Casemiro va Lionel Messi hamkorligiga MLS qoidalari toʻsqinlik qilmoqda

·0·Sport
Casemiro va Lionel Messi hamkorligiga MLS qoidalari toʻsqinlik qilmoqda

Manchester Yunayted jamoasini tark etishi kutilayotgan braziliyalik yarim himoyachi Casemiro faoliyatini AQSHning Inter Mayami klubida davom ettirishga yaqin turibdi, biroq kutilmagan byurokratik toʻsiq transferni toʻxtatib qoʻydi. Lionel Messi bilan bir jamoada oʻynashni istayotgan tajribali futbolchining Florida shtatiga koʻchib oʻtishi MLS ligasining oʻziga xos qoidalari sababli kechikmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, transferning amalga oshishiga LA Galaxy klubi bilan yuzaga kelgan "kashfiyot huquqi" (discovery rights) boʻyicha kelishmovchilik sabab boʻlgan. MLS qoidalariga koʻra, agar biror klub xorijlik futbolchiga birinchi boʻlib qiziqish bildirsa va uni oʻz roʻyxatiga kiritsa, boshqa jamoalar oʻsha oʻyinchini sotib olish uchun birinchi daʼvogarga tovon puli toʻlashi shart.

Kashfiyot huquqi va moliyaviy talablar

Maʼlum boʻlishicha, LA Galaxy klubi Casemiroga Inter Mayami jamoasidan avvalroq qiziqish bildirgan va uning huquqlarini band qilib qoʻygan. Endilikda Kaliforniya klubi ushbu huquqlardan voz kechish evaziga Mayami vakillaridan 1 million dollar (taxminan 750 ming funt) miqdorida kompensatsiya talab qilmoqda. Daily Mail maʼlumotlariga koʻra, ushbu masala hal etilmaguncha transfer rasmiylashtirilishi imkonsiz.

Casemiro va uning vakillari dastlab LA Galaxy bilan muzokaralar olib borgan va klub futbolchiga shartnoma taklif qilgan edi. Biroq braziliyalik yulduz oilasi bilan Mayamiga tashrif buyurganidan soʻng, aynan Lionel Messi toʻp surayotgan jamoani tanlashga qaror qilgan. Real Madrid sobiq yulduzi uchun argentinalik afsona bilan bir safda boʻlish asosiy omilga aylandi.

MLS tizimidagi murakkab qoidalar

MLS ligasidagi bunday qoidalar Yevropa futbol jamoatchiligi uchun biroz gʻalati tuyulishi mumkin va koʻpincha tanqidlarga sabab boʻladi. Masalan, yaqinda germaniyalik Marco Reus transferida ham shunday holat kuzatilgan edi. Charlott klubi uning huquqlariga egalik qilgani uchun LA Galaxy jamoasidan dastlab 800 ming dollar soʻragan, yakunda esa 400 ming dollar evaziga kelishuvga erishilgan.

Casemiro transferida ham tomonlar oʻzaro murosaga kelishi kutilmoqda. Hozirda Braziliya terma jamoasi safida boʻlib turgan futbolchi klublar oʻrtasidagi muzokaralar yakunlanishini kutmoqda. Inter Mayami rahbariyati tez orada LA Galaxy bilan kelishuvga erishib, Casemironi rasman oʻz safiga qoʻshib olishiga ishonmoqda.

Shu bilan birga, Manchester Yunayted ham braziliyalik tayanch yarim himoyachisining oʻrnini toʻldirish harakatlarini boshlab yuborgan. Angliya klubi Vest Xem yarim himoyachisi Mateus Fernandesga qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Atalanta aʼzosi Edersonning 38 million funt evaziga Manchesterga koʻchib oʻtishi kutilayotgan transferlar qatorida turibdi.

CasemiroInter MayamiLionel MessiMLSTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionatida 68 yil avvalgi noyob tarixiy rekord takrorlandiJahon chempionatida 68 yil avvalgi noyob tarixiy rekord takrorlandiBugun, 10:15Manchester Yunayted Krizensio Sammervill transferi boʻyicha kutilmagan qadam tashladiManchester Yunayted Krizensio Sammervill transferi boʻyicha kutilmagan qadam tashladiBugun, 09:59Neymar beshinchi bor ota boʻlishini eʼlon qildi: Braziliyalik yulduzdan hazilomuz munosabatNeymar beshinchi bor ota boʻlishini eʼlon qildi: Braziliyalik yulduzdan hazilomuz munosabatBugun, 09:38Sandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiSandro Tonali uchun kurash: Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirmoqchiBugun, 08:56Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiInfantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiBugun, 08:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi