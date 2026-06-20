Luis de la Fuente: Julian Alvarez Ispaniya terma jamoasi uchun eng mos hujumchi

·0·Sport
Luis de la Fuente: Julian Alvarez Ispaniya terma jamoasi uchun eng mos hujumchi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Mutaxassisning fikricha, Argentina terma jamoasi va Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez oʻzining oʻyin uslubi va taktik qarashlariga eng mos tushadigan futbolchi hisoblanadi. Bu haqda COPE nashriga tayanib Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yevropa chempionlari ustozi agar imkoniyati boʻlganida, Ispaniya tarkibiga aynan Alvarezni jalb qilgan boʻlishini taʼkidladi. De la Fuente argentinalik hujumchini nafaqat Lionel Messi, balki Real Madrid yulduzlari Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi dunyo darajasidagi yulduzlardan ham ustun qoʻyishini yashirmadi.

Taktik tanlov va eski bahslar

Luis de la Fuente va Julian Alvarez oʻrtasidagi bu "bogʻliqlik" yangilik emas. Murabbiy 2022-yilda FIFA The Best sovrini uchun ovoz berish jarayonida ham barchani hayron qoldirib, birinchi oʻringa aynan Alvarezni qoʻygan edi. Oʻshanda koʻpchilik mutaxassisni Lionel Messini eʼtiborsiz qoldirganlikda ayblagan, ammo murabbiy oʻz qarorini qatʼiy himoya qilgan.

"Men u paytda adashmagan edim. Mening futbol haqidagi gʻoyalarim uchun Julian Alvarez mukammal mos tushadi. U bizning tizimimizda juda muhim figuraga aylangan boʻlardi", — deya tushuntirdi murabbiy oʻz tanlovini. Uning soʻzlariga koʻra, hujumchining mehnatsevarligi va maydondagi universalligi Ispaniya terma jamoasining hozirgi oʻyin chizmasiga ideal darajada tushadi.

Hozirda Ispaniya terma jamoasi hujum chizigʻida Mikel Oyarzabal kabi futbolchilar harakat qilmoqda. Biroq De la Fuente aynan Alvarezning profilidagi oʻyinchi jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishiga ishonadi. Murabbiy Mbappe va Vinicius Juniorning mahoratini tan olgan holda, taktik nuqtayi nazardan baribir argentinalikni afzal koʻrishini bildirdi.

Nega aynan Julian Alvarez?

Julian Alvarez Manchester Siti safida barcha mumkin boʻlgan sovrinlarni yutganidan soʻng, joriy mavsumda Atletiko Madrid safiga koʻchib oʻtdi. Uning maydondagi tinimsiz harakati, himoyachilarga bosim oʻtkazishi va jamoaviy oʻyinga moslashuvchanligi koʻplab murabbiylarni oʻziga rom etib keladi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer va murabbiyning fikrlari qiziqarli, chunki Ispaniya futbol maktabi va La Liga bahslari yurtimizda katta auditoriyaga ega. De la Fuentening bunday dadil fikrlari Ispaniya futbolida individual yulduzlardan koʻra, tizimga mos keladigan ijrochilarga koʻproq urgʻu berilishini yana bir bor isbotlamoqda.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Luis de la Fuente oʻz vaqtida Messiga ovoz bermagani uchun tanqid qilinganida: "Men mast emas edim, shunchaki Julianni yoqtiraman. U jahon chempioni va ajoyib oʻyinchi", — deya javob qaytargan edi. Bugungi kunda ham murabbiyning bu boradagi pozitsiyasi oʻzgarmagan koʻrinadi.

IspaniyaLuis de la FuenteJulian AlvarezReal MadridAtletiko Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya oʻz yulduzlarini saqlab qolish uchun rekord darajadagi shartnomalar tayyorlamoqdaBavariya oʻz yulduzlarini saqlab qolish uchun rekord darajadagi shartnomalar tayyorlamoqdaBugun, 21:31Lionel Messi haqida jonli efirda yolgʻon xabar tarqatgan teleboshlovchi isteʼfo berdiLionel Messi haqida jonli efirda yolgʻon xabar tarqatgan teleboshlovchi isteʼfo berdiBugun, 21:12Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Bugun, 19:39Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Bugun, 19:01Tomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariTomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariBugun, 18:59Jazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiJazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi