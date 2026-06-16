Ronaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdi

·44·Sport
Ronaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi butun dunyoni o‘z sehri bilan maftun etishda davom etmoqda. Mana shunday hayajonli kunlarda, millionlab futbol ishqibozlarining nigohi yana bir bor sayyoramizning eng buyuk va afsonaviy yulduzlaridan biriga qaratildi. Portugaliya milliy terma jamoasining doimiy sardori va yetakchisi Krishtianu Ronaldu bo‘lajak tarixiy o‘yinlar oldidan o‘zining rasmiy ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yangi virtual post qoldirdi.

Mashhur to‘purar o‘zining Portugaliya terma jamoasi libosidagi jangovar suratini joylashtirib, unga juda qisqa, ammo ko‘p ma’noni anglatuvchi izoh qoldirdi. Muxlislar orasida katta shov-shuv va qiziqish uyg‘otgan ushbu surat ostiga afsonaviy hujumchi: "Ikki kun qoldi", deya qisqacha e’lon yozib qoldirgan.

Jahon futbolidagi mutlaq rekord va oltinchi mundial

Futbol tarixini qaytadan yozayotgan 41 yoshli afsonaviy forvard uchun ushbu Jahon chempionati mutlaqo bo‘lakcha va tarixiy ahamiyatga ega. Sababi, Krishtianu Ronaldu o‘z faoliyati davomida naqd oltinchi marotaba dunyoning eng nufuzli turnirida ishtirok etmoqda. Bu ko‘rsatkich jahon futboli tarixida mutlaq rekord hisoblanib, hali hech bir futbolchiga JCH maydonlarida olti bor qatnashish baxti nasib etmagan edi.

Quyidagi rasmiy siyosiy-sport tahlili jadvali orqali Portugaliya terma jamoasining JCH-2026 turniridagi taqvimi, "K" guruhidagi raqiblari va bo‘lajak uchrashuvlar ketma-ketligi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Guruh bosqichi va kvartet

Jamoa sardori va rekordchi

JCH-2026 guruhidagi barcha raqiblar

1-turdagi debyut uchrashuv raqibi

2-turdagi shiddatli raqib

3-turdagi hal qiluvchi yakuniy raqib

"K" guruhi


(Maksimal intriga)

Krishtianu Ronaldu


(6-bor mundialda)

• Portugaliya


• O‘zbekiston


• Kolumbiya


• Kongo DR

Kongo Demokratik Respublikasi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi

Kolumbiya terma jamoasi

Ronaldu va O‘zbekiston terma jamoasi to‘qnashuvi!

Vatanimiz futboli ishqibozlari uchun mazkur guruhning va ushbu postning ahamiyati yanada yuqoridir. Eslatib o‘tamiz, Portugaliya milliy terma jamoasi ushbu Jahon chempionatining "K" guruhidan joy olgan. Eng hayajonli jihati shundaki, mazkur guruhda Krishtianu Ronaldu jamoasi bilan birgalikda Kongo Demokratik Respublikasi, Kolumbiya hamda bizning O‘zbekiston milliy terma jamoamiz ham ishtirok etmoqda!

Portugaliyaliklar musobaqadagi ilk bahsini Kongo futbolchilariga qarshi boshlashadi. Shundan so‘ng, ikkinchi turda Roberto Martines boshchiligidagi yulduzli tarkib Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushadi. Ushbu to‘qnashuv millionlab o‘zbek muxlislari uchun haqiqiy orzudagi bahs bo‘lishi shubhasiz. Yevropaliklar guruh bosqichini Kolumbiyaga qarshi kechadigan og‘ir bellashuv bilan yakunlashadi.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, Krishtianu Ronalduning tarixiy rekordlari, O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH maydonlaridagi har bir qadami va sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Cristiano RonaldoPortugalColombiaO'zbekistonKongo Demokratik Respublikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchiJoze Mourino «Real» tarkibiga Feliks Nmechani taklif etmoqchiBugun, 06:39Xans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdiXans Nimann Toshkentdagi turnir va o‘zbek palovi haqida gapirdiBugun, 06:27Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashoratiRus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashoratiBugun, 06:15Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...Kabo-Verde darvozaboni Vozinyaning obunachilari soni 2 millionga yetdi...Bugun, 05:59Luis de la Fuente Kabo-Verde bilan durangdan keyin fikr bildirdiLuis de la Fuente Kabo-Verde bilan durangdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:50Saudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildiSaudiya Arabistoni va Urugvay bahsida jangovar durang natija qayd etildiBugun, 05:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi