Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan durangdan keyin fikr bildirdi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining ilk turidayoq kutilmagan ochko yo‘qotishga uchragan Ispaniya milliy terma jamoasi atrofidagi muhokamalar qizg‘in pallasiga kirdi. Musobaqa debyutanti hisoblangan Kabo-Verde terma jamoasining mustahkam himoya qo‘rg‘onini yorib o‘ta olmay, golsiz (0:0) durangga rozi bo‘lgan «qizil furiya» bosh murabbiyi Xose Luis de la Fuente bahs yakunlanganidan so‘ng o‘z fikrlari va achchiq xulosalari bilan o‘rtoqlashdi. Tajribali mutaxassis uchrashuvdagi omadsizlik sabablarini ochiqlab, keyingi rejalar haqida to‘xtalib o‘tdi.
Murabbiyning fikri: «Biz g‘alabaga to‘liq loyiq edik»
Xalqaro futbol assotsiatsiyasi — FIFAning rasmiy sayti tarqatgan xabarga ko‘ra, ispanlar ustozi maydonda sodir bo‘lgan voqeliklardan qoniqmaganini yashirib o‘tirmadi:
Luis de la Fuentening o‘yindan so‘ng qilgan bayonoti:
«Bugungi shiddatli bahsda biz albatta uch ochkoni qo‘lga kiritib, maydonni zafar bilan tark etishimiz shart edi. Chunki uchrashuv davomida yaratilgan son-sanoqsiz qulay imkoniyatlar, nazorat va umumiy holatlarni inobatga olsak, Ispaniya bu g‘alabaga munosib edi. Biroq futbolchilarimda jismoniy jihatdan tetiklik yetishmadi va eng so‘nggi pallada aniqlik yetishmay qoldi. Endi bu natijani unutib, bor e’tiborimizni guruhdagi navbatdagi raqibimiz — Saudiya Arabistoniga qarshi kechadigan muhim bahsga qaratishimiz lozim».
Murabbiy jamoaning hali o‘z ritmini to‘liq topib olmaganini va o‘yinning barcha taktik jihatlarini yanada takomillashtirish ustida tinimsiz ishlashda davom etishlarini alohida ta’kidladi.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali Ispaniya terma jamoasining ilk turdagi muammolari va guruhdagi bo‘lajak rejalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Terma jamoa bosh murabbiyi
Ilk turdagi kutilmagan natija
Raqibning ustuvor jihati
Jamoada kuzatilgan asosiy kamchiliklar
Rasmiy bayonot berilgan manba
Murabbiyning navbatdagi rejasi
Xose Luis de la Fuente
(Ispaniya terma jamoasi)
Ispaniya — Kabo-Verde
0:0
Jismoniy quvvat va zich himoya
• Jismoniy tetiklik yetishmasligi
• Zarbalardagi aniqlik muammosi
FIFA rasmiy sayti
(FIFA.com)
Saudiya Arabistoni bilan bahsga tayyorgarlik
«Bu Jahon chempionati — bu yerda kuchsiz raqibning o‘zi yo‘q»
De la Fuente Afrika qit’asidan tashrif buyurgan raqiblarining ko‘rsatgan matonatiga ham yuqori baho berib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, murabbiylar shtabi Kabo-Verdening aynan mana shunday zich va chuqur himoyaviy taktika ostida harakat qilishini, maydonga jismonan baquvvat bo‘lgan ijrochilarni tashlashini oldindan taxmin qilgan edi.
«Raqibning jismoniy kuchiga bizdagi charchoq alomatlari va tetiklikning yo‘qligi qo‘shilib, yakuniy natijaning mana shunday bo‘lishiga olib keldi. Lekin bu — Jahon chempionati. Mundialda kuchsiz raqiblar umumuan bo‘lmaydi, har bir jamoa oxirigacha jang qiladi», — deya o‘z so‘zini yakunladi ispanlar ustozi. Ispaniyalik ishqibozlar Saudiya Arabistoniga qarshi kechadigan 2-tur bahsida jamoadan faqat va faqat hujumkor futbol va ilk 3 ochkoni kutib qolishadi.
Jahon chempionatining eng so‘nggi eksklyuziv xabarlari, murabbiylar va yulduz futbolchilarning o‘yindan keyingi qaynoq intervyulari hamda sport olamidagi eng ishonchli voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…