Ruben Amorim Milan safiga Sporting yulduzlarini olib kelmoqchi
Italiyaning Milan klubi yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoa tarkibini kuchaytirish boʻyicha oʻzining ilk jiddiy rejalarini maʼlum qildi. Portugaliyalik mutaxassis oʻzining sobiq jamoasi Sporting safida porlagan ikki nafar yetakchi futbolchini San Siroga olib kelishni maqsad qilgan. Bu transferlar nafaqat Milan uchun, balki Angliya Premer-ligasi gigantlarining rejalariga ham jiddiy taʼsir oʻtkazishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport Italia nashri xabariga koʻra, Amorimning asosiy nishonlari yarim himoyachi Morten Hjulmand va hujumkor vinger Fransisko Trincao boʻlib turibdi. Murabbiy Lissabonda oʻz qoʻl ostida yuqori saviyada oʻyin koʻrsatgan ushbu futbolchilar bilan Milanda ham hamkorlikni davom ettirmoqchi. Bu qadam Milan rahbariyati tomonidan toʻliq qoʻllab-quvvatlanmoqda.
Manchester klublari bilan raqobatMorten Hjulmand uchun kurashda Milan jiddiy raqiblarga duch keladi. Daniyalik 26 yoshli tayanch yarim himoyachisi uzoq vaqtdan beri Manchester Siti va Manchester Yunayted skautlari nazoratida boʻlib kelgan. Angliya chempionlari uni tarkibni yoshartirish uchun ideal nomzod deb hisoblashayotgan edi, biroq Amorimning shaxsan oʻzi bu transferga aralashishi vaziyatni oʻzgartirishi mumkin.
Sporting rahbariyati avvaliga Hjulmand uchun 80 million yevrolik tovon pulini talab qilgan boʻlsa-da, soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, portugallar muzokaralarga tayyor. Hozirda futbolchining narxi 40-50 million yevro atrofida baholanmoqda. Bu esa Milanga moliyaviy jihatdan qulayroq sharoit yaratadi va transfer ehtimolini oshiradi.
Ikkinchi maqsad — Fransisko Trincao esa hujum chizigʻining istalgan nuqtasida oʻynay olish qobiliyati bilan Amorimga maʼqul kelgan. Murabbiy uni zamonaviy, dinamik va agressiv futbol qurishda muhim boʻgʻin deb hisoblaydi. Milan rahbariyati aynan shunday oʻyin uslubini joriy etishni maqsad qilgan.
Klub egalarining ishonchiMilan xoʻjayini Gerry Cardinale Ruben Amorimning tayinlanishini klubning uzoq muddatli strategiyasi bilan bogʻladi. Uning soʻzlariga koʻra, portugaliyalik mutaxassis Yevropaning yangi avlod murabbiylari orasida eng innovatsion va shijoatlilaridan biridir. Cardinale murabbiyga kerakli barcha resurslarni taqdim etishga vaʼda bergan.
Ushbu transferlar amalga oshsa, Milan kelasi mavsumda nafaqat A Seriya, balki Chempionlar ligasida ham favoritlar qatoriga qaytishi kutilmoqda. Goal.com nashri taʼkidlashicha, Amorimning transfer bozordagi faolligi Milanning yangi davrga qadam qoʻyayotganidan dalolat beradi.
…