Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?
Yevropa futbolida yozgi transfer mavsumi kutilmagan va shov-shuvli kelishuvlar bilan muxlislarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. Angliya va Ispaniya grandlari o‘rtasidagi navbatdagi yirik bitim rasman amalga oshdi. Londonning «Chelsi» klubi chap qanot himoyachisi, mahoratli futbolchi Mark Kukurelya faoliyatida tub burilish yasab, o‘z vatani — Ispaniyaga qaytishga qat’iy qaror qildi. U o‘zining shaxsiy hamda oilaviy sharoitlaridan kelib chiqqan holda, Madridning «Real» klubi taklifini qabul qildi va faoliyatini «Qirollik klubi» safida davom ettiradigan bo‘ldi.
Transferning parda ortidagi sabablari: London klubi nega rozi bo‘ldi?
Mashhur va taniqli insayder Ben Jeykobs o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida tarqatgan qaynoq ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu transfer ikkala tomon uchun ham manfaatli bo‘lgan. Londonliklar tarkibida yosh iqtidor egasi Yorrel Xatoning o‘yinida katta o‘sish kuzatilgani sababli, «aristokratlar» rahbariyati 27 yoshli ispaniyalik himoyachini Madridga qo‘yib yuborishga osonlikcha rozilik bergan.
O‘z navbatida, Kukurelya jamoadan ketganidan so‘ng, «Chelsi» mutasaddilari bo‘shab qolgan chiziqlarni to‘ldirish maqsadida Angliya Premer-ligasining yuqori darajasiga to‘liq mos keladigan hamda asosiy tarkib uchun kuchli raqobat tug‘dira oladigan kamida ikki nafar yangi futbolchini shu yozda sotib olishni o‘z oldilariga bosh maqsad qilib qo‘yishgan.
Quyidagi rasmiy sport va tashkiliy tahlil jadvali orqali Mark Kukurelyaning London klubidagi umumiy statistikasi va Madridning «Real» jamoasi bilan imzolagan tarixiy shartnomasi detallari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining ismi va yoshi
Sobiq jamoasi va kelgan yili
«Chelsi» tarkibidagi umumiy statistikasi
Shartnoma imzolagan yangi klubi
Yangi bitimning amal qilish muddati
Londonda uning o‘rnini egallagan yosh iqtidor
Mark Kukurelya
(27 yoshda)
«Chelsi» London
(2022 yildan buyon)
163 ta uchrashuv
(9 ta gol, 13 ta assist)
(Ispaniya La Ligasi)
6 mavsum
(2032 yilning yozigacha)
Yorrel Xato
(Mahoratli yosh himoyachi)
«Bernabeu»da 2032 yilgacha davom etadigan yangi davr
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, ispaniyalik charchoq bilmas himoyachi 2022 yildan buyon «Chelsi» klubi sharafini xalqaro maydonlarda munosib himoya qilib kelayotgan edi. Ortda qolgan vaqt mobaynida Mark londonliklar libosida jami 163 ta rasmiy to‘qnashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 9 marotaba aniq nishonga olishga muvaffaq bo‘lgan. Shuningdek, u 13 ta vaziyatda o‘z jamoadoshlariga golli uzatma (assist) yetkazib berib, jamoaning muvaffaqiyatlariga katta hissa qo‘shgan.
Madriddagi uzoq muddatli loyiha haqida:
Madridning «Real» klubi rahbariyati Mark Kukurelyaning transferiga o‘ta jiddiy yondashganini shartnoma muddati ham isbotlab turibdi. Tomonlar o‘rtasida rasman 6 mavsumga mo‘ljallangan, ya’ni 2032 yilgacha amal qiladigan uzoq muddatli ulkan bitim imzolandi. Ispaniyalik muxlislar o‘z vatandoshlarining Madrid mudofaasini yangi bosqichga olib chiqishini katta umid bilan kutishmoqda.
Ispaniya La Ligasining eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Real Madrid» va «Chelsi» klublarining yozgi yangi loyihalari, Yevropa futboliga oid eng ishonchli insaydlar va tezkor eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…