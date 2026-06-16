Eron va Yangi Zelandiya o‘rtasidagi uchrashuvda jangovar durang qayd etildi

·0·Sport
Eron va Yangi Zelandiya o‘rtasidagi uchrashuvda jangovar durang qayd etildi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida millionlab futbol ishqibozlarining nigohi ostida shiddatli kechayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining kutilmagan natijalari va gollarga boy o‘yinlari bilan barchani hayratga solishda davom etmoqda. Anchagina qiziqarli va kutilmagan voqealarga boy bo‘lgan «G» guruhida dastlabki tur bahslari rasman o‘z yakuniga yetdi. Kvartetning ikkinchi dramatik to‘qnashuvida Osiyo qit’asining yetakchi vakillaridan biri — Eron milliy terma jamoasi Okeaniya mintaqasi grandi Yangi Zelandiya vakillariga qarshi maydonga tushib, murosasiz kechgan bahsda 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi.

Inglvuddagi gollar shousi: Rizoyon, Mohebi va Jastning dubli

AQSHning Inglvud shahrida joylashgan muhtasham «SoFi Stadium» stadionida o‘tkazilgan ushbu uchrashuv futbol ishqibozlari uchun haqiqiy tomoshabop o‘yin bo‘ldi. Ko‘plab xavfli vaziyatlar yuzaga kelgan bahsda har ikki jamoa ham hujumkor futbol namoyish etdi:

  • Okeaniyaliklarning tezkor zarbasi: O‘yin yangi zelandiyaliklarning shiddatli hujumlari bilan boshlandi. Uchrashuvning hali 7-daqiqasi ketayotgan bir paytdayoq okeaniyaliklar yetakchisi Jast hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi.

  • Forslarning javobi va muvozanat: Eronliklar tez fursatda o‘zini o‘nglab olishdi va 32-daqiqada Rizoyon raqib darvozasini aniq nishonga olib, muvozanatni tikladi.

  • Ikkinchi bo‘lim dramasi: Ikkinchi bo‘lim ham gollarga boy bo‘ldi. 54-daqiqada Yangi Zelandiya vakili Jast o‘z nomiga dublni rasmiylashtirib, jamoasini yana oldinga boshladi. Biroq forslar taslim bo‘lishmadi va 64-daqiqada Mohebining mahorati evaziga yakuniy hisobni (2:2) o‘rnatdilar.

Quyidagi rasmiy o‘yin tahlili jadvali orqali «JCH-2026» 1-turidan o‘rin olgan mazkur bahsning boshlang‘ich tarkiblari va guruhdagi umumiy holat bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va rasmiy bosqich

O‘yin o‘tkazilgan sana va stadion

Uchrashuvdagi yakuniy hisob va gol mualliflari

Eron terma jamoasining asosiy boshlang‘ich tarkibi

Yangi Zelandiya terma jamoasining asosiy boshlang‘ich tarkibi

Guruhdagi 1-turning narigi bahsi natijasi

JCH-2026, «G» guruhi


(1-tur uchrashuvi)

16 iyun, Inglvud


«SoFi Stadium»

Eron — Yangi Zelandiya


2:2


(Rizoyon 32, Mohebi 64 — Jast 7, 54)

Beyranvand, Rizoyon, Nemati, Halilzoda, Muhammadi, Yusufi, Izzatullohiy, Hodos, Mohebi, Moganlu, Torimiy.

Krokombe, Peyn, Surman, Boksal, Kasache, Bell, Stamenich, Makkovat, Singh, Jast, Vud.

Belgiya — Misr


1:1


(Ikkala jamoa 1 ochkodan bo‘lishdi)

«G» guruhida mutlaq tenglik va maksimal intriga

Mazkur durang natijadan so‘ng ushbu guruhda haqiqiy va maksimal intriga yuzaga keldi. Eslatib o‘tamiz, ushbu kvartetning ilk uchrashuvida Yevropa grandi Belgiya hamda Afrikaning kuchli vakili Misr terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelib, unda ham 1:1 hisobidagi durang qayd etilgan edi.

Shu tariqa, birinchi tur yakunlariga ko‘ra, «G» guruhidagi to‘rttala terma jamoa ham bir xilda ochko bo‘lishib oldi va keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun kurash yangi kuch bilan alanga oldi. Endilikda jamoalar ikkinchi turda g‘alaba qozonish orqali pley-off masalasini ijobiy hal etishga astoydil harakat qilishadi. Muxlislarni oldinda yanada shiddatli va beayov janglar kutmoqda!

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv reportajlar, yulduz futbolchilarning golli shoulari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdiLamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdiBugun, 22:13Enzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaEnzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaBugun, 21:30Belgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBelgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBugun, 20:59Feyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaFeyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaBugun, 20:35Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 19:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi