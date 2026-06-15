Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?

·22·Sport
Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?

Angliya terma jamoasi va Arsenal yarim himoyachisi Deklan Rays yaqinlashib kelayotgan Jahon chempionati arafasida jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylanib bormoqda. Soʻnggi mavsumda klub miqyosida koʻrsatgan irodasi va maydondagi nufuzi uni Harri Keynning munosib vorisi sifatida koʻrishga asos boʻlmoqda. Bu nafaqat uning oʻyin darajasi, balki jamoadoshlarini qiyin vaziyatlarda ruhlantira olish qobiliyati bilan ham bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal oʻtgan mavsumda Manchester Siti bilan chempionlik poygasida toʻqnash kelganida, koʻpchilik London klubining imkoniyatlarini past baholagan edi. Biroq Deklan Raysning "Hali hech narsa tugagani yoʻq!" degan hayqirigʻi va yakunda Mikel Arteta jamoasining Angliya Premer-ligasi oltin medallarini qoʻlga kiritishi, futbolchining naqadar kuchli xarakterga ega ekanligini isbotladi. Goal.com nashrining tahliliga koʻra, aynan mana shu sifatlar uni milliy terma jamoada ham yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Tomas Tuxelning ishonchi va yangi iyerarxiya

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel yaqinda bergan intervyusida Deklan Raysni turnir davomida jamoaning vitse-sardori sifatida koʻrayotganini maʼlum qildi. Garchi Jud Bellingem ham sardorlik bogʻichini taqishga ulgurgan boʻlsa-da, Tuxel aynan Raysning tajribasi va maydon markazidagi boshqaruviga yuqori baho bermoqda. Murabbiyning fikricha, Harri Keyn maydonda boʻlmagan holatlarda aynan Deklan jamoani oʻz ortidan ergashtira oladi.

Harri Keyn 2018-yildan buyon Angliya sardori sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. U oʻzining gollari va namunali xulqi bilan jamoa ramziga aylangan boʻlsa-da, Rays kabi vokal yetakchi emas. Deklan esa maydonda koʻproq muloqot qiladi, sheriklarini tartibga soladi va kerak boʻlganda hissiyotlar bilan jamoani uygʻota oladi. Bu xususiyatlar zamonaviy futbol iyerarxiyasida juda muhim sanaladi.

Shimoliy Amerikadagi mundial – yangi davr ibtidosi

27 yoshli yarim himoyachi uchun Shimoliy Amerikada oʻtadigan Jahon chempionati oʻz faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlishi mumkin. U allaqachon klub darajasida deyarli barcha narsaga erishdi, endigi maqsad – Angliya bilan xalqaro maydonda zafar quchish. Raysning standart vaziyatlardagi aniq uzatmalari va himoyadagi ishonchli oʻyini turnir davomida inglizlar uchun asosiy qurol boʻlishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Deklan Rays nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham sardorlikka tayyor. Uning Arsenal safidagi muvaffaqiyatlari va Angliya terma jamoasidagi oʻrni shuni koʻrsatmoqdaki, Harri Keyn sardorlikni topshiradigan kunda jamoada munosib voris allaqachon shakllanib boʻlgan boʻladi. Bu esa "uch sherlar" muxlislari uchun kelajakka umid baxsh etuvchi omildir.

AngliyaDeklan RaysArsenalHarri KeynJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiReal Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiBugun, 09:39Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaKylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaBugun, 09:19Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinReal Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinBugun, 09:10Kuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiKuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 08:59Kylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaKylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaBugun, 08:56Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaTottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?