Braziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradi
Braziliya terma jamoasining asosiy yulduzi Neymar jarohati sababli jahon chempionatining guruh bosqichini toʻliq oʻtkazib yuborishi mumkin. Selecao tibbiy shtabi futbolchining uzoq muddatli salomatligini birinchi oʻringa qoʻygan holda, uni pley-off bosqichiga qadar asrashga qaror qildi. Bu qaror jamoaning turnirdagi strategiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri xabariga koʻra, Braziliya terma jamoasi shifokorlari va murabbiylar shtabi Neymarning tiklanish jarayoni boʻyicha oʻzaro kelishuvga erishgan. Hozirgi vaziyatda ehtiyotkorlik eng asosiy vazifa sifatida belgilangan. Muxlislar va mutaxassislar yulduz futbolchining tezroq maydonga qaytishini kutayotgan boʻlsa-da, murabbiylar Filadelfiyada Gaitiga qarshi kechadigan bahsda uni tavakkal qilib maydonga tushirmoqchi emas.
Tibbiy xulosa va tiklanish jarayoniNeymar 17-may kuni Santos safida harakat qilayotganida boldir mushaklaridan jarohat olgan edi. Ikkinchi darajali ushbu jarohat futbolchining 27-may kuni Granja Comary qarorgohiga kelganidan beri Carlo Ancelotti qoʻl ostida mashgʻulot oʻtkazishiga yoʻl qoʻymayapti. Tibbiy shtabning asosiy talabi — mashgʻulotlarga erta qaytish orqali jarohatning qaytalanishiga yoʻl qoʻymaslikdir.
Hozirda 32 yoshli hujumchi sport zalida yuklamalar bilan ishlashni boshlagan, bu esa tiklanish jarayonidagi ijobiy belgi hisoblanadi. Biroq, u hali ham umumiy guruh bilan maydonda toʻp surish darajasiga yetgani yoʻq. Rejaga koʻra, Neymar joriy hafta davomida yakka tartibdagi mashgʻulotlarni boshlaydi, ammo jamoaviy mashqlarga faqat ogʻriqlar butunlay yoʻqolganidan keyingina ruxsat beriladi.
Neymarning bir oydan ortiq vaqt davomida rasmiy oʻyinlarda ishtirok etmagani uning oʻyin ritmiga ham salbiy taʼsir koʻrsatgan. Shu sababli, murabbiylar shtabi uni guruh bosqichining soʻnggi turi — 24-iyun kuni Mayamida Shotlandiyaga qarshi kechadigan uchrashuvda ham maydonga tushirishni soʻroq ostida qoldirmoqda.
Pley-off uchun strategik rejaBraziliya terma jamoasi ichki muhitida hozirda asosiy eʼtibor Neymarni aynan hal qiluvchi pley-off bosqichiga tayyorlashga qaratilgan. Bu strategiya guruh bosqichidagi raqiblarga qarshi usiz ham ijobiy natija qayd etish mumkinligiga boʻlgan ishonchni anglatadi. Selecao tarkibida hujum chizigʻida raqobat kuchli ekani Carlo Ancelotti uchun Neymarning yoʻqligini vaqtincha qoplash imkonini beradi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Neymarning maydonga tushishi katta ahamiyatga ega, chunki jahon chempionati bahslari mamlakatimizda doimo yuqori qiziqish bilan kuzatiladi. Braziliya terma jamoasining ushbu ehtiyotkorona yondashuvi turnirning eng yorqin yulduzlaridan birini musobaqaning eng qizgʻin pallalarida koʻrish imkoniyatini saqlab qolishga xizmat qiladi.
…