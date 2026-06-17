Argentina - Jazoir o‘yinida Messi kiritgan uchta golning videosi...

·0·Sport
Argentina - Jazoir o‘yinida Messi kiritgan uchta golning videosi...

Jahon chempionatining J guruhi 1-turida Argentina milliy jamoasi Jazoirni 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuv qahramoni Lionel Messi bo‘lib, u xet-trik qayd etdi.

Messi 17-daqiqada Rodrigo de Paulning uzatmasidan so‘ng hisobni ochdi. U 60-daqiqada dublni rasmiylashtirgan bo‘lsa, 76-daqiqada Nikolas Gonsales assistidan keyin uchinchi golini urdi.

JCH-2026. 1-tur
Argentina — Jazoir 3:0
Gollar: Messi 17, 60, 76.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Scaloni Rodrigo De Paulning MLSga oʻtish qarorini qoʻllab-quvvatladiLionel Scaloni Rodrigo De Paulning MLSga oʻtish qarorini qoʻllab-quvvatladiBugun, 04:56Lionel Messi JCh-2026ni rekord bilan boshladi: Argentina Jazoirni magʻlub etdiLionel Messi JCh-2026ni rekord bilan boshladi: Argentina Jazoirni magʻlub etdiBugun, 03:15Erling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladiErling Xoland dubl qayd etdi: Norvegiya JChda Iroqni magʻlub etib, turnirni gʻalaba bilan boshladiBugun, 00:12Cherchesov O‘zbekistonni kuzatishi va Niderlandiya chempion bo‘lishini aytdiCherchesov O‘zbekistonni kuzatishi va Niderlandiya chempion bo‘lishini aytdiBugun, 23:47Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 21:47Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?Roberto Martinez Portugaliya terma jamoasini tark etadi: Cristiano Ronaldo ham ketadimi?Bugun, 21:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi