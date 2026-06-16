Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...
JCH-2026 musobaqasi nafaqat maydondagi shiddatli kurashlari, balki uning atrofidagi aql bovar qilmas, chinakam sehrli voqealari bilan ham dunyo ahlini rom etishda davom etmoqda. Mundialning 1-turidan o‘rin olgan Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv golsiz durang (0:0) bilan yakunlanib, musobaqaning ilk yirik sensatsiyasiga aylanganidan xabaringiz bor. Mazkur tarixiy bellashuvda qit’a chempionlarining vayronkor hujumlariga bir o‘zi to‘siq bo‘la olgan Kabo-Verde terma jamoasining tajribali posboni Vozinya nafaqat uchrashuvning, balki ijtimoiy tarmoqlarning ham haqiqiy qiroliga aylandi.
40 yoshli posbondan 7 ta seyv va Instagramdagi portlash
Maydonda ko‘rsatgan tengsiz matorati evaziga ushbu uchrashuvning «Eng yaxshi futbolchisi» (Man of the Match) deb topilgan 40 yoshli darvozabon Vozinya o‘yin davomida raqibning naqd 7 ta aniq va xavfli zarbasini qaytarib, haqiqiy qahramonlik ko‘rsatdi. Mazkur jasorat futbol olamida shunday katta qiziqish uyg‘otdiki, uning aks-sadosi ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi:
O‘yingacha bo‘lgan holat: Ushbu tarixiy uchrashuv start olishidan avval kamtargina darvozabonning rasmiy Instagram sahifasini bor-yo‘g‘i 56 ming kishi kuzatib borar edi.
O‘yindan keyingi portlash: Bahs yakunlanishi hamono butun dunyo futbol ishqibozlari uning sahifasiga oqib kela boshlashdi va qisqa fursat ichida obunachilar soni deyarli 2 millionga yetdi!
Quyidagi rasmiy sport va ijtimoiy tarmoqlar tahlili jadvali orqali Kabo-Verde qahramoni Vozinyaning JCH-2026 dan keyingi aql bovar qilmas ko‘rsatkichlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi va yoshi
To‘p suradigan rasmiy klubi
Ispaniya bilan o‘yindagi seyvlar soni
Erishilgan oliy unvon
Jang oldidan kuzatuvchilar soni
Jang yakunida kuzatuvchilar soni
Kabo-Verde davlatining umumiy aholisi
Vozinya
(40 yoshda)
«Chaves» klubi
(Portugaliya 2-divizioni)
7 ta aniq seyv
(0:0 hisobi saqlandi)
Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi
56 000 nafar
Deyarli 2 000 000 nafar
Taxminan 530 000 nafar
«Aql bovar qilmas darajada» — Darvozabonning kutilmagan hayrati
Uchrashuv rasman yakuniga yetganidan so‘ng, an’anaviy bahsdan keyingi intervyu jarayonida sport jurnalistlaridan biri Vozinyaga uning ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilari soni necha barobarga ortib ketganini jonli efirda ko‘rsatdi. Hozirda Portugaliyaning ikkinchi divizioni vakili hisoblangan «Chaves» klubi sharafini himoya qilayotgan kamtar posbon avvaliga bu kosmik raqamlarga mutlaqo ishonmadi va kuchli hayratda qoldi. So‘ngra yuzida samimiy tabassum bilan: «Bu shunchaki aql bovar qilmas darajada», deya o‘zining cheksiz quvonchini izhor etdi.
Qayd etish lozim bo‘lgan eng qiziqarli jihat shundaki, Vozinyaning vatani — jajjigina Kabo-Verde davlatining umumiy aholisi taxminan 530 ming nafarni tashkil etadi. Bu degani, 40 yoshli afsonaviy darvozabonning Instagramdagi yangi virtual muxlislari armiyasi o‘z vatanining butun aholisidan qariyb to‘rt baravar ko‘p demakdir!
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlarida kashf etilayotgan yangi qahramonlar, kutilmagan shoular va sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…