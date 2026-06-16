Dino Zoff Emiliano Martinezning Yuventusga oʻtishini qoʻllab-quvvatladi
Italiya futboli va Yuventus afsonasi Dino Zoff turinliklarning Aston Villa darvozaboni Emiliano Martinezga boʻlgan qiziqishini yuqori baholadi. Tajribali sobiq posbonning fikricha, argentinalik darvozabonning maydondagi oʻziga xos va biroz gʻayritabiiy harakatlari uning A Seriya grandida muvaffaqiyat qozonishiga toʻsqinlik qilmaydi. Ushbu transfer amalga oshsa, Turin klubi darvoza chizigʻini jahon chempioni bilan mustahkamlab olishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Zoff Tuttosport nashriga bergan intervyusida Martinezning mahoratiga shubha qilmasligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Yuventus kabi klublarda faqat natija birinchi oʻringa chiqadi va futbolchining xarakteri uning oʻyiniga xalaqit bermasa, bu muammo emas. "Yuventusda natija muhim, agar futbolchi umumiy maqsadga hissa qoʻshayotgan boʻlsa, u maydonda xohlaganini qilishi mumkin. Darvozabonning uyatchan yoki ekssentrik boʻlishi ahamiyatsiz, asosiysi u toʻpni qaytarishni bilsin", — dedi 1982-yilgi jahon chempioni.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy qurbonlikSoʻnggi xabarlarga koʻra, 33 yoshli Emiliano Martinez Yuventus bilan shaxsiy shartnoma borasida ogʻzaki kelishuvga erishgan. Angliya Premer-ligasidagi muvaffaqiyatli mavsumlardan soʻng, darvozabon oʻzini Italiya chempionatida sinab koʻrishga qaror qilgan. Shunisi eʼtiborliki, argentinalik posbon ushbu transfer amalga oshishi uchun moliyaviy qurbonlikka ham tayyor.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Martinez Turin klubining maoshlar tizimiga moslashish uchun oʻzining hozirgi ish haqini kamaytirishga rozilik bergan. Bu uning Yuventus safiga qoʻshilish naqadar ustuvor maqsad ekanligini koʻrsatmoqda. Ayni damda klublar oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda va tomonlar kelishuvga yaqin ekani aytilmoqda.
Shu bilan birga, Dino Zoff klubning boshqa yetakchilari, xususan Dusan Vlahovic va uzoq vaqtdan beri transfer nishonida boʻlgan Domenico Berardi haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Yuventus tarkibni qayta qurish jarayonida aynan Martinez kabi tajribali va gʻoliblik ruhiga ega futbolchilarga ehtiyoj sezadi. Argentinalik darvozabon nafaqat mahorati, balki yetakchilik qobiliyati bilan ham jamoaga yordam bera oladi.
Hozirda Martinez Argentina terma jamoasi ixtiyorida boʻlib, jahon chempionati saralash oʻyinlariga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yaqinda uning barmogʻidan jarohat olgani haqidagi xabarlar muxlislarni xavotirga solgan edi. Biroq terma jamoa bosh murabbiyi Lionel Scaloni darvozabonning holati yaxshi ekanini va u navbatdagi oʻyinlarda maydonga tushishga tayyorligini tasdiqladi.
Yuventus uchun ushbu transfer darvoza chizigʻidagi raqobatni kuchaytirish va xalqaro maydondagi nufuzini tiklash yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi mumkin. Martinezning Aston Villa bilan Yevropa ligasidagi tajribasi va Argentina bilan erishgan yutuqlari Turin klubi uchun juda qadrli hisoblanadi.
…