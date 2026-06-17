Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdi

·14·Sport
Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdi

Argentina terma jamoasining sobiq himoyachisi Pablo Zabaleta Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatida gʻalaba qozonib, ketma-ket ikkinchi marta oltin medallarni qoʻlga kiritishiga ishonmoqda. Uning fikricha, afsonaviy hujumchi haligacha oʻyin taqdirini hal qila oladigan oʻsha mashhur "sehr"ga ega va jamoaviy oʻyin uning atrofida toʻgʻri shakllantirilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The National nashriga bergan intervyusida Zabaleta Messi nafaqat Argentina terma jamoasida, balki Inter Miami klubida ham oʻziga xos muhitda toʻp surayotganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoadoshlari Messining yoshini inobatga olib, uning uchun koʻproq mehnat qilishga va maydonda koʻproq yugurishga tayyor. Bu esa 37 yoshli yulduzga oʻz kuchini tejash va eng muhim pallalarda hal qiluvchi zarbani berish imkonini beradi.

Taktik oʻzgarishlar va yangi strategiya

Zabaleta Messining hozirgi holatini besh yil oldingi oʻyini bilan solishtirib boʻlmasligini tan oldi. Avvallari Lionel maydon markazigacha tushib, toʻpni olib, raqib himoyasini yorib oʻtishga qodir edi. Hozirgi kunda esa Argentina terma jamoasi murabbiylar shtabi uning jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqib, yangi taktik sxemani joriy etgan.

"Hozirgi Messi besh yil oldingi kabi maydon markazidan toʻpni olib, butun maydon boʻylab yugura olmaydi. Ammo agar jamoa toʻpsiz harakatlanganda unga dam berib, toʻpni egallagach, uni qulay pozitsiyada topsa, u qolgan ishni aʼlo darajada bajaradi", — deydi Zabaleta. Bu strategiya Qatardagi muvaffaqiyatdan soʻng 2024-yilgi Amerika Kubogida ham oʻz samarasini berdi.

Goal.com xabariga koʻra, Pablo Zabaleta Argentina terma jamoasining oʻzgarmas gʻalaba ishtiyoqini alohida eʼtirof etgan. Jamoa 39 oʻyinlik magʻlubiyatsiz seriya va jahon chempionligidan keyin ham toʻxtab qolgani yoʻq. Tarkibdagi tajribali yetakchilar va yangi iqtidorlar Messiga yordam berish uchun bor kuchlarini sarflashmoqda.

Inter Miami klubida ham shunga oʻxshash holat kuzatilmoqda. MLS oʻyinlarida jamoadoshlari Messi uchun yugurishga, unga boʻsh maydon yaratishga harakat qilishadi. Bu esa argentinalik hujumchiga oʻzining eng yaxshi sifatlarini saqlab qolishga yordam bermoqda. Zabaletaning fikricha, aynan shu omil 2026-yilgi mundialda yana bir bor zafar quchish uchun asosiy kalit boʻlishi mumkin.

Maʼlumot uchun, Lionel Messi jahon chempionatlarida 26 ta oʻyin oʻtkazib, bu borada mutlaq rekordchi hisoblanadi. Agar u Shimoliy Amerikada oʻtadigan navbatdagi turnirda ishtirok etsa, oʻz natijasini yanada yaxshilab olishi va tarixda ketma-ket ikki marta jahon kubogini boshi uzra baland koʻtargan kam sonli sardorlardan biriga aylanishi mumkin.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiInter MiamiPablo Zabaleta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiKylian Mbappe rekord oʻrnatdi: Fransiya Jahon chempionatini irodali gʻalaba bilan boshladiBugun, 21:11Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiFransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiBugun, 21:09Cole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiCole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:38Lamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiLamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 20:34Aleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdiAleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdiBugun, 19:53Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaAbduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaKecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi