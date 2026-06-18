Kolumbiya muxlislari yig‘lagan o‘zbek bolakayni samimiy yupatdi (video)

·63·Sport
Kolumbiya muxlislari yig‘lagan o‘zbek bolakayni samimiy yupatdi (video)

2026 yilgi Jahon chempionati doirasida O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvdan so‘ng stadionda ta’sirli va insonparvarlikka to‘la holat kuzatildi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining mag‘lubiyatini og‘ir qabul qilgan kichik o‘zbek muxlisi ko‘z yoshlarini tiya olmadi. Qizil libosdagi bolakay qo‘lida Jahon chempionati kubogi ko‘rinishidagi ramziy buyumni mahkam ushlab, maydon tomon qaragancha yig‘lab o‘tirdi.

Uning yuzidagi iztirob va alam atrofdagi muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi. Ayniqsa, Kolumbiya terma jamoasi tarafdorlari bolakayning holatini ko‘rib, uni yolg‘iz qoldirmadi.

Kadrlarda kolumbiyalik muxlislar uning atrofiga yig‘ilib, boshini silagani, yelkasini qoqib, dalda bergani ko‘rinadi. Ular kichik muxlisni yupatish maqsadida bir ovozdan:

“O‘zbekiston! O‘zbekiston!” deya hayqirishdi.

Bu holat bolakay uchun ham kutilmagan bo‘ldi. U dastlab ko‘z yoshlarini to‘xtata olmagan bo‘lsa-da, atrofidagi insonlarning iliq munosabati va samimiy qo‘llab-quvvatlovini his qildi.

Futbolda g‘alaba va mag‘lubiyat bor. Muxlislar esa o‘z jamoasining har bir natijasini yurakdan qabul qiladi. Ayniqsa, O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ilk ishtiroki millionlab yurtdoshlarimiz uchun oddiy sport voqeasi emas, balki yillar davomida kutilgan tarixiy orzuning amalga oshishi bo‘ldi.

Shu sabab maydondagi har bir gol, har bir imkoniyat va har bir mag‘lubiyat muxlislar qalbiga qattiq ta’sir qilmoqda. Kichkina bolakayning ko‘z yoshlari ham uning milliy jamoaga bo‘lgan samimiy mehri va ishonchini namoyon etdi.

Biroq ushbu lahzaning eng ta’sirli jihati raqib muxlislarining munosabati bo‘ldi. Kolumbiya tarafdorlari g‘alabani nishonlash bilan cheklanib qolmay, mag‘lub jamoa muxlisining qalbini ko‘tarishga harakat qildi.

Ular bolakayni raqib sifatida emas, futbolni sevuvchi kichik inson sifatida ko‘rdi. Uning qayg‘usini his qilib, bir necha iliq so‘z va oddiy harakat bilan unga dalda berishdi.

Bu holat futbolning haqiqiy mohiyatini yana bir bor ko‘rsatdi. Maydonda jamoalar raqib bo‘lishi mumkin, ammo tribunalarda insoniylik va o‘zaro hurmat hamma narsadan ustun turadi.

Kolumbiyalik muxlislarning “O‘zbekiston!” deb hayqirishi stadiondagi eng esda qolarli lahzalardan biriga aylandi. Ular o‘z jamoasi g‘alaba qozongan bir paytda ham kichik muxlisning alamini tushunishga harakat qildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu video va kadrlar foydalanuvchilar tomonidan katta iliqlik bilan qabul qilindi. Ko‘pchilik kolumbiyalik muxlislarning harakatini “muxlislikning oliy darajasi” sifatida baholamoqda.

Darhaqiqat, futbol faqat hisob va natijalardan iborat emas. U turli mamlakatlar, tillar va madaniyatlarni birlashtiradigan ulkan kuchdir. Ba’zan bitta o‘yin odamlarga g‘alabadan ham muhimroq narsalarni — mehr, hurmat va hamdardlikni ko‘rsatadi.

Kichkina o‘zbek muxlisining ko‘z yoshlari jamoamizning mag‘lubiyatidan darak bergan bo‘lsa, Kolumbiya muxlislarining harakati futbolda insoniylik hech qachon yo‘qolmasligini isbotladi.

Bolakay qo‘lidagi oltin rangli kubokni bag‘riga bosgancha, O‘zbekiston terma jamoasiga bo‘lgan ishonchini saqlab qoldi. Uning atrofidagi muxlislar esa boshini silab, yelkasidan qoqib, bu hali boshlanishi ekanini his qildirishga harakat qildi.

O‘zbekiston Jahon chempionatidagi dastlabki uchrashuvda mag‘lub bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Ammo milliy jamoa oldida hali yangi bahslar, yangi imkoniyatlar va yangi tarixiy lahzalar bor.

Kichik muxlisning ko‘z yoshlari esa, ehtimol, kelajakda katta quvonchlarga aylanar. Chunki haqiqiy muxlis g‘alabada ham, mag‘lubiyatda ham o‘z jamoasini tark etmaydi.

Kolumbiyalik muxlislarning bu harakati esa Jahon chempionatining eng samimiy lavhalaridan biri sifatida esda qoladi. Bu oddiy tasalli emas, balki butun dunyoga namoyish etilgan o‘zaro hurmat va insoniylik namunasi bo‘ldi.

O'zbekistonKolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Bugun, 07:13Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Bugun, 07:00Tomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiTomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiBugun, 06:55Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Bugun, 06:50Ekspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiEkspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiBugun, 06:36Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?Bugun, 06:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi