Jahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadi

·33·Sport
Jahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadi

Futbol boʻyicha jahon chempionatining guruh bosqichida kutilmagan natija qayd etildi. Musobaqa favoritlaridan biri sanalgan Portugaliya terma jamoasi Kongo DRga qarshi bahsda gʻalabani qoʻldan boy berib, 1:1 hisobidagi durangga imzo chekdi. Roberto Martinez shogirdlari oʻyin davomida ustunlikka ega boʻlishsa-da, raqibning tartibli himoyasini yorib oʻtishda va vaziyatlardan foydalanishda oqsashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv portugaliyaliklar uchun juda omadli boshlandi. Oʻyinning 6-daqiqasidayoq Pedro Neto tomonidan yetkazib berilgan aniq uzatmani Joao Neves boshi bilan darvozaga yoʻllab, hisobni ochdi. Bu yosh yarim himoyachining terma jamoa libosidagi toʻrtinchi goli boʻldi. Biroq, erta kiritilgan goldan soʻng Portugaliya oʻyin surʼatini pasaytirib yubordi va maydonda tushunarsiz sustkashlikka yoʻl qoʻydi.

Cristiano Ronaldo va omadsiz hujumlar

Jamoa sardori Cristiano Ronaldo ushbu bahsda oʻzining eng yaxshi oʻyinlaridan birini koʻrsata olmadi. 41 yoshli hujumchi bir necha bor qulay imkoniyatlarga ega boʻlishiga qaramay, ularni golga aylantira olmadi. Ayniqsa, zaxiradan maydonga tushgan Francisco Conceicao tomonidan yaratilgan vaziyatlarda tajribali hujumchining aniqligi yetishmadi. Goal.com nashrining yozishicha, Ronaldo maydonda asabiy koʻringan va jamoaviy oʻyinga kirishib keta olmagan.

Kongo DR terma jamoasi esa birinchi boʻlimning soʻnggi daqiqalarida muvozanatni tiklashga muvaffaq boʻldi. Arthur Masuaku uzatgan toʻpni Yoane Wissa raqib himoyachilari eʼtiboridan chetda qolgan holda darvozaga joylab qoʻydi. Ushbu gol afrikaliklarga katta ishonch bagʻishladi va ular ikkinchi boʻlimda ham xavfli qarshi hujumlar tashkil etishdi. Hatto bir vaziyatda Cedric Bakambu Portugaliya darvozasi ustunini poylab, favoritlarni shokka tushirib qoʻyishiga bir bahya qoldi.

Portugaliya tarkibida Bernardo Silva ham kutilgan darajada harakat qila olmadi. Yarim himoyachi oʻyinni boshqarishda va hujumlarni tashkil qilishda koʻplab xatolarga yoʻl qoʻydi. Joao Cancelo tomonidan kiritilgan chiroyli gol esa ofsayd sababli bekor qilindi. Oʻyin yakuniga qadar Roberto Martinez jamoasi bosimni oshirgan boʻlsa-da, hisob oʻzgarmasdan qoldi.

Ushbu durang Portugaliya uchun guruhdan chiqish masalasini biroz murakkablashtirishi mumkin. Terma jamoa tarkibidagi yulduzlar va tajribali oʻyinchilarning bunday sust oʻyini mutaxassislar va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Kongo DR esa 1974-yildan buyon ilk bor ishtirok etayotgan jahon chempionatidagi dastlabki ochkosini qoʻlga kiritib, haqiqiy qahramonlik koʻrsatdi.

PortugaliyaCristiano RonaldoJahon ChempionatiFutbolKongo DR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Bugun, 20:25Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiManchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiBugun, 20:20Tomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostidaTomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostidaBugun, 19:52AQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahoratiAQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahoratiBugun, 19:33O‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiO‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiBugun, 19:16Jahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdiJahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdiBugun, 19:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi