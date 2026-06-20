Luis de la Fuente: Julian Alvarez Ispaniya terma jamoasi uchun eng mos hujumchi
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Mutaxassisning fikricha, Argentina terma jamoasi va Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez oʻzining oʻyin uslubi va taktik qarashlariga eng mos tushadigan futbolchi hisoblanadi. Bu haqda COPE nashriga tayanib Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yevropa chempionlari ustozi agar imkoniyati boʻlganida, Ispaniya tarkibiga aynan Alvarezni jalb qilgan boʻlishini taʼkidladi. De la Fuente argentinalik hujumchini nafaqat Lionel Messi, balki Real Madrid yulduzlari Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi dunyo darajasidagi yulduzlardan ham ustun qoʻyishini yashirmadi.
Taktik tanlov va eski bahslarLuis de la Fuente va Julian Alvarez oʻrtasidagi bu "bogʻliqlik" yangilik emas. Murabbiy 2022-yilda FIFA The Best sovrini uchun ovoz berish jarayonida ham barchani hayron qoldirib, birinchi oʻringa aynan Alvarezni qoʻygan edi. Oʻshanda koʻpchilik mutaxassisni Lionel Messini eʼtiborsiz qoldirganlikda ayblagan, ammo murabbiy oʻz qarorini qatʼiy himoya qilgan.
"Men u paytda adashmagan edim. Mening futbol haqidagi gʻoyalarim uchun Julian Alvarez mukammal mos tushadi. U bizning tizimimizda juda muhim figuraga aylangan boʻlardi", — deya tushuntirdi murabbiy oʻz tanlovini. Uning soʻzlariga koʻra, hujumchining mehnatsevarligi va maydondagi universalligi Ispaniya terma jamoasining hozirgi oʻyin chizmasiga ideal darajada tushadi.
Hozirda Ispaniya terma jamoasi hujum chizigʻida Mikel Oyarzabal kabi futbolchilar harakat qilmoqda. Biroq De la Fuente aynan Alvarezning profilidagi oʻyinchi jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishiga ishonadi. Murabbiy Mbappe va Vinicius Juniorning mahoratini tan olgan holda, taktik nuqtayi nazardan baribir argentinalikni afzal koʻrishini bildirdi.
Nega aynan Julian Alvarez?Julian Alvarez Manchester Siti safida barcha mumkin boʻlgan sovrinlarni yutganidan soʻng, joriy mavsumda Atletiko Madrid safiga koʻchib oʻtdi. Uning maydondagi tinimsiz harakati, himoyachilarga bosim oʻtkazishi va jamoaviy oʻyinga moslashuvchanligi koʻplab murabbiylarni oʻziga rom etib keladi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer va murabbiyning fikrlari qiziqarli, chunki Ispaniya futbol maktabi va La Liga bahslari yurtimizda katta auditoriyaga ega. De la Fuentening bunday dadil fikrlari Ispaniya futbolida individual yulduzlardan koʻra, tizimga mos keladigan ijrochilarga koʻproq urgʻu berilishini yana bir bor isbotlamoqda.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Luis de la Fuente oʻz vaqtida Messiga ovoz bermagani uchun tanqid qilinganida: "Men mast emas edim, shunchaki Julianni yoqtiraman. U jahon chempioni va ajoyib oʻyinchi", — deya javob qaytargan edi. Bugungi kunda ham murabbiyning bu boradagi pozitsiyasi oʻzgarmagan koʻrinadi.
…