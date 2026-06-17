Avstriya terma jamoasi Iordaniya ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi

·10·Sport
Avstriya terma jamoasi Iordaniya ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining shiddatli va kutilmagan burilishlar bilan to‘la bahslari orqali dunyo futboli ixlosmandlarini xushnud etishda davom etmoqda. Mundialning «J» guruhi 1-turidan o‘rin olgan navbatdagi qiziqarli uchrashuvda Yevropaning tartibli va kuchli vakili — Avstriya milliy terma jamoasi Osiyo qit’asining so‘nggi paytlardagi eng xavfli jamoalaridan biri bo‘lmish Iordaniya terma jamoasiga qarshi saf tortdi. Okean orti stadionlarida kechgan keskin kurashda avstriyaliklar o‘z mahoratlarini namoyish etib, raqib ustidan 3:1 hisobidagi ishonchli va muhim g‘alabani rasmiylashtirishdi.

Ikki bo‘limlik drama va avtogol sovg‘asi

Uchrashuv kutilganidek Ralf Rangnik shogirdlarining faol hujumlari bilan boshlandi. Bahsning 20-daqiqasidayoq Avstriya terma jamoasining mahoratli yarimhimoyachisi Romano Shmid raqib posbonini ojiz qoldirib, stadionni larzaga keltirgan holda hisobni ochdi — 1:0. Birinchi bo‘lim shu tariqa yevropaliklarning ustunligi bilan yakun topdi.

Biroq, ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan osiyoliklar katta sahnaga chiqishdi. Ruhiy jihatdan taslim bo‘lmagan Iordaniya terma jamoasi 50-daqiqada vaziyatni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi. Jamoaning mahoratli hujumchisi Ali Olvan aniq va kutilmagan zarbasi bilan muvozanatni tikladi — 1:1.

Uchrashuvning eng hayajonli va hal qiluvchi pallasi 76-daqiqaga to‘g‘ri keldi. Iordaniya mudofaa chizig‘i vakili Yazan Al Arab o‘z jarima maydonchasi ichida xatoga yo‘l qo‘yib, to‘pni kutilmaganda o‘z darvozasiga joylab qo‘ydi va Avstriyani yana oldinga olib chiqdi — 2:1. Bahsning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan uzoq daqiqalarning so‘nggi soniyalarida, ya’ni 90+12-daqiqada Avstriya futbol afsonasi, zaxiradan maydonga tushgan Marko Arnautovich penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, uchrashuvga yakuniy mantiqiy nuqtani qo‘ydi — 3:1.

Quyidagi rasmiy sport-tahliliy jadval orqali Avstriya va Iordaniya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvning to‘liq bayoni, gollar xronologiyasi va jamoalarning kengaytirilgan tarkiblari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

O‘yin maqomi va yakuniy hisob

Gollar va daqiqalar xronikasi

Avstriya terma jamoasi tarkibi

Iordaniya terma jamoasi tarkibi

JCH-2026. 1-tur



Avstriya — Iordaniya — 3:1



Guruh bosqichining qaynoq bahsi

1:0 — R. Shmid (20')


1:1 — A. Olvan (50')


2:1 — Ya. Al Arab (76'-avtogol)


3:1 — M. Arnautovich (90+12'-pen)

A. Shlager, Sh. Posh, F. Liyenhart, D. Alaba (P. Vanner 59'), F. Mvene (K. Chukvuyemeka 59'), N. Zayvald, K. Shlager (K. Danso 59'), R. Shmid (P. Vimmer 83'), K. Laymer, M. Zabitser, S. Kalaydjich (M. Arnautovich 46').

Ya. Abulayla, A. Nasib (S. Al Rosan 82'), Ya. Al Arab, M. Abu Alnadi (S. Obaid 72'), E. Haddad (M. Al Mardi 82'), M. Abu Taha, O. Al Faxuri (M. Al Davud 88'), N. Al Rashdan, N. Al Ravabdeh, A. Olvan, M. Al Tamari (A. Al Azayzeh 88').

Ikkinchi turda bizni haqiqiy "jang" kutmoqda!

Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng Avstriya milliy terma jamoasi o‘z hisobiga qimmatli 3 ochkoni yozib qo‘ydi va guruhdan chiqish imkoniyatlarini yaxshilab oldi. Keyingi 2-turda avstriyaliklarni turnirning eng asosiy favoriti — Lionel Messi boshliq Argentina terma jamoasiga qarshi o‘ta shiddatli va og‘ir sinov kutmoqda. Mag‘lubiyat alamidan kuygan Iordaniya esa keyingi tur doirasida Afrikaning nomdor vakili — Jazoir terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushadi.

Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:

Avstriya terma jamoasi David Alaba va Marsel Zabitser kabi tajribali yulduzlar boshchiligida o‘z darajasini ko‘rsata oldi. Garchi Iordaniya ikkinchi bo‘limda jiddiy qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, yevropaliklarning taktik ustunligi bahs taqdirini hal qildi. Ikkinchi turdagi Argentina — Avstriya bahsi esa guruhdagi yetakchilik masalasiga to‘liq oydinlik kiritib berishi bilan ahamiyatlidir!

JCH-2026 musobaqasining eng qaynoq uchrashuvlari, terma jamoalarning Okean ortidagi zafarli odimlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 06:27Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiAbbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiBugun, 06:02JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...Bugun, 05:55Skaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiSkaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiBugun, 05:42Lionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdiLionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdiBugun, 05:34Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...