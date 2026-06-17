Avstriya terma jamoasi Iordaniya ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining shiddatli va kutilmagan burilishlar bilan to‘la bahslari orqali dunyo futboli ixlosmandlarini xushnud etishda davom etmoqda. Mundialning «J» guruhi 1-turidan o‘rin olgan navbatdagi qiziqarli uchrashuvda Yevropaning tartibli va kuchli vakili — Avstriya milliy terma jamoasi Osiyo qit’asining so‘nggi paytlardagi eng xavfli jamoalaridan biri bo‘lmish Iordaniya terma jamoasiga qarshi saf tortdi. Okean orti stadionlarida kechgan keskin kurashda avstriyaliklar o‘z mahoratlarini namoyish etib, raqib ustidan 3:1 hisobidagi ishonchli va muhim g‘alabani rasmiylashtirishdi.
Ikki bo‘limlik drama va avtogol sovg‘asi
Uchrashuv kutilganidek Ralf Rangnik shogirdlarining faol hujumlari bilan boshlandi. Bahsning 20-daqiqasidayoq Avstriya terma jamoasining mahoratli yarimhimoyachisi Romano Shmid raqib posbonini ojiz qoldirib, stadionni larzaga keltirgan holda hisobni ochdi — 1:0. Birinchi bo‘lim shu tariqa yevropaliklarning ustunligi bilan yakun topdi.
Biroq, ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan osiyoliklar katta sahnaga chiqishdi. Ruhiy jihatdan taslim bo‘lmagan Iordaniya terma jamoasi 50-daqiqada vaziyatni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi. Jamoaning mahoratli hujumchisi Ali Olvan aniq va kutilmagan zarbasi bilan muvozanatni tikladi — 1:1.
Uchrashuvning eng hayajonli va hal qiluvchi pallasi 76-daqiqaga to‘g‘ri keldi. Iordaniya mudofaa chizig‘i vakili Yazan Al Arab o‘z jarima maydonchasi ichida xatoga yo‘l qo‘yib, to‘pni kutilmaganda o‘z darvozasiga joylab qo‘ydi va Avstriyani yana oldinga olib chiqdi — 2:1. Bahsning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan uzoq daqiqalarning so‘nggi soniyalarida, ya’ni 90+12-daqiqada Avstriya futbol afsonasi, zaxiradan maydonga tushgan Marko Arnautovich penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, uchrashuvga yakuniy mantiqiy nuqtani qo‘ydi — 3:1.
Quyidagi rasmiy sport-tahliliy jadval orqali Avstriya va Iordaniya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvning to‘liq bayoni, gollar xronologiyasi va jamoalarning kengaytirilgan tarkiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
O‘yin maqomi va yakuniy hisob
Gollar va daqiqalar xronikasi
Avstriya terma jamoasi tarkibi
Iordaniya terma jamoasi tarkibi
JCH-2026. 1-tur
Avstriya — Iordaniya — 3:1
Guruh bosqichining qaynoq bahsi
• 1:0 — R. Shmid (20')
• 1:1 — A. Olvan (50')
• 2:1 — Ya. Al Arab (76'-avtogol)
• 3:1 — M. Arnautovich (90+12'-pen)
A. Shlager, Sh. Posh, F. Liyenhart, D. Alaba (P. Vanner 59'), F. Mvene (K. Chukvuyemeka 59'), N. Zayvald, K. Shlager (K. Danso 59'), R. Shmid (P. Vimmer 83'), K. Laymer, M. Zabitser, S. Kalaydjich (M. Arnautovich 46').
Ya. Abulayla, A. Nasib (S. Al Rosan 82'), Ya. Al Arab, M. Abu Alnadi (S. Obaid 72'), E. Haddad (M. Al Mardi 82'), M. Abu Taha, O. Al Faxuri (M. Al Davud 88'), N. Al Rashdan, N. Al Ravabdeh, A. Olvan, M. Al Tamari (A. Al Azayzeh 88').
Ikkinchi turda bizni haqiqiy "jang" kutmoqda!
Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng Avstriya milliy terma jamoasi o‘z hisobiga qimmatli 3 ochkoni yozib qo‘ydi va guruhdan chiqish imkoniyatlarini yaxshilab oldi. Keyingi 2-turda avstriyaliklarni turnirning eng asosiy favoriti — Lionel Messi boshliq Argentina terma jamoasiga qarshi o‘ta shiddatli va og‘ir sinov kutmoqda. Mag‘lubiyat alamidan kuygan Iordaniya esa keyingi tur doirasida Afrikaning nomdor vakili — Jazoir terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushadi.
Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:
Avstriya terma jamoasi David Alaba va Marsel Zabitser kabi tajribali yulduzlar boshchiligida o‘z darajasini ko‘rsata oldi. Garchi Iordaniya ikkinchi bo‘limda jiddiy qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, yevropaliklarning taktik ustunligi bahs taqdirini hal qildi. Ikkinchi turdagi Argentina — Avstriya bahsi esa guruhdagi yetakchilik masalasiga to‘liq oydinlik kiritib berishi bilan ahamiyatlidir!
JCH-2026 musobaqasining eng qaynoq uchrashuvlari, terma jamoalarning Okean ortidagi zafarli odimlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…