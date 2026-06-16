Abbosbek Fayzullayev JCH-2026 ning eng kutilgan yosh yulduzlari ro‘yxatida
Oq uy zamini, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha Jahon chempionati kundan-kunga nafaqat millionlab muxlislarni, balki butun dunyo sport jamoatchiligini ham o‘ziga maftun etib, tobora qaynoq pallasiga kirib bormoqda. Yangilangan va kengaytirilgan inqilobiy formatda ilk bor naqd 48 ta eng sara milliy terma jamoa ishtirok etayotgan ushbu global mundialda dunyo futbolining milliard yevrolik superyulduzlari bilan bir qatorda, hali keng ommaga unchalik tanish bo‘lmagan, ammo yaqin kelajakda porlashi kutilayotgan yosh iqtidorlar ham o‘z mahoratlarini namoyish etishmoqda.
Ko‘plab yosh va umidli futbolchilar uchun bu yilgi musobaqa o‘z iste’dodini butun sayyoraga ko‘rsatish, transfer qiymatini oshirish va Yevropaning eng top-klublariga yo‘l ochish uchun misli ko‘rilmagan oltin imkoniyatdir. Aynan shu sababli dunyoning eng mashhur skautlari va yetakchi jamoalar rahbarlari kelajak poydevorini quradigan yangi yulduzlarni kashf etish maqsadida Shimoliy Amerika o‘lkasiga oqib kelishmoqda.
Tom Kollomosse ro‘yxati va o‘zbek iqtidorining e’tirof etilishi
Dunyoga mashhur va taniqli sport jurnalistlaridan biri Tom Kollomosse mundial maydonlariga tashrif buyurgan, biroq hali katta sahnada hammaga birdek tanish bo‘lib ulgurmagan, ammo tez orada nomlari dunyo matbuoti sahifalaridan tushmaydigan eng iqtidorli 32 nafar yosh futbolchini alohida saralab oldi. Futbol ishqibozlari uchun o‘ta quvonchli va faxrli jihati shundaki, ushbu nufuzli xalqaro ro‘yxatdan o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionatida qatnashayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Turkiyaning mashhur «Istanbul Bashakshehir» klubi hujumkor yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev ham joy oldi.
Taniqli insayder va jurnalist Tom Kollomossening Fayzullayev haqidagi maqolasi:
«Bugungi kunda deyarli har bir mamlakatning o‘z futbol olamida „Messi“ laqabi bilan ulug‘lanadigan mahalliy iqtidori topiladi. Ayrim vaziyatlarda bunday kosmik taqqoslashlar yosh yigitlarga ortiqcha ruhiy bosim yuklashi mumkin, biroq baribir bunday mashhur nom atrofida doimo katta qiziqish va intriga yuzaga keladi. O‘z tarixida birinchi marotaba JCH yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan O‘zbekiston bosh jamoasi tarkibidagi Abbosbek Fayzullayev ham ayni paytda mana shu ta’rif ostida turibdi. Ammo u ushbu laqab soyasida qolib ketishni zinhor istamaydi».
Quyidagi rasmiy sport va statistika tahlili jadvali orqali o‘zbek futboli faxri Abbosbek Fayzullayevning xalqaro maydondagi ko‘rsatkichlari va uning Turkiya chempionatidagi dahshatli statistikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi va yoshi
Hozirgi rasmiy klubi va o‘tgan sanasi
Ilgari to‘p surgan sobiq jamoasi
Turkiya chempionatidagi sermahsulligi
O‘zbekiston milliy jamoasidagi statistikasi
Xalqaro maydondagi mashhur laqabi
Kelajakdagi ehtimoliy grand klublar
Abbosbek Fayzullayev
(22 yoshda)
«Istanbul Bashakshehir»
(2025 yil yozidan)
SSKA Moskva
(Rossiya Premer-ligasi)
4 ta gol va 7 ta golli uzatma
(Joriy mavsum)
32 ta uchrashuv,
8 ta gol
«O‘zbek Messisi»
(Xalq e’tirofi)
• «Galatasaroy»
• «Fenerbahche»
«O‘zbek Messisi» o‘z ismini tarixga muhrlamoqchi
Eslatib o‘tamiz, hujum chizig‘ining istalgan nuqtasida, ham qanotlarda, ham markaziy pleymeyker sifatida birdek zargarona o‘yin namoyish eta oladigan 22 yoshli futbolchimiz 2025 yilning yozgi transfer oynasi vaqtida Rossiyaning SSKA klubidan Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» jamoasiga ko‘chib o‘tgan edi. Qisqa fursat ichida u ushbu istanbulliklar tarkibida o‘z o‘rnini topib, Turkiya superligasida 4 ta gol urishga va 7 marotaba o‘z jamoadoshlariga golli pas (assist) yetkazib berishga muvaffaq bo‘ldi. Vatanimiz bosh jamoasi libosida esa u allaqachon 32 ta rasmiy bahsda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 8 bor aniq nishonga olgan.
O‘zbekiston va Rossiya sport matbuotida uni shirin so‘z bilan «o‘zbek Messisi» deb atash allaqachon an’anaga aylangan. Iqtidorli futbolchimiz ushbu ta’rifni o‘zi uchun katta sharaf va yuksak e’tirof deb bilishini, biroq shu bilan birga jahon futbolida argentinalik afsonaga oddiy taqqoslashlardan tashqariga chiqib, shaxsiy yo‘lini bosib o‘tishni hamda o‘z nomini mustaqil ravishda tarix sahifalariga yozishni bosh maqsad qilganini ta’kidlagan.
Agar hamyurtimiz «Bashakshehir» tarkibidagi va Jahon chempionatidagi mazmunli o‘yinlarini mana shunday yuqori notada davom ettiradigan bo‘lsa, yaqin kelajakda unga Turkiyaning eng qudratli va ko‘p millionli muxlislarga ega grandlari — «Galatasaroy» yoki «Fenerbahche» kabi klublardan dahshatli takliflar tushishi muqarrar. Ayni damda Abbosbek bor e’tiborini milliy terma jamoamiz bilan birgalikda JCH-2026 maydonlarida kashfiyotga aylanishga qaratgan.
AQSH yashil maydonlaridagi eng so‘nggi qaynoq bahslar, Abbosbek Fayzullayev va O‘zbekiston milliy terma jamoasining tarixiy zafarlari, dunyo skautlarining e’tiboriga tushgan eksklyuziv sport yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…