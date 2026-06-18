Ruben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchi

·0·Sport
Ruben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchi

Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoa tarkibini kuchaytirish boʻyicha oʻzining ilk jiddiy rejalarini maʼlum qildi. Portugaliyalik mutaxassis oʻzining sobiq jamoasi Sporting safida porlagan ikki nafar yetakchi futbolchini San Siroga olib kelishni maqsad qilgan. Bu transferlar nafaqat Milan uchun, balki Angliya Premer-ligasi gigantlarining rejalariga ham jiddiy taʼsir oʻtkazishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport Italia nashri xabariga koʻra, Amorimning asosiy nishonlari yarim himoyachi Morten Hjulmand va hujumkor vinger Fransisko Trincao boʻlib turibdi. Murabbiy Lissabonda oʻz qoʻl ostida yuqori saviyada oʻyin koʻrsatgan ushbu futbolchilar bilan Milanda ham hamkorlikni davom ettirmoqchi. Bu qadam Milan rahbariyati tomonidan toʻliq qoʻllab-quvvatlanmoqda.

Manchester klublari bilan raqobat

Morten Hjulmand uchun kurashda Milan jiddiy raqiblarga duch keladi. Daniyalik 26 yoshli tayanch yarim himoyachisi uzoq vaqtdan beri Manchester Siti va Manchester Yunayted skautlari nazoratida boʻlib kelgan. Angliya chempionlari uni tarkibni yoshartirish uchun ideal nomzod deb hisoblashayotgan edi, biroq Amorimning shaxsan oʻzi bu transferga aralashishi vaziyatni oʻzgartirishi mumkin.

Sporting rahbariyati avvaliga Hjulmand uchun 80 million yevrolik tovon pulini talab qilgan boʻlsa-da, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, portugallar muzokaralarga tayyor. Hozirda futbolchining narxi 40-50 million yevro atrofida baholanmoqda. Bu esa Milanga moliyaviy jihatdan qulayroq sharoit yaratadi va transfer ehtimolini oshiradi.

Ikkinchi maqsad — Fransisko Trincao esa hujum chizigʻining istalgan nuqtasida oʻynay olish qobiliyati bilan Amorimga maʼqul kelgan. Murabbiy uni zamonaviy, dinamik va agressiv futbol qurishda muhim boʻgʻin deb hisoblaydi. Milan rahbariyati aynan shunday oʻyin uslubini joriy etishni maqsad qilgan.

Klub egalarining ishonchi

Milan xoʻjayini Gerry Cardinale Ruben Amorimning tayinlanishini klubning uzoq muddatli strategiyasi bilan bogʻladi. Uning soʻzlariga koʻra, portugaliyalik mutaxassis Yevropaning yangi avlod murabbiylari orasida eng innovatsion va shijoatlilaridan biridir. Cardinale murabbiyga kerakli barcha resurslarni taqdim etishga vaʼda bergan.

Ushbu transferlar amalga oshsa, Milan kelasi mavsumda nafaqat A Seriya, balki Chempionlar ligasida ham favoritlar qatoriga qaytishi kutilmoqda. Goal.com nashri taʼkidlashicha, Amorimning transfer bozordagi faolligi Milanning yangi davrga qadam qoʻyayotganidan dalolat beradi.

MilanRuben AmorimSportingTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Markaziy Osiyo muxlislari O‘zbekiston atrofida yana birlashmoqda (video)Bugun, 20:25Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiManchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandiBugun, 20:20Tomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostidaTomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostidaBugun, 19:52AQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahoratiAQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahoratiBugun, 19:33O‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiO‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiBugun, 19:16Jahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadiJahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadiBugun, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi