Sobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdi

·0·Sport
Sobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichida Kolumbiyaga qarshi o‘yini oldidan turli mutaxassislar tomonidan prognoz va tahlillar bildirilmoqda. Milliy jamoamizning tarixiy mundialdagi imkoniyatlari nafaqat O‘zbekistonda, balki xorijiy futbol jamoatchiligida ham katta qiziqish uyg‘otyapti.

Shunday fikrlardan birini Rossiyaning “Rostov” klubi afsonalaridan biri Aleksandr Gatskan bildirdi. U O‘zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtirokiga alohida e’tibor qaratayotganini va jamoaning barcha uchrashuvlarini kuzatib borishini aytdi.

Gatskan uchun O‘zbekiston milliy jamoasiga qiziqishning yana bir muhim sababi bor. U “Rostov”da o‘zbek hujumchisi Eldor Shomurodov bilan birga to‘p surgan. Shu bois sobiq futbolchi JCH-2026da, avvalo, sobiq jamoadoshi uchun muxlislik qilishini yashirmadi.

Eldor Shomurodov “Rostov”dagi faoliyati davomida o‘zini mehnatkash, jamoaviy o‘yinga foydali va hujum chizig‘ida xavfli futbolchi sifatida ko‘rsata olgan. Gatskan ham uning salohiyatini yaqindan bilgan futbolchilardan biri hisoblanadi.

Mutaxassis O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyatlariga ehtiyotkorlik bilan baho berdi. Uning fikricha, milliy jamoamiz keyingi bosqichga chiqish uchun, avvalo, uchinchi o‘rinni egallash yo‘lida kurash olib boradi.

“Menimcha, ular guruhda uchinchi o‘rin uchun kurashadi”, — dedi Aleksandr Gatskan jurnalistlar bilan suhbatda.

Bu baho O‘zbekistonning guruhda oson bo‘lmagan raqiblarga qarshi maydonga tushishini hisobga olgan holda bildirilgan. “Oq bo‘rilar” Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi bilan kuch sinashadi. Har uchala raqib ham o‘ziga xos uslub, yuqori jismoniy tayyorgarlik va xalqaro tajribaga ega.

Shu bilan birga, turnirning yangi formati uchinchi o‘rinni egallagan ayrim jamoalarga ham pley-off bosqichiga yo‘l olish imkonini beradi. Shu sabab Gatskan tilga olgan uchinchi o‘rin O‘zbekiston uchun amaliy ahamiyatga ega maqsad bo‘lishi mumkin.

Kolumbiyaga qarshi birinchi uchrashuv bu yo‘lda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy debyutda qo‘lga kiritiladigan har qanday ijobiy natija futbolchilarga ishonch bag‘ishlab, keyingi bahslar oldidan jamoaning ruhiy holatini yaxshilaydi.

Aleksandr Gatskanning O‘zbekiston o‘yinlarini to‘liq tomosha qilish niyati ham milliy terma jamoamiz atrofidagi xalqaro qiziqishni ko‘rsatadi. Ayniqsa, Eldor Shomurodovning sobiq jamoadoshlari va murabbiylari uning Jahon chempionatidagi harakatlarini alohida diqqat bilan kuzatishi tabiiy.

O‘zbekiston uchun JCH-2026 shunchaki ishtirok emas. Bu — yillar davomida kutilgan tarixiy imkoniyat, milliy futbolning yangi bosqichi va butun dunyoga o‘z salohiyatini namoyish etish uchun katta sahna.

Gatskan bildirganidek, guruhda uchinchi o‘rin uchun kurash oson kechmaydi. Biroq milliy jamoamizda jamoaviylik, katta motivatsiya va oxirigacha kurashish xarakteri bor. Muxlislar esa futbolchilardan qo‘rqmasdan, intizomli va jasoratli o‘yin kutishmoqda.

Endi barcha e’tibor Kolumbiyaga qarshi tarixiy uchrashuvga qaratiladi. O‘zbekiston maydonda o‘z imkoniyatini ko‘rsatib, ekspertlar taxminidan ham yaxshiroq natija qayd etishga harakat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bubnov O‘zbekistonning JCH-2026 guruhidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBubnov O‘zbekistonning JCH-2026 guruhidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 09:52Nepomnyashchiy O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o‘yinidan kutilmagan natija kutmoqdaNepomnyashchiy O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o‘yinidan kutilmagan natija kutmoqdaBugun, 09:14“K” guruhi: eng kuchli futbolchilardan iborat ramziy jamoa bilan tanishing“K” guruhi: eng kuchli futbolchilardan iborat ramziy jamoa bilan tanishingBugun, 08:44Shomurodov tarixiy o‘yin oldidan muxlislarni astoydil qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiShomurodov tarixiy o‘yin oldidan muxlislarni astoydil qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 08:19Koloskov O‘zbekistonning pley-off bosqichiga chiqishiga katta umid bildirdiKoloskov O‘zbekistonning pley-off bosqichiga chiqishiga katta umid bildirdiBugun, 08:10Denisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildiDenisov O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi rejasini oldindan taxmin qildiBugun, 07:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...