Eron va Yangi Zelandiya o‘rtasidagi uchrashuvda jangovar durang qayd etildi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida millionlab futbol ishqibozlarining nigohi ostida shiddatli kechayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining kutilmagan natijalari va gollarga boy o‘yinlari bilan barchani hayratga solishda davom etmoqda. Anchagina qiziqarli va kutilmagan voqealarga boy bo‘lgan «G» guruhida dastlabki tur bahslari rasman o‘z yakuniga yetdi. Kvartetning ikkinchi dramatik to‘qnashuvida Osiyo qit’asining yetakchi vakillaridan biri — Eron milliy terma jamoasi Okeaniya mintaqasi grandi Yangi Zelandiya vakillariga qarshi maydonga tushib, murosasiz kechgan bahsda 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi.
Inglvuddagi gollar shousi: Rizoyon, Mohebi va Jastning dubli
AQSHning Inglvud shahrida joylashgan muhtasham «SoFi Stadium» stadionida o‘tkazilgan ushbu uchrashuv futbol ishqibozlari uchun haqiqiy tomoshabop o‘yin bo‘ldi. Ko‘plab xavfli vaziyatlar yuzaga kelgan bahsda har ikki jamoa ham hujumkor futbol namoyish etdi:
Okeaniyaliklarning tezkor zarbasi: O‘yin yangi zelandiyaliklarning shiddatli hujumlari bilan boshlandi. Uchrashuvning hali 7-daqiqasi ketayotgan bir paytdayoq okeaniyaliklar yetakchisi Jast hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Forslarning javobi va muvozanat: Eronliklar tez fursatda o‘zini o‘nglab olishdi va 32-daqiqada Rizoyon raqib darvozasini aniq nishonga olib, muvozanatni tikladi.
Ikkinchi bo‘lim dramasi: Ikkinchi bo‘lim ham gollarga boy bo‘ldi. 54-daqiqada Yangi Zelandiya vakili Jast o‘z nomiga dublni rasmiylashtirib, jamoasini yana oldinga boshladi. Biroq forslar taslim bo‘lishmadi va 64-daqiqada Mohebining mahorati evaziga yakuniy hisobni (2:2) o‘rnatdilar.
Quyidagi rasmiy o‘yin tahlili jadvali orqali «JCH-2026» 1-turidan o‘rin olgan mazkur bahsning boshlang‘ich tarkiblari va guruhdagi umumiy holat bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va rasmiy bosqich
O‘yin o‘tkazilgan sana va stadion
Uchrashuvdagi yakuniy hisob va gol mualliflari
Eron terma jamoasining asosiy boshlang‘ich tarkibi
Yangi Zelandiya terma jamoasining asosiy boshlang‘ich tarkibi
Guruhdagi 1-turning narigi bahsi natijasi
JCH-2026, «G» guruhi
(1-tur uchrashuvi)
16 iyun, Inglvud
«SoFi Stadium»
Eron — Yangi Zelandiya
2:2
(Rizoyon 32, Mohebi 64 — Jast 7, 54)
Beyranvand, Rizoyon, Nemati, Halilzoda, Muhammadi, Yusufi, Izzatullohiy, Hodos, Mohebi, Moganlu, Torimiy.
Krokombe, Peyn, Surman, Boksal, Kasache, Bell, Stamenich, Makkovat, Singh, Jast, Vud.
Belgiya — Misr
1:1
(Ikkala jamoa 1 ochkodan bo‘lishdi)
«G» guruhida mutlaq tenglik va maksimal intriga
Mazkur durang natijadan so‘ng ushbu guruhda haqiqiy va maksimal intriga yuzaga keldi. Eslatib o‘tamiz, ushbu kvartetning ilk uchrashuvida Yevropa grandi Belgiya hamda Afrikaning kuchli vakili Misr terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelib, unda ham 1:1 hisobidagi durang qayd etilgan edi.
Shu tariqa, birinchi tur yakunlariga ko‘ra, «G» guruhidagi to‘rttala terma jamoa ham bir xilda ochko bo‘lishib oldi va keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun kurash yangi kuch bilan alanga oldi. Endilikda jamoalar ikkinchi turda g‘alaba qozonish orqali pley-off masalasini ijobiy hal etishga astoydil harakat qilishadi. Muxlislarni oldinda yanada shiddatli va beayov janglar kutmoqda!
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv reportajlar, yulduz futbolchilarning golli shoulari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…