatida qabul qilinishi lozim.
Ruslan Pimenov o‘zbek futboli atrofidagi vaziyatga shunday baho berdi:
«O‘zbekiston milliy terma jamoasining ushbu jahon chempionati bahslarida aqalli bir marotaba g‘alaba qozonishi ham ular uchun juda ajoyib va maqtashga arzigulik natija bo‘ladi. Men guruhdagi raqiblarni tahlil qilib shuni aytishim mumkinmi, o‘zbek futbolchilari DR Kongo terma jamoasiga qarshi kechadigan o‘ta muhim uchrashuvda qimmatli ochkolarni qo‘lga kiritishga qodirlar. Agar mabodo bunday bo‘lmagan taqdirda ham, buni milliy fojiaga aylantirish yoki katta halokat sifatida ko‘rish umuman noto‘g‘ri bo‘lar edi».
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali O‘zbekiston milliy terma jamoasi joy olgan guruhdagi asosiy raqiblar va Ruslan Pinovning ekspertlik taxminlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Vakillarimiz uchun turnir maqomi
Taxmin qilinayotgan eng qulay raqib
Ochko olish imkoniyati
Pley-off bosqichiga chiqish imkoniyati
Guruhdagi mutlaq favorit jamoalar
Mutaxassisning umumiy xulosasi
Tarixiy birinchi tajriba
(JCHdagi debyut)
DR Kongo
(Afrika vakili)
Yuqori
(Kamida 1 ta g‘alaba)
Past
(Chiqish qiyin kechadi)
• Portugaliya
• Kolumbiya
Mag‘lubiyat bo‘lsa ham fojia emas, bu katta dars bo‘ladi
Portugaliya va Kolumbiya faktori: «Ular mutlaqo boshqa darajada»
Rossiyalik ekspert o‘z so‘zida davom etar ekan, muxlislarni real vaziyatga to‘g‘ri baho berishga chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, O‘zbekiston uchun mazkur dunyo birinchiligi eng avvalo kelajak uchun katta maktab va ulkan tajriba vazifasini o‘tab beradi. Shu sababli ilk urinish kutilganidek silliq kechmasligi va muvaffaqiyatsiz yakunlanishi ham tabiiy holdir.
Pimenov vakillarimizning keyingi bosqichga chiqishi borasida biroz ehtiyotkorlik bilan fikr bildirib, O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 pley-off (nimchorak final) raundlariga yo‘l olishi qiyin kechishini ta’kidladi. Bunga sabab sifatida guruhdagi qolgan ikki grand jamoani ko‘rsatdi: «Tan olish kerak, Portugaliya va Kolumbiya terma jamoalari ayni paytda futbol olamida mutlaqo boshqa darajada, yuqori tezlik va kuchga ega bo‘lgan grandlar hisoblanadi», — deya o‘z so‘zini yakunladi sobiq futbolchi. Biroq futbol kutilmagan sovg‘alarga boy o‘yin bo‘lib, hamyurtlarimiz har qanday raqibga qarshi mardonavor kurashishlariga ishonamiz!
Jahon chempionatining eng issiq nafasi, O‘zbekiston terma jamoasining tarixiy o‘yinlari tafsilotlari, tahliliy maqolalar va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…