Bogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadi
Aralash jang san’atlari (MMA) muxlislari uchun yoz faslining so‘nggi oyi o‘ta hayajonli va qaynoq yangiliklar bilan boshlanadigan bo‘ldi. Shu yilning 1 avgust kuni Serbiya poytaxti Belgrad shahrida navbatdagi yirik va nufuzli "UFC Belgrade" turniri bo‘lib o‘tadi. Ushbu kutilgan sport oqshomida o‘zbek MMA olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, o‘zining kuchli va nokaut qiluvchi zarbalari bilan tanilgan hamyurtimiz Bogdan Guskov (18-3-1) ham oktagonga ko‘tariladi.
Vakilimiz mazkur musobaqa doirasida yarim og‘ir vazn toifasida sobiq UFC chempioni, polshalik tajribali va xavfli jangchi Yan Blaxovich bilan oradagi tugallanmagan hisob-kitobni oxiriga yetkazib qo‘yish uchun bahs olib boradi.
Oktagondagi eski hisob-kitob: Unutilmas "UFC 323" tafsilotlari
Mazkur ikki mahoratli sportchining o‘zaro to‘qnashuvi birinchi marotaba kuzatilayotgani yo‘q. Sport ixlosmandlari yaxshi eslashadi, Guskov va Blaxovich o‘rtasidagi dastlabki shiddatli to‘qnashuv 2025 yilning 6 dekabr kuni AQSHda tashkil etilgan "UFC 323" turniri doirasida bo‘lib o‘tgan edi.
O‘shanda uch raund davomida murosasiz va teng kurashlar ostida kechgan jang yakunida hakamlarning qaroriga ko‘ra jangovar durang natija qayd etilgan edi. Ikkala sportchi ham bor kuchini namoyish etgan bo‘lsa-da, oktagonda kim haqiqiy g‘olib ekani baribir mavhumligicha qolgandi. Mana endi, oradan bir necha oy o‘tib, ular Serbiya tuprog‘ida ushbu tugallanmagan bahsga va nihoyat yakuniy nuqtani qo‘yish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.
Hozirda Bogdan Guskovning professional faoliyatidagi umumiy ko‘rsatkichi 18 ta g‘alaba, 3 ta mag‘lubiyat va 1 ta durang ko‘rinishiga ega. Ushbu bo‘lajak revansh hamyurtimiz uchun UFC reytingida yanada yuqori pog‘onalarga ko‘tarilish va chempionlik kamari sari dadil qadam tashlash uchun juda muhim poydevor hisoblanadi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Belgradda kechadigan bu bahs yilning eng shov-shuvli revanshlaridan biri bo‘lishi shubhasiz. Bogdan ilk jangdagi vaziyatlardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, Blaxovichni bu safar muddatidan oldin mag‘lub eta olishiga muxlislarimiz chin dildan ishonishmoqda. Tajribali polshalik raqibga qarshi jangda hamyurtimizga ulkan zafarlar va chiroyli g‘alaba tilab qolamiz. Olg‘a, Bogdan!
UFC olamining eng so‘nggi insaydlari, Bogdan Guskovning jang oldi mashg‘ulotlari tafsilotlari va Belgraddan olinadigan eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…