Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...

·0·Sport
Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...

JCH-2026 musobaqasi nafaqat maydondagi shiddatli kurashlari, balki uning atrofidagi aql bovar qilmas, chinakam sehrli voqealari bilan ham dunyo ahlini rom etishda davom etmoqda. Mundialning 1-turidan o‘rin olgan Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv golsiz durang (0:0) bilan yakunlanib, musobaqaning ilk yirik sensatsiyasiga aylanganidan xabaringiz bor. Mazkur tarixiy bellashuvda qit’a chempionlarining vayronkor hujumlariga bir o‘zi to‘siq bo‘la olgan Kabo-Verde terma jamoasining tajribali posboni Vozinya nafaqat uchrashuvning, balki ijtimoiy tarmoqlarning ham haqiqiy qiroliga aylandi.

40 yoshli posbondan 7 ta seyv va Instagramdagi portlash

Maydonda ko‘rsatgan tengsiz matorati evaziga ushbu uchrashuvning «Eng yaxshi futbolchisi» (Man of the Match) deb topilgan 40 yoshli darvozabon Vozinya o‘yin davomida raqibning naqd 7 ta aniq va xavfli zarbasini qaytarib, haqiqiy qahramonlik ko‘rsatdi. Mazkur jasorat futbol olamida shunday katta qiziqish uyg‘otdiki, uning aks-sadosi ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi:

  • O‘yingacha bo‘lgan holat: Ushbu tarixiy uchrashuv start olishidan avval kamtargina darvozabonning rasmiy Instagram sahifasini bor-yo‘g‘i 56 ming kishi kuzatib borar edi.

  • O‘yindan keyingi portlash: Bahs yakunlanishi hamono butun dunyo futbol ishqibozlari uning sahifasiga oqib kela boshlashdi va qisqa fursat ichida obunachilar soni deyarli 2 millionga yetdi!

Quyidagi rasmiy sport va ijtimoiy tarmoqlar tahlili jadvali orqali Kabo-Verde qahramoni Vozinyaning JCH-2026 dan keyingi aql bovar qilmas ko‘rsatkichlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi va yoshi

To‘p suradigan rasmiy klubi

Ispaniya bilan o‘yindagi seyvlar soni

Erishilgan oliy unvon

Jang oldidan kuzatuvchilar soni

Jang yakunida kuzatuvchilar soni

Kabo-Verde davlatining umumiy aholisi

Vozinya


(40 yoshda)

«Chaves» klubi


(Portugaliya 2-divizioni)

7 ta aniq seyv


(0:0 hisobi saqlandi)

Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi

56 000 nafar

Deyarli 2 000 000 nafar

Taxminan 530 000 nafar

«Aql bovar qilmas darajada» — Darvozabonning kutilmagan hayrati

Uchrashuv rasman yakuniga yetganidan so‘ng, an’anaviy bahsdan keyingi intervyu jarayonida sport jurnalistlaridan biri Vozinyaga uning ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilari soni necha barobarga ortib ketganini jonli efirda ko‘rsatdi. Hozirda Portugaliyaning ikkinchi divizioni vakili hisoblangan «Chaves» klubi sharafini himoya qilayotgan kamtar posbon avvaliga bu kosmik raqamlarga mutlaqo ishonmadi va kuchli hayratda qoldi. So‘ngra yuzida samimiy tabassum bilan: «Bu shunchaki aql bovar qilmas darajada», deya o‘zining cheksiz quvonchini izhor etdi.

Qayd etish lozim bo‘lgan eng qiziqarli jihat shundaki, Vozinyaning vatani — jajjigina Kabo-Verde davlatining umumiy aholisi taxminan 530 ming nafarni tashkil etadi. Bu degani, 40 yoshli afsonaviy darvozabonning Instagramdagi yangi virtual muxlislari armiyasi o‘z vatanining butun aholisidan qariyb to‘rt baravar ko‘p demakdir!

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlarida kashf etilayotgan yangi qahramonlar, kutilmagan shoular va sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan durangdan keyin fikr bildirdiLuis de la Fuente Kabo-Verde bilan durangdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:50Saudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildiSaudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildiBugun, 05:44Eron va Yangi Zelandiya o‘rtasidagi uchrashuvda jangovar durang qayd etildiEron va Yangi Zelandiya o‘rtasidagi uchrashuvda jangovar durang qayd etildiBugun, 05:38Lamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdiLamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdiBugun, 22:13Enzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaEnzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaBugun, 21:30Belgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBelgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBugun, 20:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi