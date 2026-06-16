William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydi
Londonning Arsenal klubi va Fransiya terma jamoasi himoyachisi William Saliba oʻzining futboldagi oʻrni va mahorati borasida dadil fikrlar bildirdi. Soʻnggi ikki mavsumda Angliya Premer-ligasining eng kuchli markaziy himoyachilaridan biriga aylangan futbolchi oʻzini jahonning eng yaxshilari qatorida koʻrishini yashirib oʻtirmadi. Uning fikricha, garchi u hujumchilar kabi katta eʼtibor markazida boʻlmasa-da, oʻz pozitsiyasida yuqori darajadagi oʻyin namoyish etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GQ nashriga bergan intervyusida Saliba oʻzining bugungi holati va kelajakdagi maqsadlari haqida soʻz ochdi. Futbolchi Mikel Arteta qoʻl ostida haqiqiy yetakchiga aylangani va uning oʻyin uslubi raqiblarda qoʻrquv uygʻotishi kerakligini taʼkidladi. Arsenal tarkibida asosiy figuralardan biriga aylangan himoyachi jamoaviy yutuqlar uning shaxsiy obroʻsi uchun qanchalik muhimligini yaxshi tushunadi.
Yulduzlik darajasi va kamtarlikSaliba oʻzining mashhurlik darajasini Kylian Mbappe yoki Ousmane Dembele kabi hujumchilar bilan solishtirganda bir oz pastroq ekanini tan oladi. Uning soʻzlariga koʻra, muxlislar har doim gol uradigan va hal qiluvchi uzatmalarni amalga oshiradigan futbolchilarni koʻproq qadrlashadi. Biroq, bu holat uning oʻziga boʻlgan ishonchiga putur yetkazmaydi.
“Men Mbappe yoki Dembele kabi yulduz emasman, lekin oʻz pozitsiyamda dunyoning eng yaxshilaridan biriman. Agar imkonim boʻlganida, men ham hujumchi boʻlib, mavsumda 30 tadan gol urgan boʻlardim. Ammo taqdirimga himoyachi boʻlish yozilgan ekan va men bundan juda baxtliman”, — deydi futbolchi oʻz intervyusida.
Hozirda Salibaning hisobida faqat Angliya Superkubogi kabi kichik sovrinlar mavjud. U futbol olami insonlarni aynan yirik gʻalabalari va sovrinlari orqali eslab qolishini taʼkidladi. Shu sababli, uning asosiy maqsadi Arsenal va Fransiya terma jamoasi bilan nufuzli turnirlarda gʻolib chiqishdir. Uning fikricha, katta sovrinlar qoʻlga kiritilgach, uning jahonning eng yaxshi himoyachisi sifatidagi maqomi yanada mustahkamlanadi.
Fransiya terma jamoasidagi yetakchilikFransiya terma jamoasida Saliba oʻzini maydondagi harakatlari bilan oʻrnak boʻladigan yetakchi sifatida koʻradi. U Mike Maignan yoki Kylian Mbappe kabi hissiyotlarga boy va ovoz chiqarib koʻrsatma beradigan futbolchilardan farqli oʻlaroq, himoyani tashkil qilish va yakkakurashlardagi ustunlik orqali jamoaga yordam berishni afzal koʻradi.
Ushbu yondashuvda Saliba yaqinda faoliyatini yakunlagan afsonaviy Raphael Varane uslubidan ilhomlanishini yashirmadi. Saliba uchun asosiysi — xotirjamlik va himoya chizigʻidagi tartibdir. Arsenal ustozi Mikel Arteta ham undan aynan shunday sovuqqonlik va raqib hujumchilarini hayiqtiradigan darajadagi ishonchli oʻyinni talab qiladi.
…