Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...

·32·Sport
Ruslan Pimenov: O‘zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqa olmaydi...

Butun dunyo nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan, millionlar o‘yinining eng yirik va nufuzli musobaqasi — 2026 yilgi jahon chempionati qizg‘in pallasiga kirib borayotgan bir vaqtda, xalqaro sport ekspertlarining chiqishlari futbol muxlislari o‘rtasida katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Xususan, tarixda ilk bor ushbu oliy forum yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, o‘zbek futbolida yangi davrni boshlab bergan Vatanimiz bosh jamoasining imkoniyatlari va bo‘lajak o‘yinlari xorijlik mutaxassislarning ham diqqat markazida turibdi.

Rossiya milliy terma jamoasining sobiq mahoratli hujumchisi Ruslan Pimenov mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida O‘zbekiston milliy terma jamoasining musobaqadagi ishtiroki va guruhdagi imkoniyatlari haqida o‘z fikr-mulohazalarini o‘rtoqlashdi.

«Birgina zafar ham vakillarimiz uchun ulkan yutuq»

Tajribali sobiq futbolchining fikriga ko‘ra, o‘z tarixida ilk marotaba bunday yuksak darajadagi dunyo birinchiligida qatnashayotgan hamyurtlarimiz uchun musobaqa doirasida kamida bir marotaba zafar quchishning o‘ziyoq juda yirik va tarixiy muvaffaqiyat sifatida qabul qilinishi lozim.

Ruslan Pimenov o‘zbek futboli atrofidagi vaziyatga shunday baho berdi:

«O‘zbekiston milliy terma jamoasining ushbu jahon chempionati bahslarida aqalli bir marotaba g‘alaba qozonishi ham ular uchun juda ajoyib va maqtashga arzigulik natija bo‘ladi. Men guruhdagi raqiblarni tahlil qilib shuni aytishim mumkinmi, o‘zbek futbolchilari DR Kongo terma jamoasiga qarshi kechadigan o‘ta muhim uchrashuvda qimmatli ochkolarni qo‘lga kiritishga qodirlar. Agar mabodo bunday bo‘lmagan taqdirda ham, buni milliy fojiaga aylantirish yoki katta halokat sifatida ko‘rish umuman noto‘g‘ri bo‘lar edi».

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali O‘zbekiston milliy terma jamoasi joy olgan guruhdagi asosiy raqiblar va Ruslan Pinovning ekspertlik taxminlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Vakillarimiz uchun turnir maqomi

Taxmin qilinayotgan eng qulay raqib

Ochko olish imkoniyati

Pley-off bosqichiga chiqish imkoniyati

Guruhdagi mutlaq favorit jamoalar

Mutaxassisning umumiy xulosasi

Tarixiy birinchi tajriba


(JCHdagi debyut)

DR Kongo


(Afrika vakili)

Yuqori


(Kamida 1 ta g‘alaba)

Past


(Chiqish qiyin kechadi)

Portugaliya


Kolumbiya

Mag‘lubiyat bo‘lsa ham fojia emas, bu katta dars bo‘ladi

Portugaliya va Kolumbiya faktori: «Ular mutlaqo boshqa darajada»

Rossiyalik ekspert o‘z so‘zida davom etar ekan, muxlislarni real vaziyatga to‘g‘ri baho berishga chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, O‘zbekiston uchun mazkur dunyo birinchiligi eng avvalo kelajak uchun katta maktab va ulkan tajriba vazifasini o‘tab beradi. Shu sababli ilk urinish kutilganidek silliq kechmasligi va muvaffaqiyatsiz yakunlanishi ham tabiiy holdir.

Pimenov vakillarimizning keyingi bosqichga chiqishi borasida biroz ehtiyotkorlik bilan fikr bildirib, O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 pley-off (nimchorak final) raundlariga yo‘l olishi qiyin kechishini ta’kidladi. Bunga sabab sifatida guruhdagi qolgan ikki grand jamoani ko‘rsatdi: «Tan olish kerak, Portugaliya va Kolumbiya terma jamoalari ayni paytda futbol olamida mutlaqo boshqa darajada, yuqori tezlik va kuchga ega bo‘lgan grandlar hisoblanadi», — deya o‘z so‘zini yakunladi sobiq futbolchi. Biroq futbol kutilmagan sovg‘alarga boy o‘yin bo‘lib, hamyurtlarimiz har qanday raqibga qarshi mardonavor kurashishlariga ishonamiz!

Jahon chempionatining eng issiq nafasi, O‘zbekiston terma jamoasining tarixiy o‘yinlari tafsilotlari, tahliliy maqolalar va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Ruslan PimenovO'zbekistonKongo Demokratik Respublikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Bugun, 13:31Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdiCristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 oldidan Diogo Jota xotirasini yod etdiBugun, 11:10Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...Peres «Oltin to‘p» sohibi Usmon Dembeleni «Real»ga olib kelmoqchi...Bugun, 10:47Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Vitaliy Denisov O‘zbekistonning mundialdagi imkoniyatini baholadi...Bugun, 10:40Arsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyorArsenal Marokashning yangi yulduzi Ayyoub Bouaddi uchun 70 million yevro sarflashga tayyorBugun, 10:32«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi«Manchester Siti» «Chelsi» himoyachisini o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?