Bavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdi
Germaniyaning Bavariya klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik xaridni amalga oshirishga juda yaqin turibdi. Myunxenliklar PSV Eyndxoven jamoasining marokashlik yarim himoyachisi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishgan. Ushbu kelishuv qiymati 55 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 25 yoshli futbolchi allaqachon Germaniya giganti bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgan. Ushbu transfer PSV klubi tarixidagi rekord sotuvga aylanadi. Shu vaqtga qadar Niderlandiya klubi hech bir futbolchisini bunday katta summaga pullamagan edi. Saibari Myunxen jamoasi bilan 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolashi kutilmoqda.
Hozirda futbolchi Marokash terma jamoasi safida boʻlib turganiga qaramay, transfer jarayoni kechikishlarsiz davom etmoqda. Taniqli insayder Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, futbolchi tibbiy koʻrikdan AQSHda oʻtadi. Bu gʻayritabiiy holatning sababi shundaki, Bavariya klubi shifokori ayni damda Germaniya terma jamoasi bilan birga okean ortida boʻlib turibdi. Bu esa futbolchining Myunxenga uchib kelmasdan turib, barcha rasmiyatchiliklarni yakunlashiga imkon beradi.
Tarixiy natijalar va yangi chorlovIsmael Saibari oʻtgan mavsumda Erediviziya doirasida koʻrsatgan oʻyinlari bilan koʻplab Yevropa grandlari eʼtiborini tortgan edi. U PSV safida jami 142 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 42 ta gol va 29 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Uning sermahsul oʻyini jamoasiga soʻnggi uch mavsumda ketma-ket chempionlikni qoʻlga kiritishda katta yordam berdi.
Futbolchining terma jamoa safidagi oʻyinlari ham mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Ayniqsa, Braziliya terma jamoasiga qarshi kechgan va 1:1 hisobida yakunlangan bahsda kiritgan chiroyli goli uning nufuzini yanada oshirib yubordi. Bavariya rahbariyati marokashlik iqtidor egasini jamoaning kelajakdagi yetakchilaridan biri sifatida koʻrmoqda.
Ushbu transfer haqida Saibarining terma jamoadagi doʻsti, hozirda Shtutgart sharafini himoya qilayotgan Bilal El Khannouss ham oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Ismael Germaniya Bundesligasida oʻynash uchun barcha sifatlarga ega va u kabi yuqori saviyadagi futbolchining Bavariya kabi katta klubga oʻtishi adolatdan boʻladi.
Bavariya ushbu transfer orqali yarim himoya chizigʻini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Ismael Saibari nafaqat hujum tashkil qilishda, balki kreativ qarorlari bilan ham jamoa oʻyiniga rang-baranglik olib kirishi kutilmoqda. Transferning barcha tafsilotlari yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinadi.
…