Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqda
Angliya Premer-ligasining soʻnggi mavsumlarida inqirozga yuz tutgan Tottenxem jamoasi yangi bosh murabbiy Roberto De Zerbi boshqaruvida yana yetakchilar safida koʻrinish berishi mumkin. Klubning sobiq darvozaboni Brad Friedelning fikricha, jamoa oʻzining avvalgi mavqeini tiklash va turnir jadvalining yuqori pogʻonalariga qaytish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Biroq buning uchun klub rahbariyati murabbiyga transfer bozorida erkinlik berishi talab etiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi ikki mavsumni 17-oʻrinda yakunlab, jon saqlab qolish uchun kurashgan Tottenxem uchun Roberto De Zerbi tayinlovi yangi davr boshlanishi sifatida koʻrilmoqda. Brayton va Marsel klublaridagi faoliyati orqali oʻzining taktik salohiyatini namoyish etgan italiyalik mutaxassis, London klubida ham tub burilish yasashi kutilmoqda. Friedelning taʼkidlashicha, Tottenxem kabi "uyqudagi gigant"ni uygʻotish uchun murabbiyning talablari soʻzsiz bajarilishi lozim.
Transferlar ustidan nazorat va murabbiy erkinligiHozirgi zamonaviy futbolda sport direktorlari va skauting xizmatlari transferlar masalasida asosiy rolni oʻynasa-da, Roberto De Zerbi kabi xarakterga ega murabbiylar uchun bu yondashuv har doim ham mos kelavermaydi. Goal.com nashriga bergan intervyusida Brad Friedel klub rahbariyatiga oʻziga xos maslahat berdi. Uning soʻzlariga koʻra, agar jamoa yozda oltita yangi futbolchi sotib olishni rejalashtirgan boʻlsa, ulardan kamida uchtasi bevosita murabbiyning shaxsiy tanlovi boʻlishi shart.
"Roberto De Zerbi oʻz jamoasi qanday oʻynashi kerakligini aniq biladi. Uning oʻziga xos falsafasi bor va u buni amalga oshirish uchun kerakli ijrochilarni oʻzi tanlashi lozim. Men Tottenxem moliyaviy jihatdan barqaror ekanini bilaman, lekin ular murabbiyga kamida 50 foiz holatda yakuniy soʻzni aytish imkonini berishlari kerak", — deydi Friedel. Bu yondashuv jamoada murabbiy va rahbariat oʻrtasidagi uygʻunlikni taʼminlashga xizmat qiladi.
Tottenxem oʻz tarixidagi eng qiyin davrlardan birini boshidan oʻtkazdi. Ketma-ket quyi oʻrinlarni egallash muxlislar orasida noroziliklarni keltirib chiqargan edi. Shu sababli, 2026-2027-yilgi mavsumda jamoaning yana pastga shoʻngʻishi ehtimoli haqidagi savollarga Friedel qatʼiy rad javobini berdi. Uning fikricha, klub allaqachon oʻz ssenariysini oʻzgartirishga tayyor va Roberto De Zerbi bu yoʻlda eng toʻgʻri nomzod hisoblanadi.
Italiyalik mutaxassis oʻzining murosasizligi va maydondagi qatʼiy intizomi bilan tanilgan. U rahbariyat tomonidan taqdim etilgan tayyor futbolchilar bilan ishlashdan koʻra, oʻz tizimiga mos tushadigan oʻyinchilarni shakllantirishni afzal koʻradi. Agar Tottenxem rahbariyati ushbu talablarni inobatga olsa, London klubi Angliya Premer-ligasining kuchli oltiligiga tez fursatda qaytishi hech gap emas.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Tottenxemning kelajagi faqatgina maydondagi natijalarga emas, balki yozgi transfer oynasidagi strategik qarorlarga ham bogʻliq. Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi yangi loyiha Angliya futbolida kutilmagan burilish yasashi va jamoani yana Yevropa Chempionlar ligasi yoʻllanmasi uchun kurashadigan darajaga olib chiqishi mumkin.
…