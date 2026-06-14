«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...

·100·Sport
«Real» Mark Kukurelya transferi bo‘yicha kelishuvga erishdi...

Madridning «Real» klubi «Chelsi» himoyachisi Mark Kukurelya transferi bo‘yicha muhim kelishuvga erishdi. Bu haqda taniqli insayder Fabritsio Romano xabar bermoqda.

Manbaga ko‘ra, klublar va futbolchining o‘zi o‘rtasida og‘zaki kelishuv mavjud. Madridliklar Kukurelyani jamoaning chap qanot himoyasidagi asosiy variantlardan biri sifatida ko‘rmoqda.

«Real» bosh murabbiyi Joze Mourinio aynan shunday uslubdagi futbolchini o‘z tarkibida ko‘rishni xohlagan. Kukurelya himoyada faol harakat qilishi, qanot bo‘ylab hujumlarga qo‘shilishi va yuqori intensivlikda o‘ynay olishi bilan ajralib turadi.

27 yoshli futbolchi «Real» safiga Jahon chempionatidan so‘ng qo‘shilishi kutilmoqda. Hozircha transferning moliyaviy tafsilotlari ochiqlanmagan, ammo tomonlar kelishuvni yakuniy bosqichga olib chiqqan.

Mark Kukurelya «Barselona» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U faoliyati davomida Ispaniyaning «Eybar» va «Xetafe» klublarida, shuningdek Angliyaning «Brayton» va «Chelsi» jamoalarida to‘p surgan.

O‘tgan mavsumda Kukurelya Angliya Premer-ligasida 34 ta uchrashuvda maydonga tushib, 1 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning barqaror o‘yini va katta tajribasi «Real» uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Qizig‘i, Kukurelya «Barselona» tarbiyalanuvchisi bo‘lsa-da, endi uning faoliyati «Real» bilan bog‘lanmoqda. Futbolda syujet twist degani shu bo‘lsa kerak. Agar transfer rasman tasdiqlansa, u Madrid klubining yangi mavsum oldidan himoya chizig‘ini kuchaytirish yo‘lidagi muhim xaridlaridan biriga aylanadi.

Real MadridMarc CucurellaChelseaFabrizio RomanoJosé Mourinho
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordi«Barselona» Bredli Barkolya uchun «PSJ»ga rasmiy taklif yubordiBugun, 18:07Manuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiManuyel Noyer beshinchi jahon chempionatida maydonga tushdiBugun, 17:22Islom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiIslom Maxachev iyul oyida jang qilishga tayyorligini aytdiBugun, 17:16«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...«Bavariya» Maykl Olise bilan shartnomani uzaytirmoqchi...Bugun, 16:00O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiO‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvini Entoni Teylor boshqaradiBugun, 15:49Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Arsenal nishonidagi Ayyoub Bouaddi: Marokashlik iqtidor Premer-ligaga oʻtadimi?Bugun, 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?