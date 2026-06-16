Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan durangdan keyin fikr bildirdi

·0·Sport
Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan durangdan keyin fikr bildirdi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining ilk turidayoq kutilmagan ochko yo‘qotishga uchragan Ispaniya milliy terma jamoasi atrofidagi muhokamalar qizg‘in pallasiga kirdi. Musobaqa debyutanti hisoblangan Kabo-Verde terma jamoasining mustahkam himoya qo‘rg‘onini yorib o‘ta olmay, golsiz (0:0) durangga rozi bo‘lgan «qizil furiya» bosh murabbiyi Xose Luis de la Fuente bahs yakunlanganidan so‘ng o‘z fikrlari va achchiq xulosalari bilan o‘rtoqlashdi. Tajribali mutaxassis uchrashuvdagi omadsizlik sabablarini ochiqlab, keyingi rejalar haqida to‘xtalib o‘tdi.

Murabbiyning fikri: «Biz g‘alabaga to‘liq loyiq edik»

Xalqaro futbol assotsiatsiyasi — FIFAning rasmiy sayti tarqatgan xabarga ko‘ra, ispanlar ustozi maydonda sodir bo‘lgan voqeliklardan qoniqmaganini yashirib o‘tirmadi:

Luis de la Fuentening o‘yindan so‘ng qilgan bayonoti:

«Bugungi shiddatli bahsda biz albatta uch ochkoni qo‘lga kiritib, maydonni zafar bilan tark etishimiz shart edi. Chunki uchrashuv davomida yaratilgan son-sanoqsiz qulay imkoniyatlar, nazorat va umumiy holatlarni inobatga olsak, Ispaniya bu g‘alabaga munosib edi. Biroq futbolchilarimda jismoniy jihatdan tetiklik yetishmadi va eng so‘nggi pallada aniqlik yetishmay qoldi. Endi bu natijani unutib, bor e’tiborimizni guruhdagi navbatdagi raqibimiz — Saudiya Arabistoniga qarshi kechadigan muhim bahsga qaratishimiz lozim».

Murabbiy jamoaning hali o‘z ritmini to‘liq topib olmaganini va o‘yinning barcha taktik jihatlarini yanada takomillashtirish ustida tinimsiz ishlashda davom etishlarini alohida ta’kidladi.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Ispaniya terma jamoasining ilk turdagi muammolari va guruhdagi bo‘lajak rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Terma jamoa bosh murabbiyi

Ilk turdagi kutilmagan natija

Raqibning ustuvor jihati

Jamoada kuzatilgan asosiy kamchiliklar

Rasmiy bayonot berilgan manba

Murabbiyning navbatdagi rejasi

Xose Luis de la Fuente


(Ispaniya terma jamoasi)

Ispaniya — Kabo-Verde


0:0

Jismoniy quvvat va zich himoya

• Jismoniy tetiklik yetishmasligi


• Zarbalardagi aniqlik muammosi

FIFA rasmiy sayti


(FIFA.com)

Saudiya Arabistoni bilan bahsga tayyorgarlik

«Bu Jahon chempionati — bu yerda kuchsiz raqibning o‘zi yo‘q»

De la Fuente Afrika qit’asidan tashrif buyurgan raqiblarining ko‘rsatgan matonatiga ham yuqori baho berib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, murabbiylar shtabi Kabo-Verdening aynan mana shunday zich va chuqur himoyaviy taktika ostida harakat qilishini, maydonga jismonan baquvvat bo‘lgan ijrochilarni tashlashini oldindan taxmin qilgan edi.

«Raqibning jismoniy kuchiga bizdagi charchoq alomatlari va tetiklikning yo‘qligi qo‘shilib, yakuniy natijaning mana shunday bo‘lishiga olib keldi. Lekin bu — Jahon chempionati. Mundialda kuchsiz raqiblar umumuan bo‘lmaydi, har bir jamoa oxirigacha jang qiladi», — deya o‘z so‘zini yakunladi ispanlar ustozi. Ispaniyalik ishqibozlar Saudiya Arabistoniga qarshi kechadigan 2-tur bahsida jamoadan faqat va faqat hujumkor futbol va ilk 3 ochkoni kutib qolishadi.

Jahon chempionatining eng so‘nggi eksklyuziv xabarlari, murabbiylar va yulduz futbolchilarning o‘yindan keyingi qaynoq intervyulari hamda sport olamidagi eng ishonchli voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildiSaudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildiBugun, 05:44Eron va Yangi Zelandiya o‘rtasidagi uchrashuvda jangovar durang qayd etildiEron va Yangi Zelandiya o‘rtasidagi uchrashuvda jangovar durang qayd etildiBugun, 05:38Lamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdiLamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdiBugun, 22:13Enzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaEnzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaBugun, 21:30Belgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBelgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBugun, 20:59Feyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaFeyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaBugun, 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi