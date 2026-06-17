Jamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdi

·37·Sport
Jamol Sellami Avstriyadan uchralgan mag‘lubiyat sabablarini ochiqlab berdi

Jahon chempionati final bosqichining start olishi futbol olamiga nafaqat yorqin o‘yinlar, balki kutilmagan shiddatli bahslarni ham taqdim etmoqda. Xususan, «Mundial»ning 1-turi doirasida bo‘lib o‘tgan Iordaniya va Avstriya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (1:3) Yevropa grandining g‘alabasi bilan yakunlangan bo‘lsa-da, maydondagi kurash muxlislarda katta taassurot qoldirdi.

Garchi Osiyo qit’asi vakillari yirik musobaqani mag‘lubiyat bilan boshlashgan bo‘lsa-da, Iordaniya milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Jamol Sellami matbuot anjumanida shogirdlarining harakatiga yuqori baho berdi va boy berilgan bahsning asl sabablariga to‘xtalib o‘tdi.

«Yigitlarning ko‘rsatgan jasoratidan faxrlanaman»

Tajribali mutaxassis o‘yindan so‘ng tashkil etilgan rasmiy matbuot anjumanida tablodagi hisob maydondagi asl manzarani aks ettirmaganini va jamoasi ko‘rsatgan mazmunli o‘yindan boshi ko‘kka yetganini yashirmadi:

«Mening fikrimcha, qayd etilgan yakuniy natija iordaniyalik futbolchilar tomonidan maydonda bajarilgan ulkan va mashaqqatli mehnatni to‘liq ifodalab bera olmaydi. Shaxsan men shogirdlarim namoyish etgan shiddatli o‘yindan juda mamnunman va ular bilan chin dildan faxrlanaman. To‘g‘risini aytsam, musobaqa boshlanishidan avval hech kim bizdan bu qadar katta jasorat, maydonda tashabbusni qo‘lga olish va yuzaga kelgan xavfli vaziyatlardan unumli foydalanish qobiliyatini kutmagan edi».

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali uchrashuvning asosiy natijalari, murabbiy e’tirof etgan raqib yulduzlari va ularning maydondagi statistikasi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Iordaniya termasining holati

Avstriya termasining ustunligi

Titulli raqib futbolchilari

Yulduzlarning o‘yindagi harakati

• Natija o‘yinga mos bo‘lmadi


• Yuksak jasorat va tashabbus


• Murabbiy jamoadan faxrlanadi

Umumiy hisob: 3:1


• Yevropa grandining tajribasi


• Ilk turda muhim 3 ochko

David Alaba («Real Madrid»)


Konrad Laymer («Bavariya»)

• Gol yoki assist qayd etishmadi


• Alaba 59-daqiqada zaxiraga olindi

«Raqib tarkibidagi grand klublar yulduzlari farqni yuzaga keltirdi»

Shuningdek, Iordaniya bosh murabbiyi yevropaliklarga qarshi bahsda nima uchun ochko qo‘lga kirita olishmaganini raqib tarkibidagi ijrochilarning yuqori darajasi (klass) bilan izohladi:

«Biz Avstriya terma jamoasini mag‘lub eta olmadik, chunki ularning tarkibida dunyo futbolida o‘z so‘zini aytgan grand klublar vakillari mavjud. Xususan, Madridning «Real» klubi himoyachisi David Alaba hamda Myunxenning «Bavariya» klubi yarim himoyachisi Konrad Laymer kabi yulduzlarning maydonda bo‘lishi raqibga qo‘shimcha ustunlik bag‘ishladi. Aynan mana shunday yuqori saviyadagi futbolchilarning borligi o‘yin taqdirini hal qildi».

E’tiborli jihati shundaki, garchi Sellami mag‘lubiyatda ushbu ikki yulduzni asosiy omil sifatida ko‘rsatgan bo‘lsa-da, mazkur uchrashuvda Konrad Laymer va David Alaba birorta ham samarali harakat (gol yoki golli uzatma) bilan ajralib turishgani yo‘q. Bundan tashqari, «Qirollik klubi» a’zosi Alaba o‘zining eng yaxshi o‘yinini ko‘rsata olmagani sababli, bahsning 59-daqiqasidayoq boshqa futbolchiga almashtirildi.

Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:

Iordaniya terma jamoasi mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, Osiyo futbolining kuchini va Yevropa grandlariga qarshi qo‘rqmasdan o‘ynash mumkinligini isbotlab berdi. Murabbiyning o‘z jamoasini himoya qilishi va raqib yulduzlariga urg‘u berishi esa keyingi turlar oldidan futbolchilarga ruhiy dalda bo‘lishi shubhasiz. Osiyo vakillariga keyingi bahslarda omad tilaymiz!

Jahon chempionatidagi eng kutilmagan natijalar, qaynoq uchrashuvlar va murabbiylarning eng qaynoq bayonotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Jamol SellamiIordaniyaAvstriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiAvstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiBugun, 15:55Tottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorTottenxem Sandro Tonali uchun transfer rekordini yangilashga tayyorBugun, 15:51Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Harry Kane Germaniyadagi muvaffaqiyatsizlikdan qanday qilib kuchliroq boʻlib qaytdi?Bugun, 15:37Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Cristiano Ronaldo va JCh-2026: Portugaliya afsonasining yangi roli qanday boʻladi?Bugun, 15:37Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildiBugun, 15:19Nega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiNega Trent Alexander-Arnold Angliya terma jamoasidan chetda qolmoqda? Carragher sababini aytdiBugun, 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati