Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?

·0·Sport
Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?

Angliya Premer-ligasining ashaddiy raqiblari hisoblangan Liverpul va Manchester Yunayted klublari oʻrtasida futbolchi almashinuvi har doim katta shov-shuvlarga sabab boʻli kelgan. Bu safar Liverpul jamoasining sobiq darvozaboni David James kutilmagan bayonot bilan chiqib, mersisaydliklarni Marcus Rashford transferini koʻrib chiqishga chaqirdi. Uning fikricha, hujumchi Manchesterda oʻzining eng yaxshi formasini yoʻqotgan boʻlishi mumkin, ammo uning salohiyati hali ham yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, David James Marcus Rashfordning texnik qobiliyatlari va futbol intellektini yuqori baholagan. Sobiq posbonning taʼkidlashicha, futbolchining qaysi qanotda oʻynashi ikkinchi darajali masala, asosiysi — uni jamoaga olib kelish va unga mos muhit yaratib berishdir. Jamesning ishonchi komilki, Rashford Liverpul tizimida yana oʻzining avvalgi darajasiga qayta oladi.

Raqobat va yangi muhit masalasi

Manchester Yunayted tarbiyalanuvchisi boʻlgan Rashfordning kelajagi soʻnggi vaqtlarda Old Traffordda soʻroq ostida qolmoqda. Garchi u klub bilan 2028-yilgacha shartnomaga ega boʻlsa-da, uning oʻyinidagi pasayish turli transfer mish-mishlarini keltirib chiqarmoqda. Jamesning fikricha, Andoni Iraola kabi murabbiylar (yoki Liverpulning hozirgi murabbiylar shtabi) Rashford uchun qulay muhit yarata oladi.

«Agar men Liverpul rahbariyati oʻrnida boʻganimda, Marcus Rashfordni sotib olgan boʻlardim. U ajoyib futbolchi, uning maydonni koʻrish qobiliyati va mahorati juda yuqori darajada. Barselona kabi klublardagi faoliyati davomida (ijara asosida) biz uning baxtli boʻlganida qanday oʻyin koʻrsata olishini koʻrdik», — deya taʼkidladi David James BetVictor nashriga bergan intervyusida.

Shuni taʼkidlash joizki, Rashfordning kelajagi boʻyicha aniq bir qaror Jahon chempionatidan soʻng qabul qilinishi kutilmoqda. Hozirda futbolchi bor eʻtiborini Angliya terma jamoasi safida Shimoliy Amerikadagi nufuzli turnirda gʻolib chiqishga qaratgan. Uning Manchester Yunayteddagi holati esa noaniqligicha qolmoqda, chunki klub rahbariyati tarkibni yangilash ustida bosh qotirmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli boʻlishi aniq, chunki Liverpul va Manchester Yunayted oʻrtasidagi tarixiy raqobat tufayli futbolchilarning bir klubdan ikkinchisiga oʻtishi juda kam uchraydigan hodisadir. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu Premer-liga tarixidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanadi.

Hozircha Liverpul rahbariyati bu borada rasmiy munosabat bildirgani yoʻq. Biroq Rashfordning transfer qiymati va uning maoshi har qanday klub uchun jiddiy moliyaviy yuk boʻlishi mumkin. Shu bilan birga, Michael Carrick kabi mutaxassislar agar transfer amalga oshmasa, futbolchini oʻz jamoasida koʻrishdan mamnun boʻlishlarini bildirishgan.

LiverpulManchester YunaytedMarcus RashfordTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonJulian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonBugun, 13:15Arsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiArsenal Fransiya terma jamoasi yulduzi Manu Kone bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishdiBugun, 11:59Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Bugun, 11:38Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiMourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiBugun, 11:24Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi