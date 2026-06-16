William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydi

·0·Sport
William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydi

Londonning Arsenal klubi va Fransiya terma jamoasi himoyachisi William Saliba oʻzining futboldagi oʻrni va mahorati borasida dadil fikrlar bildirdi. Soʻnggi ikki mavsumda Angliya Premer-ligasining eng kuchli markaziy himoyachilaridan biriga aylangan futbolchi oʻzini jahonning eng yaxshilari qatorida koʻrishini yashirib oʻtirmadi. Uning fikricha, garchi u hujumchilar kabi katta eʼtibor markazida boʻlmasa-da, oʻz pozitsiyasida yuqori darajadagi oʻyin namoyish etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GQ nashriga bergan intervyusida Saliba oʻzining bugungi holati va kelajakdagi maqsadlari haqida soʻz ochdi. Futbolchi Mikel Arteta qoʻl ostida haqiqiy yetakchiga aylangani va uning oʻyin uslubi raqiblarda qoʻrquv uygʻotishi kerakligini taʼkidladi. Arsenal tarkibida asosiy figuralardan biriga aylangan himoyachi jamoaviy yutuqlar uning shaxsiy obroʻsi uchun qanchalik muhimligini yaxshi tushunadi.

Yulduzlik darajasi va kamtarlik

Saliba oʻzining mashhurlik darajasini Kylian Mbappe yoki Ousmane Dembele kabi hujumchilar bilan solishtirganda bir oz pastroq ekanini tan oladi. Uning soʻzlariga koʻra, muxlislar har doim gol uradigan va hal qiluvchi uzatmalarni amalga oshiradigan futbolchilarni koʻproq qadrlashadi. Biroq, bu holat uning oʻziga boʻlgan ishonchiga putur yetkazmaydi.

“Men Mbappe yoki Dembele kabi yulduz emasman, lekin oʻz pozitsiyamda dunyoning eng yaxshilaridan biriman. Agar imkonim boʻlganida, men ham hujumchi boʻlib, mavsumda 30 tadan gol urgan boʻlardim. Ammo taqdirimga himoyachi boʻlish yozilgan ekan va men bundan juda baxtliman”, — deydi futbolchi oʻz intervyusida.

Hozirda Salibaning hisobida faqat Angliya Superkubogi kabi kichik sovrinlar mavjud. U futbol olami insonlarni aynan yirik gʻalabalari va sovrinlari orqali eslab qolishini taʼkidladi. Shu sababli, uning asosiy maqsadi Arsenal va Fransiya terma jamoasi bilan nufuzli turnirlarda gʻolib chiqishdir. Uning fikricha, katta sovrinlar qoʻlga kiritilgach, uning jahonning eng yaxshi himoyachisi sifatidagi maqomi yanada mustahkamlanadi.

Fransiya terma jamoasidagi yetakchilik

Fransiya terma jamoasida Saliba oʻzini maydondagi harakatlari bilan oʻrnak boʻladigan yetakchi sifatida koʻradi. U Mike Maignan yoki Kylian Mbappe kabi hissiyotlarga boy va ovoz chiqarib koʻrsatma beradigan futbolchilardan farqli oʻlaroq, himoyani tashkil qilish va yakkakurashlardagi ustunlik orqali jamoaga yordam berishni afzal koʻradi.

Ushbu yondashuvda Saliba yaqinda faoliyatini yakunlagan afsonaviy Raphael Varane uslubidan ilhomlanishini yashirmadi. Saliba uchun asosiysi — xotirjamlik va himoya chizigʻidagi tartibdir. Arsenal ustozi Mikel Arteta ham undan aynan shunday sovuqqonlik va raqib hujumchilarini hayiqtiradigan darajadagi ishonchli oʻyinni talab qiladi.

ArsenalWilliam SalibaKylian MbappeFransiyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiMasharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiBugun, 18:00Ruben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyiRuben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyiBugun, 17:36Manchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildiManchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildiBugun, 17:34Nani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyorNani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyorBugun, 17:17Tom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaTom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaBugun, 16:16Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Bugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi