Kolumbiya muxlislari yig‘lagan o‘zbek bolakayni samimiy yupatdi (video)
2026 yilgi Jahon chempionati doirasida O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvdan so‘ng stadionda ta’sirli va insonparvarlikka to‘la holat kuzatildi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining mag‘lubiyatini og‘ir qabul qilgan kichik o‘zbek muxlisi ko‘z yoshlarini tiya olmadi. Qizil libosdagi bolakay qo‘lida Jahon chempionati kubogi ko‘rinishidagi ramziy buyumni mahkam ushlab, maydon tomon qaragancha yig‘lab o‘tirdi.
Uning yuzidagi iztirob va alam atrofdagi muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi. Ayniqsa, Kolumbiya terma jamoasi tarafdorlari bolakayning holatini ko‘rib, uni yolg‘iz qoldirmadi.
Kadrlarda kolumbiyalik muxlislar uning atrofiga yig‘ilib, boshini silagani, yelkasini qoqib, dalda bergani ko‘rinadi. Ular kichik muxlisni yupatish maqsadida bir ovozdan:
“O‘zbekiston! O‘zbekiston!” deya hayqirishdi.
Bu holat bolakay uchun ham kutilmagan bo‘ldi. U dastlab ko‘z yoshlarini to‘xtata olmagan bo‘lsa-da, atrofidagi insonlarning iliq munosabati va samimiy qo‘llab-quvvatlovini his qildi.
Futbolda g‘alaba va mag‘lubiyat bor. Muxlislar esa o‘z jamoasining har bir natijasini yurakdan qabul qiladi. Ayniqsa, O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ilk ishtiroki millionlab yurtdoshlarimiz uchun oddiy sport voqeasi emas, balki yillar davomida kutilgan tarixiy orzuning amalga oshishi bo‘ldi.
Shu sabab maydondagi har bir gol, har bir imkoniyat va har bir mag‘lubiyat muxlislar qalbiga qattiq ta’sir qilmoqda. Kichkina bolakayning ko‘z yoshlari ham uning milliy jamoaga bo‘lgan samimiy mehri va ishonchini namoyon etdi.
Biroq ushbu lahzaning eng ta’sirli jihati raqib muxlislarining munosabati bo‘ldi. Kolumbiya tarafdorlari g‘alabani nishonlash bilan cheklanib qolmay, mag‘lub jamoa muxlisining qalbini ko‘tarishga harakat qildi.
Ular bolakayni raqib sifatida emas, futbolni sevuvchi kichik inson sifatida ko‘rdi. Uning qayg‘usini his qilib, bir necha iliq so‘z va oddiy harakat bilan unga dalda berishdi.
Bu holat futbolning haqiqiy mohiyatini yana bir bor ko‘rsatdi. Maydonda jamoalar raqib bo‘lishi mumkin, ammo tribunalarda insoniylik va o‘zaro hurmat hamma narsadan ustun turadi.
Kolumbiyalik muxlislarning “O‘zbekiston!” deb hayqirishi stadiondagi eng esda qolarli lahzalardan biriga aylandi. Ular o‘z jamoasi g‘alaba qozongan bir paytda ham kichik muxlisning alamini tushunishga harakat qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu video va kadrlar foydalanuvchilar tomonidan katta iliqlik bilan qabul qilindi. Ko‘pchilik kolumbiyalik muxlislarning harakatini “muxlislikning oliy darajasi” sifatida baholamoqda.
Darhaqiqat, futbol faqat hisob va natijalardan iborat emas. U turli mamlakatlar, tillar va madaniyatlarni birlashtiradigan ulkan kuchdir. Ba’zan bitta o‘yin odamlarga g‘alabadan ham muhimroq narsalarni — mehr, hurmat va hamdardlikni ko‘rsatadi.
Kichkina o‘zbek muxlisining ko‘z yoshlari jamoamizning mag‘lubiyatidan darak bergan bo‘lsa, Kolumbiya muxlislarining harakati futbolda insoniylik hech qachon yo‘qolmasligini isbotladi.
Bolakay qo‘lidagi oltin rangli kubokni bag‘riga bosgancha, O‘zbekiston terma jamoasiga bo‘lgan ishonchini saqlab qoldi. Uning atrofidagi muxlislar esa boshini silab, yelkasidan qoqib, bu hali boshlanishi ekanini his qildirishga harakat qildi.
O‘zbekiston Jahon chempionatidagi dastlabki uchrashuvda mag‘lub bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Ammo milliy jamoa oldida hali yangi bahslar, yangi imkoniyatlar va yangi tarixiy lahzalar bor.
Kichik muxlisning ko‘z yoshlari esa, ehtimol, kelajakda katta quvonchlarga aylanar. Chunki haqiqiy muxlis g‘alabada ham, mag‘lubiyatda ham o‘z jamoasini tark etmaydi.
Kolumbiyalik muxlislarning bu harakati esa Jahon chempionatining eng samimiy lavhalaridan biri sifatida esda qoladi. Bu oddiy tasalli emas, balki butun dunyoga namoyish etilgan o‘zaro hurmat va insoniylik namunasi bo‘ldi.
…