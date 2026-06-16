Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?

·56·Sport
Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?

Yevropa futbolida yozgi transfer mavsumi kutilmagan va shov-shuvli kelishuvlar bilan muxlislarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Angliya va Ispaniya grandlari o‘rtasidagi navbatdagi yirik bitim rasman amalga oshdi. Londonning «Chelsi» klubi chap qanot himoyachisi, mahoratli futbolchi Mark Kukurelya faoliyatida tub burilish yasab, o‘z vatani — Ispaniyaga qaytishga qat’iy qaror qildi. U o‘zining shaxsiy hamda oilaviy sharoitlaridan kelib chiqqan holda, Madridning «Real» klubi taklifini qabul qildi va faoliyatini «Qirollik klubi» safida davom ettiradigan bo‘ldi.

Transferning parda ortidagi sabablari: London klubi nega rozi bo‘ldi?

Mashhur va taniqli insayder Ben Jeykobs o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida tarqatgan qaynoq ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu transfer ikkala tomon uchun ham manfaatli bo‘lgan. Londonliklar tarkibida yosh iqtidor egasi Yorrel Xatoning o‘yinida katta o‘sish kuzatilgani sababli, «aristokratlar» rahbariyati 27 yoshli ispaniyalik himoyachini Madridga qo‘yib yuborishga osonlikcha rozilik bergan.

O‘z navbatida, Kukurelya jamoadan ketganidan so‘ng, «Chelsi» mutasaddilari bo‘shab qolgan chiziqlarni to‘ldirish maqsadida Angliya Premer-ligasining yuqori darajasiga to‘liq mos keladigan hamda asosiy tarkib uchun kuchli raqobat tug‘dira oladigan kamida ikki nafar yangi futbolchini shu yozda sotib olishni o‘z oldilariga bosh maqsad qilib qo‘yishgan.

Quyidagi rasmiy sport va tashkiliy tahlil jadvali orqali Mark Kukurelyaning London klubidagi umumiy statistikasi va Madridning «Real» jamoasi bilan imzolagan tarixiy shartnomasi detallari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining ismi va yoshi

Sobiq jamoasi va kelgan yili

«Chelsi» tarkibidagi umumiy statistikasi

Shartnoma imzolagan yangi klubi

Yangi bitimning amal qilish muddati

Londonda uning o‘rnini egallagan yosh iqtidor

Mark Kukurelya


(27 yoshda)

«Chelsi» London


(2022 yildan buyon)

163 ta uchrashuv


(9 ta gol, 13 ta assist)

«Real Madrid»


(Ispaniya La Ligasi)

6 mavsum


(2032 yilning yozigacha)

Yorrel Xato


(Mahoratli yosh himoyachi)

«Bernabeu»da 2032 yilgacha davom etadigan yangi davr

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, ispaniyalik charchoq bilmas himoyachi 2022 yildan buyon «Chelsi» klubi sharafini xalqaro maydonlarda munosib himoya qilib kelayotgan edi. Ortda qolgan vaqt mobaynida Mark londonliklar libosida jami 163 ta rasmiy to‘qnashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 9 marotaba aniq nishonga olishga muvaffaq bo‘lgan. Shuningdek, u 13 ta vaziyatda o‘z jamoadoshlariga golli uzatma (assist) yetkazib berib, jamoaning muvaffaqiyatlariga katta hissa qo‘shgan.

Madriddagi uzoq muddatli loyiha haqida:

Madridning «Real» klubi rahbariyati Mark Kukurelyaning transferiga o‘ta jiddiy yondashganini shartnoma muddati ham isbotlab turibdi. Tomonlar o‘rtasida rasman 6 mavsumga mo‘ljallangan, ya’ni 2032 yilgacha amal qiladigan uzoq muddatli ulkan bitim imzolandi. Ispaniyalik muxlislar o‘z vatandoshlarining Madrid mudofaasini yangi bosqichga olib chiqishini katta umid bilan kutishmoqda.

Ispaniya La Ligasining eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Real Madrid» va «Chelsi» klublarining yozgi yangi loyihalari, Yevropa futboliga oid eng ishonchli insaydlar va tezkor eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Marc CucurellaChelseaReal MadridBen JacobsYorrel Hato
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiArsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiBugun, 11:59Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiMourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiBugun, 11:24Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBugun, 11:13Rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiRossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 11:04O‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaO‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi