Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqin

·55·Sport
Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqin

Ispaniyaning Real Madrid klubi Vest Xem Yunayted yarim himoyachisi Mateus Fernandes uchun kurashni toʻxtatishga qaror qildi. Madridliklar ushbu transfer poygasida Manchester Yunayted yaqqol favorit ekanligini tan olmoqda va ingliz klubi muzokaralarda ancha ilgarilab ketganini qayd etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Yevropa chempionlari 21 yoshli portugaliyalik iqtidor uchun rasmiy taklif bilan chiqmaslikka qaror qilgan. Real Madrid rahbariyati Manchester Yunayted allaqachon futbolchi bilan kelishuvning yakuniy bosqichiga yetganiga ishonmoqda. Avvalroq ushbu futbolchiga qiziqish bildirgan Arsenal ham oʻz daʼvosidan voz kechganidan soʻng, "qizil iblislar" uchun yoʻl butunlay ochiq qoldi.

Transfer qiymati va muzokaralar tafsiloti

Vest Xem Yunayted oʻz yulduzini 80 million funt sterlingga baholamoqda. Taʼkidlash joizki, London klubi Fernandesni oʻtgan yili Sautgemptondan 38 million funt evaziga sotib olgan edi. Biroq, "bolgʻachilar"ning Angliya Premer-ligasidan chiqib ketishi (relegatsiya) Manchester Yunaytedga ushbu narxni pasaytirish va oʻzaro kelishuvga erishish imkonini berishi kutilmoqda.

Manchester Yunaytedning ushbu transferga boʻlgan qiziqishi ortida klub sport direktori Jeyson Uilkoks turibdi. Uilkoks Fernandesning qobiliyatiga yuqori baho beradi, chunki u Sautgemptonda ishlagan davridayoq futbolchining rivojlanishini shaxsan kuzatib borgan. Aynan u 2024-yil aprel oyida Old Traffordga koʻchib oʻtishidan oldin yarim himoyachining oʻsishida muhim rol oʻynagan edi.

Tarixiy koʻchib oʻtish va klubdagi oʻzgarishlar

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Mateus Fernandes 1989-yilda Pol Ins amalga oshirgan shov-shuvli oʻtishdan keyin Vest Xem Yunayteddan toʻgʻridan-toʻgʻri Manchester Yunaytedga oʻtgan birinchi futbolchiga aylanadi. Bu ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar tarixida yangi sahifa ochishi mumkin.

Ayni damda Vest Xem Yunayted ichki inqirozni boshdan kechirmoqda. Klub hamraisi Devid Sallivanning isteʼfosi va unga nisbatan bildirilgan ayblovlar jamoa atrofidagi vaziyatni murakkablashtirgan. Shuningdek, klubning yangi aksiyadori Daniel Kretinskiy boshqaruvni qoʻlga olishi arafasida murabbiy Nunu Espiritu Santuning kelajagi ham soʻroq ostida qolmoqda. Bunday beqarorlik Manchester Yunaytedga transferni tezroq yakunlash uchun qoʻshimcha imkoniyat yaratishi mumkin.

Goal.com xabariga koʻra, Manchester Yunayted Fernandesni markaziy chiziqni kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Real Madrid esa oʻz eʼtiborini boshqa transfer nishonlariga qaratishni afzal bildi.

Manchester YunaytedReal MadridMateus FernandesTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiJCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiBugun, 09:49Real Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiReal Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiBugun, 09:39Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaKylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaBugun, 09:19Kuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiKuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 08:59Kylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaKylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaBugun, 08:56Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaTottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?