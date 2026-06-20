Toni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdi

·53·Sport
Toni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdi

Madridning Real Madrid klubi afsonasi Toni Kroos soʻnggi paytlarda ommaviy axborot vositalari va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilinayotgan Jud Bellingemni qoʻllab-quvvatladi. Germaniyalik sobiq yarim himoyachi ingliz yulduzini zamonaviy futbolning eng mukammal oʻyinchilaridan biri deb atadi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bellingham oʻtgan mavsumdagi fantastik debyutidan soʻng, joriy mavsumda maʼlum pasayishni boshdan kechirmoqda. Yelkasi va mushaklaridagi jarohatlar uning barqaror oʻyin koʻrsatishiga toʻsqinlik qilmoqda. Ispaniya matbuoti va ishqibozlarning bir qismi esa uning asosiy tarkibdagi oʻrnini ham shubha ostiga ola boshlagan edi.

Kroosning yuksak eʼtirofi

Yaqinda Rio Ferdinand bilan boʻlib oʻtgan podkastda ishtirok etgan Toni Kroos Bellingham haqidagi salbiy fikrlarga qoʻshilmasligini qatʼiy bildirdi. Uning taʼkidlashicha, yosh yarim himoyachining Madridagi birinchi yili kutilganidan ham aʼlo darajada oʻtgan va bu barchani hayratda qoldirgan.

"U dunyodagi eng mukammal yarim himoyachilardan biri. Men unda juda kam uchraydigan va oʻziga xos xususiyatlarni koʻraman. Uning qobiliyati va maydondagi harakatlari haqiqatdan ham maxsus", — deya taʼkidladi faoliyatini yakunlagan germaniyalik yulduz.

Kroosning fikricha, jismoniy holat bilan bogʻliq muammolar vaqtinchalik xarakterga ega va bu futbolchining umumiy darajasiga soya solmasligi kerak. U Bellinghamning professionalizmiga shubha qilmasligini va u hali ham dunyoning eng elita oʻyinchilari safida ekanini qoʻshimcha qildi.

Soxta xabarlar va obroʻsizlantirishga urinish

Muhokamaga qoʻshilgan Manchester Yunayted sobiq sardori Rio Ferdinand ham Bellingham atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi. Uning fikricha, ayrim doiralar futbolchining obroʻsiga putur yetkazish uchun ataylab yolgʻon maʼlumotlar tarqatmoqda.

"Ular Bellingham haqida haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan tasvirni yaratishga urinishmoqda. Hatto uning shaxsiy hayoti va xarakteri haqida turli hikoyalarni toʻqib chiqarishmoqda", — dedi Ferdinand. Ekspertning soʻzlariga koʻra, bunday bosim yosh yulduzning juda tez koʻtarilib ketgani bilan bogʻliq salbiy oqibatdir.

Hozirda Real Madrid tarkibida oʻz oʻrnini mustahkamlashga urinayotgan Jud Bellingem uchun bunday nufuzli shaxslarning qoʻllovi ruhiy jihatdan juda muhim hisoblanadi. Madrid klubi rahbariyati ham futbolchiga ishonch bildirishda davom etmoqda va uning tez orada oʻzining eng yaxshi formasiga qaytishini kutmoqda.

Real MadridJud BellingemToni KroosFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildiLamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildiBugun, 23:20«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblari«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblariBugun, 23:08Real Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiReal Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 23:00O‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiO‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiBugun, 22:48Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Bugun, 22:13Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiTottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiBugun, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi