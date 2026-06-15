Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqin
Ispaniyaning Real Madrid klubi Vest Xem Yunayted yarim himoyachisi Mateus Fernandes uchun kurashni toʻxtatishga qaror qildi. Madridliklar ushbu transfer poygasida Manchester Yunayted yaqqol favorit ekanligini tan olmoqda va ingliz klubi muzokaralarda ancha ilgarilab ketganini qayd etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Yevropa chempionlari 21 yoshli portugaliyalik iqtidor uchun rasmiy taklif bilan chiqmaslikka qaror qilgan. Real Madrid rahbariyati Manchester Yunayted allaqachon futbolchi bilan kelishuvning yakuniy bosqichiga yetganiga ishonmoqda. Avvalroq ushbu futbolchiga qiziqish bildirgan Arsenal ham oʻz daʼvosidan voz kechganidan soʻng, "qizil iblislar" uchun yoʻl butunlay ochiq qoldi.
Transfer qiymati va muzokaralar tafsilotiVest Xem Yunayted oʻz yulduzini 80 million funt sterlingga baholamoqda. Taʼkidlash joizki, London klubi Fernandesni oʻtgan yili Sautgemptondan 38 million funt evaziga sotib olgan edi. Biroq, "bolgʻachilar"ning Angliya Premer-ligasidan chiqib ketishi (relegatsiya) Manchester Yunaytedga ushbu narxni pasaytirish va oʻzaro kelishuvga erishish imkonini berishi kutilmoqda.
Manchester Yunaytedning ushbu transferga boʻlgan qiziqishi ortida klub sport direktori Jeyson Uilkoks turibdi. Uilkoks Fernandesning qobiliyatiga yuqori baho beradi, chunki u Sautgemptonda ishlagan davridayoq futbolchining rivojlanishini shaxsan kuzatib borgan. Aynan u 2024-yil aprel oyida Old Traffordga koʻchib oʻtishidan oldin yarim himoyachining oʻsishida muhim rol oʻynagan edi.
Tarixiy koʻchib oʻtish va klubdagi oʻzgarishlarAgar ushbu transfer amalga oshsa, Mateus Fernandes 1989-yilda Pol Ins amalga oshirgan shov-shuvli oʻtishdan keyin Vest Xem Yunayteddan toʻgʻridan-toʻgʻri Manchester Yunaytedga oʻtgan birinchi futbolchiga aylanadi. Bu ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar tarixida yangi sahifa ochishi mumkin.
Ayni damda Vest Xem Yunayted ichki inqirozni boshdan kechirmoqda. Klub hamraisi Devid Sallivanning isteʼfosi va unga nisbatan bildirilgan ayblovlar jamoa atrofidagi vaziyatni murakkablashtirgan. Shuningdek, klubning yangi aksiyadori Daniel Kretinskiy boshqaruvni qoʻlga olishi arafasida murabbiy Nunu Espiritu Santuning kelajagi ham soʻroq ostida qolmoqda. Bunday beqarorlik Manchester Yunaytedga transferni tezroq yakunlash uchun qoʻshimcha imkoniyat yaratishi mumkin.
Goal.com xabariga koʻra, Manchester Yunayted Fernandesni markaziy chiziqni kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Real Madrid esa oʻz eʼtiborini boshqa transfer nishonlariga qaratishni afzal bildi.
…