Bavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdi

·19·Sport
Bavariya PSV yulduzi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishdi

Germaniyaning Bavariya klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik xaridni amalga oshirishga juda yaqin turibdi. Myunxenliklar PSV Eyndxoven jamoasining marokashlik yarim himoyachisi Ismael Saibari transferi boʻyicha kelishuvga erishgan. Ushbu kelishuv qiymati 55 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 25 yoshli futbolchi allaqachon Germaniya giganti bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgan. Ushbu transfer PSV klubi tarixidagi rekord sotuvga aylanadi. Shu vaqtga qadar Niderlandiya klubi hech bir futbolchisini bunday katta summaga pullamagan edi. Saibari Myunxen jamoasi bilan 2031-yilning yoziga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolashi kutilmoqda.

Hozirda futbolchi Marokash terma jamoasi safida boʻlib turganiga qaramay, transfer jarayoni kechikishlarsiz davom etmoqda. Taniqli insayder Fabrizio Romano maʼlumotiga koʻra, futbolchi tibbiy koʻrikdan AQSHda oʻtadi. Bu gʻayritabiiy holatning sababi shundaki, Bavariya klubi shifokori ayni damda Germaniya terma jamoasi bilan birga okean ortida boʻlib turibdi. Bu esa futbolchining Myunxenga uchib kelmasdan turib, barcha rasmiyatchiliklarni yakunlashiga imkon beradi.

Tarixiy natijalar va yangi chorlov

Ismael Saibari oʻtgan mavsumda Erediviziya doirasida koʻrsatgan oʻyinlari bilan koʻplab Yevropa grandlari eʼtiborini tortgan edi. U PSV safida jami 142 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 42 ta gol va 29 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Uning sermahsul oʻyini jamoasiga soʻnggi uch mavsumda ketma-ket chempionlikni qoʻlga kiritishda katta yordam berdi.

Futbolchining terma jamoa safidagi oʻyinlari ham mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Ayniqsa, Braziliya terma jamoasiga qarshi kechgan va 1:1 hisobida yakunlangan bahsda kiritgan chiroyli goli uning nufuzini yanada oshirib yubordi. Bavariya rahbariyati marokashlik iqtidor egasini jamoaning kelajakdagi yetakchilaridan biri sifatida koʻrmoqda.

Ushbu transfer haqida Saibarining terma jamoadagi doʻsti, hozirda Shtutgart sharafini himoya qilayotgan Bilal El Khannouss ham oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Ismael Germaniya Bundesligasida oʻynash uchun barcha sifatlarga ega va u kabi yuqori saviyadagi futbolchining Bavariya kabi katta klubga oʻtishi adolatdan boʻladi.

Bavariya ushbu transfer orqali yarim himoya chizigʻini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Ismael Saibari nafaqat hujum tashkil qilishda, balki kreativ qarorlari bilan ham jamoa oʻyiniga rang-baranglik olib kirishi kutilmoqda. Transferning barcha tafsilotlari yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinadi.

BavariyaTransferPSVIsmael SaibariFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiRuben Amorim yana katta sahnada: Portugaliyalik mutaxassis Milan bilan kelishuvga erishdiBugun, 10:50Jud Bellingem va Real Madrid: Joze Mourinyo kelishi ingliz yulduzi uchun sinov boʻladiJud Bellingem va Real Madrid: Joze Mourinyo kelishi ingliz yulduzi uchun sinov boʻladiBugun, 10:20JCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiJCHdagi bir gol Qatar futbolchisiga boylik keltirdiBugun, 09:49Real Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiReal Madrid Chelsi himoyachisi Mark Kukurelyani 52 million funtga sotib oldiBugun, 09:39Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaKylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaBugun, 09:19Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinReal Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinBugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?