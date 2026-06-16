Ronaldu oltinchi Jahon chempionati starti oldidan yangi bayonot berdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi butun dunyoni o‘z sehri bilan maftun etishda davom etmoqda. Mana shunday hayajonli kunlarda, millionlab futbol ishqibozlarining nigohi yana bir bor sayyoramizning eng buyuk va afsonaviy yulduzlaridan biriga qaratildi. Portugaliya milliy terma jamoasining doimiy sardori va yetakchisi Krishtianu Ronaldu bo‘lajak tarixiy o‘yinlar oldidan o‘zining rasmiy ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yangi virtual post qoldirdi.
Mashhur to‘purar o‘zining Portugaliya terma jamoasi libosidagi jangovar suratini joylashtirib, unga juda qisqa, ammo ko‘p ma’noni anglatuvchi izoh qoldirdi. Muxlislar orasida katta shov-shuv va qiziqish uyg‘otgan ushbu surat ostiga afsonaviy hujumchi: "Ikki kun qoldi", deya qisqacha e’lon yozib qoldirgan.
Jahon futbolidagi mutlaq rekord va oltinchi mundial
Futbol tarixini qaytadan yozayotgan 41 yoshli afsonaviy forvard uchun ushbu Jahon chempionati mutlaqo bo‘lakcha va tarixiy ahamiyatga ega. Sababi, Krishtianu Ronaldu o‘z faoliyati davomida naqd oltinchi marotaba dunyoning eng nufuzli turnirida ishtirok etmoqda. Bu ko‘rsatkich jahon futboli tarixida mutlaq rekord hisoblanib, hali hech bir futbolchiga JCH maydonlarida olti bor qatnashish baxti nasib etmagan edi.
Quyidagi rasmiy siyosiy-sport tahlili jadvali orqali Portugaliya terma jamoasining JCH-2026 turniridagi taqvimi, "K" guruhidagi raqiblari va bo‘lajak uchrashuvlar ketma-ketligi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Guruh bosqichi va kvartet
Jamoa sardori va rekordchi
JCH-2026 guruhidagi barcha raqiblar
1-turdagi debyut uchrashuv raqibi
2-turdagi shiddatli raqib
3-turdagi hal qiluvchi yakuniy raqib
"K" guruhi
(Maksimal intriga)
Krishtianu Ronaldu
(6-bor mundialda)
• Portugaliya
• O‘zbekiston
• Kolumbiya
• Kongo DR
O‘zbekiston milliy terma jamoasi
Kolumbiya terma jamoasi
Ronaldu va O‘zbekiston terma jamoasi to‘qnashuvi!
Vatanimiz futboli ishqibozlari uchun mazkur guruhning va ushbu postning ahamiyati yanada yuqoridir. Eslatib o‘tamiz, Portugaliya milliy terma jamoasi ushbu Jahon chempionatining "K" guruhidan joy olgan. Eng hayajonli jihati shundaki, mazkur guruhda Krishtianu Ronaldu jamoasi bilan birgalikda Kongo Demokratik Respublikasi, Kolumbiya hamda bizning O‘zbekiston milliy terma jamoamiz ham ishtirok etmoqda!
Portugaliyaliklar musobaqadagi ilk bahsini Kongo futbolchilariga qarshi boshlashadi. Shundan so‘ng, ikkinchi turda Roberto Martines boshchiligidagi yulduzli tarkib Fabio Kannavaro boshqaruvidagi O‘zbekiston terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushadi. Ushbu to‘qnashuv millionlab o‘zbek muxlislari uchun haqiqiy orzudagi bahs bo‘lishi shubhasiz. Yevropaliklar guruh bosqichini Kolumbiyaga qarshi kechadigan og‘ir bellashuv bilan yakunlashadi.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, Krishtianu Ronalduning tarixiy rekordlari, O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH maydonlaridagi har bir qadami va sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…