Kylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqida

·18·Sport
Kylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqida

Fransiya terma jamoasi bilan 1998-yilda jahon chempionligini qoʻlga kiritgan Frank Leboeuf Kylian Mbappe haqidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Real Madrid hujumchisi oʻzida Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi "asosiy qahramon" energiyasini mujassam etgan, biroq ayni paytda jamoaviy oʻyinning muhimligini ham anglab yetmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kylian Mbappe oʻzining professional faoliyatini boshlagan ilk yillaridanoq jahon futbolining boʻlajak yulduzi sifatida eʼtirof etilgan edi. Monaco safidagi debyutidan soʻng, u 2018-yilda Fransiya bilan jahon chempioni boʻldi, Qatardagi mundialda esa finalda het-trik qayd etib, oʻzining fenomenal iqtidorini yana bir bor isbotladi. Goal.com nashriga bergan intervyusida Leboeuf Mbappe sakkiz yoshidan buyon eng yaxshi boʻlishga tayyorlab kelinganini taʼkidladi.

Individualizm va jamoaviy ruh muvozanati

Leboeufning fikricha, Mbappe uzoq vaqt davomida diqqat markazida boʻlishga oʻrganib qolgan. Bu xislat uni Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi buyuklar qatoriga qoʻshsa-da, zamonaviy futbolda muvaffaqiyatga erishish uchun faqat individual mahorat yetarli emas. Sobiq himoyachi Real Madrid misolida jamoaviy ruhning ahamiyatini tushuntirib berdi.

"Biz soʻnggi paytlarda futbol jamoaviy oʻyin ekanligini, yulduz esa shaxs emas, balki jamoaning oʻzi boʻlishi kerakligini tushunib yetdik. Masalan, Liverpul yoki Pari Sen-Jermen kabi klublarda hamma narsa birgalikda oʻynashga asoslangan. Real Madrid Chempionlar ligasida Manchester Siti, Chelsi yoki PSJga qarshi oʻyinlarda qiyin vaziyatga tushganida aynan jamoaviy ruh evaziga gʻalaba qozongan edi", — deydi Leboeuf.

Mutaxassisning taʼkidlashicha, Kylian Mbappe kabi yulduzlar uchun jamoaviy oʻyin tizimiga moslashish qiyin kechishi mumkin. Buning asosiy sababi — zamonaviy futbol olamidagi shoshqaloqlik va individual sovrinlarga, xususan, Oltin toʻpga boʻlgan haddan tashqari katta eʼtibordir. Leboeufning davrida bu kabi mukofotlar unchalik katta ahamiyat kasb etmaganini qoʻshimcha qildi.

Mbappening kelajagi va yangi chaqiriqlar

Hozirda Real Madrid safida "galaktiko" maqomida toʻp surayotgan Mbappe nafaqat La Liga, balki 2026-yilgi jahon chempionatida ham asosiy figura boʻlishi kutilmoqda. U Pari Sen-Jermen tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatida Fransiyani tark etib, Ispaniyada yangi sahifa ochdi. Leboeufning fikricha, hujumchi endi oʻzining "kompyuteriga" jamoaviy oʻyin dasturini yuklashi kerak.

Shuningdek, sobiq futbolchi Mbappening kelajakda Angliya Premer-ligasida ham koʻrinish berishi mumkinligi haqida toʻxtalib oʻtdi. Garchi hozirda u Madridda baxtli boʻlsa-da, uning iqtidori va ambitsiyalari har qanday ligada asosiy mavzuga aylanishga qodir. Eng muhimi, futbolchi oʻzining individual yutuqlarini jamoa manfaatlari bilan uygʻunlashtira olishidir.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Kylian Mbappe nafaqat gol urish, balki maydonda yetakchilik qilish borasida ham yangi bosqichga chiqmoqda. Uning Lionel Messi va Cristiano Ronaldo merosini davom ettirishi shubhasiz, biroq haqiqiy buyuklikka faqat jamoaviy muvaffaqiyatlar orqali erishiladi.

Kylian MbappeReal MadridFrank LeboeufLionel MessiCristiano Ronaldo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaKylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaBugun, 09:19Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinReal Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinBugun, 09:10Kuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiKuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 08:59Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaTottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaBugun, 08:52Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?Bugun, 08:31Manchester Yunayted Ruben Amorimning Milan bilan kelishuvi ortidan millionlarni tejaydiManchester Yunayted Ruben Amorimning Milan bilan kelishuvi ortidan millionlarni tejaydiBugun, 08:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?