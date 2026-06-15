Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?
Angliya terma jamoasi va Arsenal yarim himoyachisi Deklan Rays yaqinlashib kelayotgan Jahon chempionati arafasida jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylanib bormoqda. Soʻnggi mavsumda klub miqyosida koʻrsatgan irodasi va maydondagi nufuzi uni Harri Keynning munosib vorisi sifatida koʻrishga asos boʻlmoqda. Bu nafaqat uning oʻyin darajasi, balki jamoadoshlarini qiyin vaziyatlarda ruhlantira olish qobiliyati bilan ham bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal oʻtgan mavsumda Manchester Siti bilan chempionlik poygasida toʻqnash kelganida, koʻpchilik London klubining imkoniyatlarini past baholagan edi. Biroq Deklan Raysning "Hali hech narsa tugagani yoʻq!" degan hayqirigʻi va yakunda Mikel Arteta jamoasining Angliya Premer-ligasi oltin medallarini qoʻlga kiritishi, futbolchining naqadar kuchli xarakterga ega ekanligini isbotladi. Goal.com nashrining tahliliga koʻra, aynan mana shu sifatlar uni milliy terma jamoada ham yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Tomas Tuxelning ishonchi va yangi iyerarxiyaAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel yaqinda bergan intervyusida Deklan Raysni turnir davomida jamoaning vitse-sardori sifatida koʻrayotganini maʼlum qildi. Garchi Jud Bellingem ham sardorlik bogʻichini taqishga ulgurgan boʻlsa-da, Tuxel aynan Raysning tajribasi va maydon markazidagi boshqaruviga yuqori baho bermoqda. Murabbiyning fikricha, Harri Keyn maydonda boʻlmagan holatlarda aynan Deklan jamoani oʻz ortidan ergashtira oladi.
Harri Keyn 2018-yildan buyon Angliya sardori sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. U oʻzining gollari va namunali xulqi bilan jamoa ramziga aylangan boʻlsa-da, Rays kabi vokal yetakchi emas. Deklan esa maydonda koʻproq muloqot qiladi, sheriklarini tartibga soladi va kerak boʻlganda hissiyotlar bilan jamoani uygʻota oladi. Bu xususiyatlar zamonaviy futbol iyerarxiyasida juda muhim sanaladi.
Shimoliy Amerikadagi mundial – yangi davr ibtidosi27 yoshli yarim himoyachi uchun Shimoliy Amerikada oʻtadigan Jahon chempionati oʻz faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasi boʻlishi mumkin. U allaqachon klub darajasida deyarli barcha narsaga erishdi, endigi maqsad – Angliya bilan xalqaro maydonda zafar quchish. Raysning standart vaziyatlardagi aniq uzatmalari va himoyadagi ishonchli oʻyini turnir davomida inglizlar uchun asosiy qurol boʻlishi kutilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Deklan Rays nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham sardorlikka tayyor. Uning Arsenal safidagi muvaffaqiyatlari va Angliya terma jamoasidagi oʻrni shuni koʻrsatmoqdaki, Harri Keyn sardorlikni topshiradigan kunda jamoada munosib voris allaqachon shakllanib boʻlgan boʻladi. Bu esa "uch sherlar" muxlislari uchun kelajakka umid baxsh etuvchi omildir.
…