Kylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqida
Fransiya terma jamoasi bilan 1998-yilda jahon chempionligini qoʻlga kiritgan Frank Leboeuf Kylian Mbappe haqidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Real Madrid hujumchisi oʻzida Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi "asosiy qahramon" energiyasini mujassam etgan, biroq ayni paytda jamoaviy oʻyinning muhimligini ham anglab yetmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kylian Mbappe oʻzining professional faoliyatini boshlagan ilk yillaridanoq jahon futbolining boʻlajak yulduzi sifatida eʼtirof etilgan edi. Monaco safidagi debyutidan soʻng, u 2018-yilda Fransiya bilan jahon chempioni boʻldi, Qatardagi mundialda esa finalda het-trik qayd etib, oʻzining fenomenal iqtidorini yana bir bor isbotladi. Goal.com nashriga bergan intervyusida Leboeuf Mbappe sakkiz yoshidan buyon eng yaxshi boʻlishga tayyorlab kelinganini taʼkidladi.
Individualizm va jamoaviy ruh muvozanatiLeboeufning fikricha, Mbappe uzoq vaqt davomida diqqat markazida boʻlishga oʻrganib qolgan. Bu xislat uni Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi buyuklar qatoriga qoʻshsa-da, zamonaviy futbolda muvaffaqiyatga erishish uchun faqat individual mahorat yetarli emas. Sobiq himoyachi Real Madrid misolida jamoaviy ruhning ahamiyatini tushuntirib berdi.
"Biz soʻnggi paytlarda futbol jamoaviy oʻyin ekanligini, yulduz esa shaxs emas, balki jamoaning oʻzi boʻlishi kerakligini tushunib yetdik. Masalan, Liverpul yoki Pari Sen-Jermen kabi klublarda hamma narsa birgalikda oʻynashga asoslangan. Real Madrid Chempionlar ligasida Manchester Siti, Chelsi yoki PSJga qarshi oʻyinlarda qiyin vaziyatga tushganida aynan jamoaviy ruh evaziga gʻalaba qozongan edi", — deydi Leboeuf.
Mutaxassisning taʼkidlashicha, Kylian Mbappe kabi yulduzlar uchun jamoaviy oʻyin tizimiga moslashish qiyin kechishi mumkin. Buning asosiy sababi — zamonaviy futbol olamidagi shoshqaloqlik va individual sovrinlarga, xususan, Oltin toʻpga boʻlgan haddan tashqari katta eʼtibordir. Leboeufning davrida bu kabi mukofotlar unchalik katta ahamiyat kasb etmaganini qoʻshimcha qildi.
Mbappening kelajagi va yangi chaqiriqlarHozirda Real Madrid safida "galaktiko" maqomida toʻp surayotgan Mbappe nafaqat La Liga, balki 2026-yilgi jahon chempionatida ham asosiy figura boʻlishi kutilmoqda. U Pari Sen-Jermen tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatida Fransiyani tark etib, Ispaniyada yangi sahifa ochdi. Leboeufning fikricha, hujumchi endi oʻzining "kompyuteriga" jamoaviy oʻyin dasturini yuklashi kerak.
Shuningdek, sobiq futbolchi Mbappening kelajakda Angliya Premer-ligasida ham koʻrinish berishi mumkinligi haqida toʻxtalib oʻtdi. Garchi hozirda u Madridda baxtli boʻlsa-da, uning iqtidori va ambitsiyalari har qanday ligada asosiy mavzuga aylanishga qodir. Eng muhimi, futbolchi oʻzining individual yutuqlarini jamoa manfaatlari bilan uygʻunlashtira olishidir.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Kylian Mbappe nafaqat gol urish, balki maydonda yetakchilik qilish borasida ham yangi bosqichga chiqmoqda. Uning Lionel Messi va Cristiano Ronaldo merosini davom ettirishi shubhasiz, biroq haqiqiy buyuklikka faqat jamoaviy muvaffaqiyatlar orqali erishiladi.
…