Braziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradi

·69·Sport
Braziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradi

Braziliya terma jamoasining asosiy yulduzi Neymar jarohati sababli jahon chempionatining guruh bosqichini toʻliq oʻtkazib yuborishi mumkin. Selecao tibbiy shtabi futbolchining uzoq muddatli salomatligini birinchi oʻringa qoʻygan holda, uni pley-off bosqichiga qadar asrashga qaror qildi. Bu qaror jamoaning turnirdagi strategiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri xabariga koʻra, Braziliya terma jamoasi shifokorlari va murabbiylar shtabi Neymarning tiklanish jarayoni boʻyicha oʻzaro kelishuvga erishgan. Hozirgi vaziyatda ehtiyotkorlik eng asosiy vazifa sifatida belgilangan. Muxlislar va mutaxassislar yulduz futbolchining tezroq maydonga qaytishini kutayotgan boʻlsa-da, murabbiylar Filadelfiyada Gaitiga qarshi kechadigan bahsda uni tavakkal qilib maydonga tushirmoqchi emas.

Tibbiy xulosa va tiklanish jarayoni

Neymar 17-may kuni Santos safida harakat qilayotganida boldir mushaklaridan jarohat olgan edi. Ikkinchi darajali ushbu jarohat futbolchining 27-may kuni Granja Comary qarorgohiga kelganidan beri Carlo Ancelotti qoʻl ostida mashgʻulot oʻtkazishiga yoʻl qoʻymayapti. Tibbiy shtabning asosiy talabi — mashgʻulotlarga erta qaytish orqali jarohatning qaytalanishiga yoʻl qoʻymaslikdir.

Hozirda 32 yoshli hujumchi sport zalida yuklamalar bilan ishlashni boshlagan, bu esa tiklanish jarayonidagi ijobiy belgi hisoblanadi. Biroq, u hali ham umumiy guruh bilan maydonda toʻp surish darajasiga yetgani yoʻq. Rejaga koʻra, Neymar joriy hafta davomida yakka tartibdagi mashgʻulotlarni boshlaydi, ammo jamoaviy mashqlarga faqat ogʻriqlar butunlay yoʻqolganidan keyingina ruxsat beriladi.

Neymarning bir oydan ortiq vaqt davomida rasmiy oʻyinlarda ishtirok etmagani uning oʻyin ritmiga ham salbiy taʼsir koʻrsatgan. Shu sababli, murabbiylar shtabi uni guruh bosqichining soʻnggi turi — 24-iyun kuni Mayamida Shotlandiyaga qarshi kechadigan uchrashuvda ham maydonga tushirishni soʻroq ostida qoldirmoqda.

Pley-off uchun strategik reja

Braziliya terma jamoasi ichki muhitida hozirda asosiy eʼtibor Neymarni aynan hal qiluvchi pley-off bosqichiga tayyorlashga qaratilgan. Bu strategiya guruh bosqichidagi raqiblarga qarshi usiz ham ijobiy natija qayd etish mumkinligiga boʻlgan ishonchni anglatadi. Selecao tarkibida hujum chizigʻida raqobat kuchli ekani Carlo Ancelotti uchun Neymarning yoʻqligini vaqtincha qoplash imkonini beradi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Neymarning maydonga tushishi katta ahamiyatga ega, chunki jahon chempionati bahslari mamlakatimizda doimo yuqori qiziqish bilan kuzatiladi. Braziliya terma jamoasining ushbu ehtiyotkorona yondashuvi turnirning eng yorqin yulduzlaridan birini musobaqaning eng qizgʻin pallalarida koʻrish imkoniyatini saqlab qolishga xizmat qiladi.

NeymarBraziliyaJahon ChempionatiCarlo AncelottiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandiSarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:45Maurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandiMaurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:11Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Bugun, 15:38Xarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiXarri Keyn — oʻyin ustasi: Xorvatiya himoyachisi Angliya sardorini yuqori baholadiBugun, 15:35Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiIspaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 15:33Joze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiJoze Mourinyu Real Madridga qaytmoqda: Raul Asensio jamoaning yangi davri haqida gapirdiBugun, 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi