Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?
Angliya Premer-ligasining ashaddiy raqiblari hisoblangan Liverpul va Manchester Yunayted klublari oʻrtasida futbolchi almashinuvi har doim katta shov-shuvlarga sabab boʻli kelgan. Bu safar Liverpul jamoasining sobiq darvozaboni David James kutilmagan bayonot bilan chiqib, mersisaydliklarni Marcus Rashford transferini koʻrib chiqishga chaqirdi. Uning fikricha, hujumchi Manchesterda oʻzining eng yaxshi formasini yoʻqotgan boʻlishi mumkin, ammo uning salohiyati hali ham yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, David James Marcus Rashfordning texnik qobiliyatlari va futbol intellektini yuqori baholagan. Sobiq posbonning taʼkidlashicha, futbolchining qaysi qanotda oʻynashi ikkinchi darajali masala, asosiysi — uni jamoaga olib kelish va unga mos muhit yaratib berishdir. Jamesning ishonchi komilki, Rashford Liverpul tizimida yana oʻzining avvalgi darajasiga qayta oladi.
Raqobat va yangi muhit masalasiManchester Yunayted tarbiyalanuvchisi boʻlgan Rashfordning kelajagi soʻnggi vaqtlarda Old Traffordda soʻroq ostida qolmoqda. Garchi u klub bilan 2028-yilgacha shartnomaga ega boʻlsa-da, uning oʻyinidagi pasayish turli transfer mish-mishlarini keltirib chiqarmoqda. Jamesning fikricha, Andoni Iraola kabi murabbiylar (yoki Liverpulning hozirgi murabbiylar shtabi) Rashford uchun qulay muhit yarata oladi.
«Agar men Liverpul rahbariyati oʻrnida boʻganimda, Marcus Rashfordni sotib olgan boʻlardim. U ajoyib futbolchi, uning maydonni koʻrish qobiliyati va mahorati juda yuqori darajada. Barselona kabi klublardagi faoliyati davomida (ijara asosida) biz uning baxtli boʻlganida qanday oʻyin koʻrsata olishini koʻrdik», — deya taʼkidladi David James BetVictor nashriga bergan intervyusida.
Shuni taʼkidlash joizki, Rashfordning kelajagi boʻyicha aniq bir qaror Jahon chempionatidan soʻng qabul qilinishi kutilmoqda. Hozirda futbolchi bor eʻtiborini Angliya terma jamoasi safida Shimoliy Amerikadagi nufuzli turnirda gʻolib chiqishga qaratgan. Uning Manchester Yunayteddagi holati esa noaniqligicha qolmoqda, chunki klub rahbariyati tarkibni yangilash ustida bosh qotirmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli boʻlishi aniq, chunki Liverpul va Manchester Yunayted oʻrtasidagi tarixiy raqobat tufayli futbolchilarning bir klubdan ikkinchisiga oʻtishi juda kam uchraydigan hodisadir. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu Premer-liga tarixidagi eng shov-shuvli kelishuvlardan biriga aylanadi.
Hozircha Liverpul rahbariyati bu borada rasmiy munosabat bildirgani yoʻq. Biroq Rashfordning transfer qiymati va uning maoshi har qanday klub uchun jiddiy moliyaviy yuk boʻlishi mumkin. Shu bilan birga, Michael Carrick kabi mutaxassislar agar transfer amalga oshmasa, futbolchini oʻz jamoasida koʻrishdan mamnun boʻlishlarini bildirishgan.
…