Bogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadi

·22·Sport
Bogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadi

Aralash jang san’atlari (MMA) muxlislari uchun yoz faslining so‘nggi oyi o‘ta hayajonli va qaynoq yangiliklar bilan boshlanadigan bo‘ldi. Shu yilning 1 avgust kuni Serbiya poytaxti Belgrad shahrida navbatdagi yirik va nufuzli "UFC Belgrade" turniri bo‘lib o‘tadi. Ushbu kutilgan sport oqshomida o‘zbek MMA olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, o‘zining kuchli va nokaut qiluvchi zarbalari bilan tanilgan hamyurtimiz Bogdan Guskov (18-3-1) ham oktagonga ko‘tariladi.

Vakilimiz mazkur musobaqa doirasida yarim og‘ir vazn toifasida sobiq UFC chempioni, polshalik tajribali va xavfli jangchi Yan Blaxovich bilan oradagi tugallanmagan hisob-kitobni oxiriga yetkazib qo‘yish uchun bahs olib boradi.

Oktagondagi eski hisob-kitob: Unutilmas "UFC 323" tafsilotlari

Mazkur ikki mahoratli sportchining o‘zaro to‘qnashuvi birinchi marotaba kuzatilayotgani yo‘q. Sport ixlosmandlari yaxshi eslashadi, Guskov va Blaxovich o‘rtasidagi dastlabki shiddatli to‘qnashuv 2025 yilning 6 dekabr kuni AQSHda tashkil etilgan "UFC 323" turniri doirasida bo‘lib o‘tgan edi.

O‘shanda uch raund davomida murosasiz va teng kurashlar ostida kechgan jang yakunida hakamlarning qaroriga ko‘ra jangovar durang natija qayd etilgan edi. Ikkala sportchi ham bor kuchini namoyish etgan bo‘lsa-da, oktagonda kim haqiqiy g‘olib ekani baribir mavhumligicha qolgandi. Mana endi, oradan bir necha oy o‘tib, ular Serbiya tuprog‘ida ushbu tugallanmagan bahsga va nihoyat yakuniy nuqtani qo‘yish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Hozirda Bogdan Guskovning professional faoliyatidagi umumiy ko‘rsatkichi 18 ta g‘alaba, 3 ta mag‘lubiyat va 1 ta durang ko‘rinishiga ega. Ushbu bo‘lajak revansh hamyurtimiz uchun UFC reytingida yanada yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish va chempionlik kamari sari dadil qadam tashlash uchun juda muhim poydevor hisoblanadi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Belgradda kechadigan bu bahs yilning eng shov-shuvli revanshlaridan biri bo‘lishi shubhasiz. Bogdan ilk jangdagi vaziyatlardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, Blaxovichni bu safar muddatidan oldin mag‘lub eta olishiga muxlislarimiz chin dildan ishonishmoqda. Tajribali polshalik raqibga qarshi jangda hamyurtimizga ulkan zafarlar va chiroyli g‘alaba tilab qolamiz. Olg‘a, Bogdan!

UFC olamining eng so‘nggi insaydlari, Bogdan Guskovning jang oldi mashg‘ulotlari tafsilotlari va Belgraddan olinadigan eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Bogdan GuskovYan BlahovichBelgradSerbiyaUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Bugun, 07:53Kanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildiKanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildiBugun, 07:36Inter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladiInter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladiBugun, 02:34Ja’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiJa’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiBugun, 02:29Shveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiShveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun, 02:07Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiPol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiBugun, 02:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi