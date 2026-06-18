Jahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadi
Futbol boʻyicha jahon chempionatining guruh bosqichida kutilmagan natija qayd etildi. Musobaqa favoritlaridan biri sanalgan Portugaliya terma jamoasi Kongo DRga qarshi bahsda gʻalabani qoʻldan boy berib, 1:1 hisobidagi durangga imzo chekdi. Roberto Martinez shogirdlari oʻyin davomida ustunlikka ega boʻlishsa-da, raqibning tartibli himoyasini yorib oʻtishda va vaziyatlardan foydalanishda oqsashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv portugaliyaliklar uchun juda omadli boshlandi. Oʻyinning 6-daqiqasidayoq Pedro Neto tomonidan yetkazib berilgan aniq uzatmani Joao Neves boshi bilan darvozaga yoʻllab, hisobni ochdi. Bu yosh yarim himoyachining terma jamoa libosidagi toʻrtinchi goli boʻldi. Biroq, erta kiritilgan goldan soʻng Portugaliya oʻyin surʼatini pasaytirib yubordi va maydonda tushunarsiz sustkashlikka yoʻl qoʻydi.
Cristiano Ronaldo va omadsiz hujumlarJamoa sardori Cristiano Ronaldo ushbu bahsda oʻzining eng yaxshi oʻyinlaridan birini koʻrsata olmadi. 41 yoshli hujumchi bir necha bor qulay imkoniyatlarga ega boʻlishiga qaramay, ularni golga aylantira olmadi. Ayniqsa, zaxiradan maydonga tushgan Francisco Conceicao tomonidan yaratilgan vaziyatlarda tajribali hujumchining aniqligi yetishmadi. Goal.com nashrining yozishicha, Ronaldo maydonda asabiy koʻringan va jamoaviy oʻyinga kirishib keta olmagan.
Kongo DR terma jamoasi esa birinchi boʻlimning soʻnggi daqiqalarida muvozanatni tiklashga muvaffaq boʻldi. Arthur Masuaku uzatgan toʻpni Yoane Wissa raqib himoyachilari eʼtiboridan chetda qolgan holda darvozaga joylab qoʻydi. Ushbu gol afrikaliklarga katta ishonch bagʻishladi va ular ikkinchi boʻlimda ham xavfli qarshi hujumlar tashkil etishdi. Hatto bir vaziyatda Cedric Bakambu Portugaliya darvozasi ustunini poylab, favoritlarni shokka tushirib qoʻyishiga bir bahya qoldi.
Portugaliya tarkibida Bernardo Silva ham kutilgan darajada harakat qila olmadi. Yarim himoyachi oʻyinni boshqarishda va hujumlarni tashkil qilishda koʻplab xatolarga yoʻl qoʻydi. Joao Cancelo tomonidan kiritilgan chiroyli gol esa ofsayd sababli bekor qilindi. Oʻyin yakuniga qadar Roberto Martinez jamoasi bosimni oshirgan boʻlsa-da, hisob oʻzgarmasdan qoldi.
Ushbu durang Portugaliya uchun guruhdan chiqish masalasini biroz murakkablashtirishi mumkin. Terma jamoa tarkibidagi yulduzlar va tajribali oʻyinchilarning bunday sust oʻyini mutaxassislar va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Kongo DR esa 1974-yildan buyon ilk bor ishtirok etayotgan jahon chempionatidagi dastlabki ochkosini qoʻlga kiritib, haqiqiy qahramonlik koʻrsatdi.
…