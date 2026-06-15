Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqda

·19·Sport
Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqda

Angliya Premer-ligasining soʻnggi mavsumlarida inqirozga yuz tutgan Tottenxem jamoasi yangi bosh murabbiy Roberto De Zerbi boshqaruvida yana yetakchilar safida koʻrinish berishi mumkin. Klubning sobiq darvozaboni Brad Friedelning fikricha, jamoa oʻzining avvalgi mavqeini tiklash va turnir jadvalining yuqori pogʻonalariga qaytish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Biroq buning uchun klub rahbariyati murabbiyga transfer bozorida erkinlik berishi talab etiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi ikki mavsumni 17-oʻrinda yakunlab, jon saqlab qolish uchun kurashgan Tottenxem uchun Roberto De Zerbi tayinlovi yangi davr boshlanishi sifatida koʻrilmoqda. Brayton va Marsel klublaridagi faoliyati orqali oʻzining taktik salohiyatini namoyish etgan italiyalik mutaxassis, London klubida ham tub burilish yasashi kutilmoqda. Friedelning taʼkidlashicha, Tottenxem kabi "uyqudagi gigant"ni uygʻotish uchun murabbiyning talablari soʻzsiz bajarilishi lozim.

Transferlar ustidan nazorat va murabbiy erkinligi

Hozirgi zamonaviy futbolda sport direktorlari va skauting xizmatlari transferlar masalasida asosiy rolni oʻynasa-da, Roberto De Zerbi kabi xarakterga ega murabbiylar uchun bu yondashuv har doim ham mos kelavermaydi. Goal.com nashriga bergan intervyusida Brad Friedel klub rahbariyatiga oʻziga xos maslahat berdi. Uning soʻzlariga koʻra, agar jamoa yozda oltita yangi futbolchi sotib olishni rejalashtirgan boʻlsa, ulardan kamida uchtasi bevosita murabbiyning shaxsiy tanlovi boʻlishi shart.

"Roberto De Zerbi oʻz jamoasi qanday oʻynashi kerakligini aniq biladi. Uning oʻziga xos falsafasi bor va u buni amalga oshirish uchun kerakli ijrochilarni oʻzi tanlashi lozim. Men Tottenxem moliyaviy jihatdan barqaror ekanini bilaman, lekin ular murabbiyga kamida 50 foiz holatda yakuniy soʻzni aytish imkonini berishlari kerak", — deydi Friedel. Bu yondashuv jamoada murabbiy va rahbariat oʻrtasidagi uygʻunlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Tottenxem oʻz tarixidagi eng qiyin davrlardan birini boshidan oʻtkazdi. Ketma-ket quyi oʻrinlarni egallash muxlislar orasida noroziliklarni keltirib chiqargan edi. Shu sababli, 2026-2027-yilgi mavsumda jamoaning yana pastga shoʻngʻishi ehtimoli haqidagi savollarga Friedel qatʼiy rad javobini berdi. Uning fikricha, klub allaqachon oʻz ssenariysini oʻzgartirishga tayyor va Roberto De Zerbi bu yoʻlda eng toʻgʻri nomzod hisoblanadi.

Italiyalik mutaxassis oʻzining murosasizligi va maydondagi qatʼiy intizomi bilan tanilgan. U rahbariyat tomonidan taqdim etilgan tayyor futbolchilar bilan ishlashdan koʻra, oʻz tizimiga mos tushadigan oʻyinchilarni shakllantirishni afzal koʻradi. Agar Tottenxem rahbariyati ushbu talablarni inobatga olsa, London klubi Angliya Premer-ligasining kuchli oltiligiga tez fursatda qaytishi hech gap emas.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Tottenxemning kelajagi faqatgina maydondagi natijalarga emas, balki yozgi transfer oynasidagi strategik qarorlarga ham bogʻliq. Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi yangi loyiha Angliya futbolida kutilmagan burilish yasashi va jamoani yana Yevropa Chempionlar ligasi yoʻllanmasi uchun kurashadigan darajaga olib chiqishi mumkin.

TottenxemRoberto De ZerbiAngliya Premer-ligasiTransferlarBrad Friedel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaKylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaBugun, 09:19Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinReal Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinBugun, 09:10Kuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiKuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 08:59Kylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaKylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaBugun, 08:56Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?Bugun, 08:31Manchester Yunayted Ruben Amorimning Milan bilan kelishuvi ortidan millionlarni tejaydiManchester Yunayted Ruben Amorimning Milan bilan kelishuvi ortidan millionlarni tejaydiBugun, 08:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?