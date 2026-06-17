Argentina - Jazoir o‘yinida Messi kiritgan uchta golning videosi...
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 1-tur
Jahon chempionatining J guruhi 1-turida Argentina milliy jamoasi Jazoirni 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuv qahramoni Lionel Messi bo‘lib, u xet-trik qayd etdi.
Messi 17-daqiqada Rodrigo de Paulning uzatmasidan so‘ng hisobni ochdi. U 60-daqiqada dublni rasmiylashtirgan bo‘lsa, 76-daqiqada Nikolas Gonsales assistidan keyin uchinchi golini urdi.
JCH-2026. 1-tur
Argentina — Jazoir 3:0
Gollar: Messi 17, 60, 76.
…