Sobiq futbolchi O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyati haqida fikr bildirdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichida Kolumbiyaga qarshi o‘yini oldidan turli mutaxassislar tomonidan prognoz va tahlillar bildirilmoqda. Milliy jamoamizning tarixiy mundialdagi imkoniyatlari nafaqat O‘zbekistonda, balki xorijiy futbol jamoatchiligida ham katta qiziqish uyg‘otyapti.
Shunday fikrlardan birini Rossiyaning “Rostov” klubi afsonalaridan biri Aleksandr Gatskan bildirdi. U O‘zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtirokiga alohida e’tibor qaratayotganini va jamoaning barcha uchrashuvlarini kuzatib borishini aytdi.
Gatskan uchun O‘zbekiston milliy jamoasiga qiziqishning yana bir muhim sababi bor. U “Rostov”da o‘zbek hujumchisi Eldor Shomurodov bilan birga to‘p surgan. Shu bois sobiq futbolchi JCH-2026da, avvalo, sobiq jamoadoshi uchun muxlislik qilishini yashirmadi.
Eldor Shomurodov “Rostov”dagi faoliyati davomida o‘zini mehnatkash, jamoaviy o‘yinga foydali va hujum chizig‘ida xavfli futbolchi sifatida ko‘rsata olgan. Gatskan ham uning salohiyatini yaqindan bilgan futbolchilardan biri hisoblanadi.
Mutaxassis O‘zbekistonning guruhdagi imkoniyatlariga ehtiyotkorlik bilan baho berdi. Uning fikricha, milliy jamoamiz keyingi bosqichga chiqish uchun, avvalo, uchinchi o‘rinni egallash yo‘lida kurash olib boradi.
“Menimcha, ular guruhda uchinchi o‘rin uchun kurashadi”, — dedi Aleksandr Gatskan jurnalistlar bilan suhbatda.
Bu baho O‘zbekistonning guruhda oson bo‘lmagan raqiblarga qarshi maydonga tushishini hisobga olgan holda bildirilgan. “Oq bo‘rilar” Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi bilan kuch sinashadi. Har uchala raqib ham o‘ziga xos uslub, yuqori jismoniy tayyorgarlik va xalqaro tajribaga ega.
Shu bilan birga, turnirning yangi formati uchinchi o‘rinni egallagan ayrim jamoalarga ham pley-off bosqichiga yo‘l olish imkonini beradi. Shu sabab Gatskan tilga olgan uchinchi o‘rin O‘zbekiston uchun amaliy ahamiyatga ega maqsad bo‘lishi mumkin.
Kolumbiyaga qarshi birinchi uchrashuv bu yo‘lda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy debyutda qo‘lga kiritiladigan har qanday ijobiy natija futbolchilarga ishonch bag‘ishlab, keyingi bahslar oldidan jamoaning ruhiy holatini yaxshilaydi.
Aleksandr Gatskanning O‘zbekiston o‘yinlarini to‘liq tomosha qilish niyati ham milliy terma jamoamiz atrofidagi xalqaro qiziqishni ko‘rsatadi. Ayniqsa, Eldor Shomurodovning sobiq jamoadoshlari va murabbiylari uning Jahon chempionatidagi harakatlarini alohida diqqat bilan kuzatishi tabiiy.
O‘zbekiston uchun JCH-2026 shunchaki ishtirok emas. Bu — yillar davomida kutilgan tarixiy imkoniyat, milliy futbolning yangi bosqichi va butun dunyoga o‘z salohiyatini namoyish etish uchun katta sahna.
Gatskan bildirganidek, guruhda uchinchi o‘rin uchun kurash oson kechmaydi. Biroq milliy jamoamizda jamoaviylik, katta motivatsiya va oxirigacha kurashish xarakteri bor. Muxlislar esa futbolchilardan qo‘rqmasdan, intizomli va jasoratli o‘yin kutishmoqda.
Endi barcha e’tibor Kolumbiyaga qarshi tarixiy uchrashuvga qaratiladi. O‘zbekiston maydonda o‘z imkoniyatini ko‘rsatib, ekspertlar taxminidan ham yaxshiroq natija qayd etishga harakat qiladi.
…