Toni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdi
Madridning Real Madrid klubi afsonasi Toni Kroos soʻnggi paytlarda ommaviy axborot vositalari va muxlislar tomonidan keskin tanqid qilinayotgan Jud Bellingemni qoʻllab-quvvatladi. Germaniyalik sobiq yarim himoyachi ingliz yulduzini zamonaviy futbolning eng mukammal oʻyinchilaridan biri deb atadi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bellingham oʻtgan mavsumdagi fantastik debyutidan soʻng, joriy mavsumda maʼlum pasayishni boshdan kechirmoqda. Yelkasi va mushaklaridagi jarohatlar uning barqaror oʻyin koʻrsatishiga toʻsqinlik qilmoqda. Ispaniya matbuoti va ishqibozlarning bir qismi esa uning asosiy tarkibdagi oʻrnini ham shubha ostiga ola boshlagan edi.
Kroosning yuksak eʼtirofiYaqinda Rio Ferdinand bilan boʻlib oʻtgan podkastda ishtirok etgan Toni Kroos Bellingham haqidagi salbiy fikrlarga qoʻshilmasligini qatʼiy bildirdi. Uning taʼkidlashicha, yosh yarim himoyachining Madridagi birinchi yili kutilganidan ham aʼlo darajada oʻtgan va bu barchani hayratda qoldirgan.
"U dunyodagi eng mukammal yarim himoyachilardan biri. Men unda juda kam uchraydigan va oʻziga xos xususiyatlarni koʻraman. Uning qobiliyati va maydondagi harakatlari haqiqatdan ham maxsus", — deya taʼkidladi faoliyatini yakunlagan germaniyalik yulduz.
Kroosning fikricha, jismoniy holat bilan bogʻliq muammolar vaqtinchalik xarakterga ega va bu futbolchining umumiy darajasiga soya solmasligi kerak. U Bellinghamning professionalizmiga shubha qilmasligini va u hali ham dunyoning eng elita oʻyinchilari safida ekanini qoʻshimcha qildi.
Soxta xabarlar va obroʻsizlantirishga urinishMuhokamaga qoʻshilgan Manchester Yunayted sobiq sardori Rio Ferdinand ham Bellingham atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi. Uning fikricha, ayrim doiralar futbolchining obroʻsiga putur yetkazish uchun ataylab yolgʻon maʼlumotlar tarqatmoqda.
"Ular Bellingham haqida haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan tasvirni yaratishga urinishmoqda. Hatto uning shaxsiy hayoti va xarakteri haqida turli hikoyalarni toʻqib chiqarishmoqda", — dedi Ferdinand. Ekspertning soʻzlariga koʻra, bunday bosim yosh yulduzning juda tez koʻtarilib ketgani bilan bogʻliq salbiy oqibatdir.
Hozirda Real Madrid tarkibida oʻz oʻrnini mustahkamlashga urinayotgan Jud Bellingem uchun bunday nufuzli shaxslarning qoʻllovi ruhiy jihatdan juda muhim hisoblanadi. Madrid klubi rahbariyati ham futbolchiga ishonch bildirishda davom etmoqda va uning tez orada oʻzining eng yaxshi formasiga qaytishini kutmoqda.
…