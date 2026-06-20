Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchi
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer bozorida faollik koʻrsatib, Vest Xem yarim himoyachisi Mateus Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin turibdi. Roberto De Zerbi boshqaruvidagi jamoa ushbu transfer poygasida oʻzining azaliy raqibi Manchester Yunaytedni ortda qoldirishni maqsad qilgan. Vest Xemning quyi ligaga tushib ketishi ortidan 21 yoshli portugaliyalik iqtidor egasi yuqori divizionda qolishni istamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mashhur transfer eksperti Matteo Moretto bergan maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem yosh yarim himoyachi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olishga deyarli muvaffaq boʻlgan. Garchi Vest Xem oʻtgan mavsumda omadsiz ishtirok etgan boʻlsa-da, Fernandes Angliya Premer-ligasining eng yorqin yosh yulduzlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Hozirda klublar oʻrtasidagi rasmiy muzokaralar boshlanishi kutilmoqda.
Yarim himoyadagi katta islohotlarTottenxem rahbariyati jamoa tarkibini tubdan yangilashni maqsad qilgan. Mateus Fernandesdan tashqari, klub Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Sandro Tonali uchun ham kurash olib bormoqda. Agar London klubi har ikki futbolchini ham qoʻlga kiritsa, bu De Zerbi jamoasining kelgusi mavsumdagi ambitsiyalaridan jiddiy darak beradi. Tottenxem allaqachon Andy Robertson, Jan Paul van Hecke va Marcos Senesi kabi futbolchilar bilan tarkibni kuchaytirib ulgurgan.
Mateus Fernandes oʻtgan mavsumda Vest Xem safida barcha musobaqalarda 39 ta oʻyinda maydonga tushib, 5 ta gol va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning maydondagi texnik mahorati va himoyadagi faolligi Roberto De Zerbi tizimi uchun juda mos kelishi aytilmoqda. Futbolchi Chempionshipda oʻynashni istamayotgani sababli, Londonning boshqa bir klubiga oʻtishga moyillik bildirmoqda.
Manchester Yunaytedning rejalariga zarbaGoal.com nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted Fernandesni uzoq vaqtdan beri asosiy maqsadlaridan biri sifatida koʻrib kelayotgan edi. Old Trafford rahbariyati Aurelien Tchouameni va Elliot Anderson transferlari amalga oshmagach, bor eʼtiborini portugaliyalik iqtidorga qaratgan. Fernandesning oʻzi ham terma jamoadagi sherigi Bruno Fernandes bilan bir klubda toʻp tepish istagida boʻlgani aytilmoqda.
Biroq Tottenxemning tezkor harakatlari Manchester Yunaytedni qiyin ahvolga solib qoʻydi. Endilikda "qizil iblislar" yo Tottenxem taklif qilayotgan shartlarni yaxshilashi, yoki oʻzining asosiy nishonlaridan birini raqibiga boy berishi kerak boʻladi. Fernandes 2025-yilda Sautgemptondan 40 million funt evaziga Vest Xemga oʻtgan edi va uning amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan.
Ushbu transfer amalga oshsa, Tottenxem nafaqat tarkibni kuchaytiradi, balki transfer bozorida top-klublar bilan raqobatlasha olishini yana bir bor isbotlaydi. Yaqin kunlarda klublar oʻrtasidagi moliyaviy kelishuv tafsilotlari ochiqlanishi kutilmoqda.
…