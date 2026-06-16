Dino Zoff Emiliano Martinezning Yuventusga oʻtishini qoʻllab-quvvatladi

·41·Sport
Dino Zoff Emiliano Martinezning Yuventusga oʻtishini qoʻllab-quvvatladi

Italiya futboli va Yuventus afsonasi Dino Zoff turinliklarning Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinezga boʻlgan qiziqishini yuqori baholadi. Tajribali sobiq posbonning fikricha, argentinalik darvozabonning maydondagi oʻziga xos va biroz gʻayritabiiy harakatlari uning A Seriya grandida muvaffaqiyat qozonishiga toʻsqinlik qilmaydi. Ushbu transfer amalga oshsa, Turin klubi darvoza chizigʻini jahon chempioni bilan mustahkamlab olishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Zoff Tuttosport nashriga bergan intervyusida Martinezning mahoratiga shubha qilmasligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Yuventus kabi klublarda faqat natija birinchi oʻringa chiqadi va futbolchining xarakteri uning oʻyiniga xalaqit bermasa, bu muammo emas. "Yuventusda natija muhim, agar futbolchi umumiy maqsadga hissa qoʻshayotgan boʻlsa, u maydonda xohlaganini qilishi mumkin. Darvozabonning uyatchan yoki ekssentrik boʻlishi ahamiyatsiz, asosiysi u toʻpni qaytarishni bilsin", — dedi 1982-yilgi jahon chempioni.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy qurbonlik

Soʻnggi xabarlarga koʻra, 33 yoshli Emiliano Martinez Yuventus bilan shaxsiy shartnoma borasida ogʻzaki kelishuvga erishgan. Angliya Premer-ligasidagi muvaffaqiyatli mavsumlardan soʻng, darvozabon oʻzini Italiya chempionatida sinab koʻrishga qaror qilgan. Shunisi eʼtiborliki, argentinalik posbon ushbu transfer amalga oshishi uchun moliyaviy qurbonlikka ham tayyor.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Martinez Turin klubining maoshlar tizimiga moslashish uchun oʻzining hozirgi ish haqini kamaytirishga rozilik bergan. Bu uning Yuventus safiga qoʻshilish naqadar ustuvor maqsad ekanligini koʻrsatmoqda. Ayni damda klublar oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda va tomonlar kelishuvga yaqin ekani aytilmoqda.

Shu bilan birga, Dino Zoff klubning boshqa yetakchilari, xususan Dusan Vlahovic va uzoq vaqtdan beri transfer nishonida boʻlgan Domenico Berardi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Yuventus tarkibni qayta qurish jarayonida aynan Martinez kabi tajribali va gʻoliblik ruhiga ega futbolchilarga ehtiyoj sezadi. Argentinalik darvozabon nafaqat mahorati, balki yetakchilik qobiliyati bilan ham jamoaga yordam bera oladi.

Hozirda Martinez Argentina terma jamoasi ixtiyorida boʻlib, jahon chempionati saralash oʻyinlariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yaqinda uning barmogʻidan jarohat olgani haqidagi xabarlar muxlislarni xavotirga solgan edi. Biroq terma jamoa bosh murabbiyi Lionel Scaloni darvozabonning holati yaxshi ekanini va u navbatdagi oʻyinlarda maydonga tushishga tayyorligini tasdiqladi.

Yuventus uchun ushbu transfer darvoza chizigʻidagi raqobatni kuchaytirish va xalqaro maydondagi nufuzini tiklash yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi mumkin. Martinezning Aston Villa bilan Yevropa ligasidagi tajribasi va Argentina bilan erishgan yutuqlari Turin klubi uchun juda qadrli hisoblanadi.

YuventusEmiliano MartinezDino ZoffTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaTom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaBugun, 16:16Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Bugun, 15:30O‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradiO‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradiBugun, 14:23Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?Bugun, 14:02Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?Bugun, 13:39Julian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonJulian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi