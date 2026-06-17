Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdi
Argentina terma jamoasining sobiq himoyachisi Pablo Zabaleta Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatida gʻalaba qozonib, ketma-ket ikkinchi marta oltin medallarni qoʻlga kiritishiga ishonmoqda. Uning fikricha, afsonaviy hujumchi haligacha oʻyin taqdirini hal qila oladigan oʻsha mashhur "sehr"ga ega va jamoaviy oʻyin uning atrofida toʻgʻri shakllantirilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The National nashriga bergan intervyusida Zabaleta Messi nafaqat Argentina terma jamoasida, balki Inter Miami klubida ham oʻziga xos muhitda toʻp surayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoadoshlari Messining yoshini inobatga olib, uning uchun koʻproq mehnat qilishga va maydonda koʻproq yugurishga tayyor. Bu esa 37 yoshli yulduzga oʻz kuchini tejash va eng muhim pallalarda hal qiluvchi zarbani berish imkonini beradi.
Taktik oʻzgarishlar va yangi strategiyaZabaleta Messining hozirgi holatini besh yil oldingi oʻyini bilan solishtirib boʻlmasligini tan oldi. Avvallari Lionel maydon markazigacha tushib, toʻpni olib, raqib himoyasini yorib oʻtishga qodir edi. Hozirgi kunda esa Argentina terma jamoasi murabbiylar shtabi uning jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqib, yangi taktik sxemani joriy etgan.
"Hozirgi Messi besh yil oldingi kabi maydon markazidan toʻpni olib, butun maydon boʻylab yugura olmaydi. Ammo agar jamoa toʻpsiz harakatlanganda unga dam berib, toʻpni egallagach, uni qulay pozitsiyada topsa, u qolgan ishni aʼlo darajada bajaradi", — deydi Zabaleta. Bu strategiya Qatardagi muvaffaqiyatdan soʻng 2024-yilgi Amerika Kubogida ham oʻz samarasini berdi.
Goal.com xabariga koʻra, Pablo Zabaleta Argentina terma jamoasining oʻzgarmas gʻalaba ishtiyoqini alohida eʼtirof etgan. Jamoa 39 oʻyinlik magʻlubiyatsiz seriya va jahon chempionligidan keyin ham toʻxtab qolgani yoʻq. Tarkibdagi tajribali yetakchilar va yangi iqtidorlar Messiga yordam berish uchun bor kuchlarini sarflashmoqda.
Inter Miami klubida ham shunga oʻxshash holat kuzatilmoqda. MLS oʻyinlarida jamoadoshlari Messi uchun yugurishga, unga boʻsh maydon yaratishga harakat qilishadi. Bu esa argentinalik hujumchiga oʻzining eng yaxshi sifatlarini saqlab qolishga yordam bermoqda. Zabaletaning fikricha, aynan shu omil 2026-yilgi mundialda yana bir bor zafar quchish uchun asosiy kalit boʻlishi mumkin.
Maʼlumot uchun, Lionel Messi jahon chempionatlarida 26 ta oʻyin oʻtkazib, bu borada mutlaq rekordchi hisoblanadi. Agar u Shimoliy Amerikada oʻtadigan navbatdagi turnirda ishtirok etsa, oʻz natijasini yanada yaxshilab olishi va tarixda ketma-ket ikki marta jahon kubogini boshi uzra baland koʻtargan kam sonli sardorlardan biriga aylanishi mumkin.
…