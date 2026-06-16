Tom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqda

·0·Sport
Tom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqda

Gollivud yulduzi va Marvel olamining mashhur aktyori Tom Holland futbol olamining yosh iqtidori Lamine Yamal haqida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Aktyorning fikricha, Barselona va Ispaniya terma jamoasi vingeri oʻzining jismoniy holati va maydondagi harakatlari bilan «Oʻrgimchak-odam» (Spider-Man) rolini ijro etish uchun eng munosib nomzod hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida Ispaniya terma jamoasining oʻyinlarini kuzatib borayotgan Tom Holland oʻzining yangi «Spider-Man: Brand New Day» filmi targʻiboti davomida futbol va kino olamini bogʻladi. DAZN nashriga bergan intervyusida u qaysi futbolchi Piter Parker obraziga koʻproq mos kelishi haqidagi savolga ikkilanmasdan Lamine Yamal deb javob berdi.

«Lamine Yamal oʻzining tezligi, mahorati va maydonda chaqqonlik bilan harakat qila olish qobiliyati tufayli Oʻrgimchak-odam obrazini talqin qilish uchun ideal nomzoddir», — deya taʼkidladi britaniyalik aktyor. Hollandning soʻzlariga koʻra, yosh futbolchining plastikasi va kutilmagan manyovrlari superqahramonning xarakteriga juda yaqin.

Jahon chempionatidagi kutilmalar

Tom Holland nafaqat kino, balki futbolning ham ashaddiy ishqibozi hisoblanadi. U Ispaniya terma jamoasining turnirdagi imkoniyatlarini yuqori baholadi. Garchi Luis de la Fuente shogirdlari debyut uchrashuvida Kabo-Verdega qarshi kutilganidek oʻyin koʻrsata olmagan boʻlsa-da, aktyor jamoaning salohiyatiga ishonadi.

«Ispaniya — futbol olamidagi tarixiy buyuk kuchlardan biri. Men ushbu jamoa turnirda uzoqqa borishiga va ajoyib natija koʻrsatishiga ishonaman», — deya qoʻshimcha qildi Holland. Uning fikricha, dastlabki muvaffaqiyatsizliklar jamoani faqat kuchliroq qiladi va ular Shimoliy Amerika maydonlarida oʻzlarining ikkinchi jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun kurashishadi.

Suhbat davomida yana bir «oʻrgimchak» — Atletiko Madrid va Argentina terma jamoasi hujumchisi Julian Alvarez ham tilga olindi. Maʼlumki, ushbu futbolchi oʻz gollarini oʻrgimchak toʻri otish harakati bilan nishonlaydi va «Oʻrgimchak» laqabiga ega. Holland argentinalik hujumchining ham muxlisi ekanini, ayniqsa uni oʻzining «Fantasy Football» jamoasida doimiy ravishda tarkibga kiritishini tan oldi.

Lamine Yamal uchun ushbu Jahon chempionati faoliyatidagi eng katta sinovlardan biri boʻlmoqda. 18 yoshli futbolchi nafaqat maydondagi bosim, balki global miqyosdagi eʼtibor markazida qolmoqda. Tom Holland kabi jahon yulduzlarining eʼtirofi esa yosh iqtidorning mashhurligi nafaqat sport, balki sanʼat olamida ham ortib borayotganidan dalolat beradi.

Lamine YamalTom HollandBarselonaIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Bugun, 15:30Dino Zoff Emiliano Martinezning Yuventusga oʻtishini qoʻllab-quvvatladiDino Zoff Emiliano Martinezning Yuventusga oʻtishini qoʻllab-quvvatladiBugun, 15:13O‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradiO‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradiBugun, 14:23Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?Bugun, 14:02Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?Bugun, 13:39Julian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonJulian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi