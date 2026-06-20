Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchi

·23·Sport
Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchi

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer bozorida faollik koʻrsatib, Vest Xem yarim himoyachisi Mateus Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin turibdi. Roberto De Zerbi boshqaruvidagi jamoa ushbu transfer poygasida oʻzining azaliy raqibi Manchester Yunaytedni ortda qoldirishni maqsad qilgan. Vest Xemning quyi ligaga tushib ketishi ortidan 21 yoshli portugaliyalik iqtidor egasi yuqori divizionda qolishni istamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mashhur transfer eksperti Matteo Moretto bergan maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem yosh yarim himoyachi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olishga deyarli muvaffaq boʻlgan. Garchi Vest Xem oʻtgan mavsumda omadsiz ishtirok etgan boʻlsa-da, Fernandes Angliya Premer-ligasining eng yorqin yosh yulduzlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Hozirda klublar oʻrtasidagi rasmiy muzokaralar boshlanishi kutilmoqda.

Yarim himoyadagi katta islohotlar

Tottenxem rahbariyati jamoa tarkibini tubdan yangilashni maqsad qilgan. Mateus Fernandesdan tashqari, klub Nyukasl Yunayted yarim himoyachisi Sandro Tonali uchun ham kurash olib bormoqda. Agar London klubi har ikki futbolchini ham qoʻlga kiritsa, bu De Zerbi jamoasining kelgusi mavsumdagi ambitsiyalaridan jiddiy darak beradi. Tottenxem allaqachon Andy Robertson, Jan Paul van Hecke va Marcos Senesi kabi futbolchilar bilan tarkibni kuchaytirib ulgurgan.

Mateus Fernandes oʻtgan mavsumda Vest Xem safida barcha musobaqalarda 39 ta oʻyinda maydonga tushib, 5 ta gol va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning maydondagi texnik mahorati va himoyadagi faolligi Roberto De Zerbi tizimi uchun juda mos kelishi aytilmoqda. Futbolchi Chempionshipda oʻynashni istamayotgani sababli, Londonning boshqa bir klubiga oʻtishga moyillik bildirmoqda.

Manchester Yunaytedning rejalariga zarba

Goal.com nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted Fernandesni uzoq vaqtdan beri asosiy maqsadlaridan biri sifatida koʻrib kelayotgan edi. Old Trafford rahbariyati Aurelien Tchouameni va Elliot Anderson transferlari amalga oshmagach, bor eʼtiborini portugaliyalik iqtidorga qaratgan. Fernandesning oʻzi ham terma jamoadagi sherigi Bruno Fernandes bilan bir klubda toʻp tepish istagida boʻlgani aytilmoqda.

Biroq Tottenxemning tezkor harakatlari Manchester Yunaytedni qiyin ahvolga solib qoʻydi. Endilikda "qizil iblislar" yo Tottenxem taklif qilayotgan shartlarni yaxshilashi, yoki oʻzining asosiy nishonlaridan birini raqibiga boy berishi kerak boʻladi. Fernandes 2025-yilda Sautgemptondan 40 million funt evaziga Vest Xemga oʻtgan edi va uning amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha moʻljallangan.

Ushbu transfer amalga oshsa, Tottenxem nafaqat tarkibni kuchaytiradi, balki transfer bozorida top-klublar bilan raqobatlasha olishini yana bir bor isbotlaydi. Yaqin kunlarda klublar oʻrtasidagi moliyaviy kelishuv tafsilotlari ochiqlanishi kutilmoqda.

TottenxemManchester YunaytedMateus FernandesTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiReal Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 23:00O‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiO‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiBugun, 22:48Toni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiToni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiBugun, 22:15Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Bugun, 22:13Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilishga tayyorLiverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilishga tayyorBugun, 21:57Luis de la Fuente: Julian Alvarez Ispaniya terma jamoasi uchun eng mos hujumchiLuis de la Fuente: Julian Alvarez Ispaniya terma jamoasi uchun eng mos hujumchiBugun, 21:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi