Casemiro va Lionel Messi hamkorligiga MLS qoidalari toʻsqinlik qilmoqda
Manchester Yunayted jamoasini tark etishi kutilayotgan braziliyalik yarim himoyachi Casemiro faoliyatini AQSHning Inter Mayami klubida davom ettirishga yaqin turibdi, biroq kutilmagan byurokratik toʻsiq transferni toʻxtatib qoʻydi. Lionel Messi bilan bir jamoada oʻynashni istayotgan tajribali futbolchining Florida shtatiga koʻchib oʻtishi MLS ligasining oʻziga xos qoidalari sababli kechikmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, transferning amalga oshishiga LA Galaxy klubi bilan yuzaga kelgan "kashfiyot huquqi" (discovery rights) boʻyicha kelishmovchilik sabab boʻlgan. MLS qoidalariga koʻra, agar biror klub xorijlik futbolchiga birinchi boʻlib qiziqish bildirsa va uni oʻz roʻyxatiga kiritsa, boshqa jamoalar oʻsha oʻyinchini sotib olish uchun birinchi daʼvogarga tovon puli toʻlashi shart.
Kashfiyot huquqi va moliyaviy talablarMaʼlum boʻlishicha, LA Galaxy klubi Casemiroga Inter Mayami jamoasidan avvalroq qiziqish bildirgan va uning huquqlarini band qilib qoʻygan. Endilikda Kaliforniya klubi ushbu huquqlardan voz kechish evaziga Mayami vakillaridan 1 million dollar (taxminan 750 ming funt) miqdorida kompensatsiya talab qilmoqda. Daily Mail maʼlumotlariga koʻra, ushbu masala hal etilmaguncha transfer rasmiylashtirilishi imkonsiz.
Casemiro va uning vakillari dastlab LA Galaxy bilan muzokaralar olib borgan va klub futbolchiga shartnoma taklif qilgan edi. Biroq braziliyalik yulduz oilasi bilan Mayamiga tashrif buyurganidan soʻng, aynan Lionel Messi toʻp surayotgan jamoani tanlashga qaror qilgan. Real Madrid sobiq yulduzi uchun argentinalik afsona bilan bir safda boʻlish asosiy omilga aylandi.
MLS tizimidagi murakkab qoidalarMLS ligasidagi bunday qoidalar Yevropa futbol jamoatchiligi uchun biroz gʻalati tuyulishi mumkin va koʻpincha tanqidlarga sabab boʻladi. Masalan, yaqinda germaniyalik Marco Reus transferida ham shunday holat kuzatilgan edi. Charlott klubi uning huquqlariga egalik qilgani uchun LA Galaxy jamoasidan dastlab 800 ming dollar soʻragan, yakunda esa 400 ming dollar evaziga kelishuvga erishilgan.
Casemiro transferida ham tomonlar oʻzaro murosaga kelishi kutilmoqda. Hozirda Braziliya terma jamoasi safida boʻlib turgan futbolchi klublar oʻrtasidagi muzokaralar yakunlanishini kutmoqda. Inter Mayami rahbariyati tez orada LA Galaxy bilan kelishuvga erishib, Casemironi rasman oʻz safiga qoʻshib olishiga ishonmoqda.
Shu bilan birga, Manchester Yunayted ham braziliyalik tayanch yarim himoyachisining oʻrnini toʻldirish harakatlarini boshlab yuborgan. Angliya klubi Vest Xem yarim himoyachisi Mateus Fernandesga qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Atalanta aʼzosi Edersonning 38 million funt evaziga Manchesterga koʻchib oʻtishi kutilayotgan transferlar qatorida turibdi.
…