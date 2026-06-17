Jamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdi
Jahon chempionati final bosqichining start olishi futbol olamiga nafaqat yorqin o‘yinlar, balki kutilmagan shiddatli bahslarni ham taqdim etmoqda. Xususan, «Mundial»ning 1-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Iordaniya va Avstriya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (1:3) Yevropa grandining g‘alabasi bilan yakunlangan bo‘lsa-da, maydondagi kurash muxlislarda katta taassurot qoldirdi.
Garchi Osiyo qit’asi vakillari yirik musobaqani mag‘lubiyat bilan boshlashgan bo‘lsa-da, Iordaniya milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Jamol Sellami matbuot anjumanida shogirdlarining harakatiga yuqori baho berdi va boy berilgan bahsning asl sabablariga to‘xtalib o‘tdi.
«Yigitlarning ko‘rsatgan jasoratidan faxrlanaman»
Tajribali mutaxassis o‘yindan so‘ng tashkil etilgan rasmiy matbuot anjumanida tablodagi hisob maydondagi asl manzarani aks ettirmaganini va jamoasi ko‘rsatgan mazmunli o‘yindan boshi ko‘kka yetganini yashirmadi:
«Mening fikrimcha, qayd etilgan yakuniy natija iordaniyalik futbolchilar tomonidan maydonda bajarilgan ulkan va mashaqqatli mehnatni to‘liq ifodalab bera olmaydi. Shaxsan men shogirdlarim namoyish etgan shiddatli o‘yindan juda mamnunman va ular bilan chin dildan faxrlanaman. To‘g‘risini aytsam, musobaqa boshlanishidan avval hech kim bizdan bu qadar katta jasorat, maydonda tashabbusni qo‘lga olish va yuzaga kelgan xavfli vaziyatlardan unumli foydalanish qobiliyatini kutmagan edi».
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali uchrashuvning asosiy natijalari, murabbiy e’tirof etgan raqib yulduzlari va ularning maydondagi statistikasi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Iordaniya termasining holati
Avstriya termasining ustunligi
Titulli raqib futbolchilari
Yulduzlarning o‘yindagi harakati
• Natija o‘yinga mos bo‘lmadi
• Yuksak jasorat va tashabbus
• Murabbiy jamoadan faxrlanadi
• Umumiy hisob: 3:1
• Yevropa grandining tajribasi
• Ilk turda muhim 3 ochko
• David Alaba («Real Madrid»)
• Konrad Laymer («Bavariya»)
• Gol yoki assist qayd etishmadi
• Alaba 59-daqiqada zaxiraga olindi
«Raqib tarkibidagi grand klublar yulduzlari farqni yuzaga keltirdi»
Shuningdek, Iordaniya bosh murabbiyi yevropaliklarga qarshi bahsda nima uchun ochko qo‘lga kirita olishmaganini raqib tarkibidagi ijrochilarning yuqori darajasi (klass) bilan izohladi:
«Biz Avstriya terma jamoasini mag‘lub eta olmadik, chunki ularning tarkibida dunyo futbolida o‘z so‘zini aytgan grand klublar vakillari mavjud. Xususan, Madridning «Real» klubi himoyachisi David Alaba hamda Myunxenning «Bavariya» klubi yarim himoyachisi Konrad Laymer kabi yulduzlarning maydonda bo‘lishi raqibga qo‘shimcha ustunlik bag‘ishladi. Aynan mana shunday yuqori saviyadagi futbolchilarning borligi o‘yin taqdirini hal qildi».
E’tiborli jihati shundaki, garchi Sellami mag‘lubiyatda ushbu ikki yulduzni asosiy omil sifatida ko‘rsatgan bo‘lsa-da, mazkur uchrashuvda Konrad Laymer va David Alaba birorta ham samarali harakat (gol yoki golli uzatma) bilan ajralib turishgani yo‘q. Bundan tashqari, «Qirollik klubi» a’zosi Alaba o‘zining eng yaxshi o‘yinini ko‘rsata olmagani sababli, bahsning 59-daqiqasidayoq boshqa futbolchiga almashtirildi.
Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:
Iordaniya terma jamoasi mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, Osiyo futbolining kuchini va Yevropa grandlariga qarshi qo‘rqmasdan o‘ynash mumkinligini isbotlab berdi. Murabbiyning o‘z jamoasini himoya qilishi va raqib yulduzlariga urg‘u berishi esa keyingi turlar oldidan futbolchilarga ruhiy dalda bo‘lishi shubhasiz. Osiyo vakillariga keyingi bahslarda omad tilaymiz!
Jahon chempionatidagi eng kutilmagan natijalar, qaynoq uchrashuvlar va murabbiylarning eng qaynoq bayonotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…