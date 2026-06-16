Tom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqda
Gollivud yulduzi va Marvel olamining mashhur aktyori Tom Holland futbol olamining yosh iqtidori Lamine Yamal haqida kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Aktyorning fikricha, Barselona va Ispaniya terma jamoasi vingeri oʻzining jismoniy holati va maydondagi harakatlari bilan «Oʻrgimchak-odam» (Spider-Man) rolini ijro etish uchun eng munosib nomzod hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Shimoliy Amerikada oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida Ispaniya terma jamoasining oʻyinlarini kuzatib borayotgan Tom Holland oʻzining yangi «Spider-Man: Brand New Day» filmi targʻiboti davomida futbol va kino olamini bogʻladi. DAZN nashriga bergan intervyusida u qaysi futbolchi Piter Parker obraziga koʻproq mos kelishi haqidagi savolga ikkilanmasdan Lamine Yamal deb javob berdi.
«Lamine Yamal oʻzining tezligi, mahorati va maydonda chaqqonlik bilan harakat qila olish qobiliyati tufayli Oʻrgimchak-odam obrazini talqin qilish uchun ideal nomzoddir», — deya taʼkidladi britaniyalik aktyor. Hollandning soʻzlariga koʻra, yosh futbolchining plastikasi va kutilmagan manyovrlari superqahramonning xarakteriga juda yaqin.
Jahon chempionatidagi kutilmalarTom Holland nafaqat kino, balki futbolning ham ashaddiy ishqibozi hisoblanadi. U Ispaniya terma jamoasining turnirdagi imkoniyatlarini yuqori baholadi. Garchi Luis de la Fuente shogirdlari debyut uchrashuvida Kabo-Verdega qarshi kutilganidek oʻyin koʻrsata olmagan boʻlsa-da, aktyor jamoaning salohiyatiga ishonadi.
«Ispaniya — futbol olamidagi tarixiy buyuk kuchlardan biri. Men ushbu jamoa turnirda uzoqqa borishiga va ajoyib natija koʻrsatishiga ishonaman», — deya qoʻshimcha qildi Holland. Uning fikricha, dastlabki muvaffaqiyatsizliklar jamoani faqat kuchliroq qiladi va ular Shimoliy Amerika maydonlarida oʻzlarining ikkinchi jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun kurashishadi.
Suhbat davomida yana bir «oʻrgimchak» — Atletiko Madrid va Argentina terma jamoasi hujumchisi Julian Alvarez ham tilga olindi. Maʼlumki, ushbu futbolchi oʻz gollarini oʻrgimchak toʻri otish harakati bilan nishonlaydi va «Oʻrgimchak» laqabiga ega. Holland argentinalik hujumchining ham muxlisi ekanini, ayniqsa uni oʻzining «Fantasy Football» jamoasida doimiy ravishda tarkibga kiritishini tan oldi.
Lamine Yamal uchun ushbu Jahon chempionati faoliyatidagi eng katta sinovlardan biri boʻlmoqda. 18 yoshli futbolchi nafaqat maydondagi bosim, balki global miqyosdagi eʼtibor markazida qolmoqda. Tom Holland kabi jahon yulduzlarining eʼtirofi esa yosh iqtidorning mashhurligi nafaqat sport, balki sanʼat olamida ham ortib borayotganidan dalolat beradi.
…