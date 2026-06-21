Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...
Toshkent vaqti bilan soat 01:00da start oladigan E guruhi markaziy o‘yini boshlanish arafasida. Ikkala jamoa ham ilk turda 3 ochkodan jamg‘argan bo‘lib, Torontodagi ushbu uchrashuv guruh peshqadamini aniqlab beradi.
Eslatib o‘tamiz, 1-turda nemislar Kyurasaoni 7:1 hisobida tor-mor etgan bo‘lsa, Kot-d'Ivuar terma jamoasi Ekvador ustidan 1:0 hisobidagi qiyin va muhim g‘alabani qo‘lga kiritgan edi.
Tasdiqlangan boshlang‘ich tarkiblar:
Kot-d'Ivuar
Manuel Noyer (GK)
Yahyo Fofana (GK)
Jonatan Ta
Uilfrid Singo
Niko Shlotterbek
Jislen Konan
Nataniel Braun
Emmanuel Agbadu
Yozua Kimmix
Odillon Kossunu
Feliks Nmecha
Frank Kessie
Aleksandar Pavlovich
Inao Ulai
Leroy Sane
Ibrahim Sangare
Jamal Musiala
Amad Diallo
Florian Virts
Usman Diomand
Kai Xavers
Bonifas Bonni
O‘yin oldidan asosiy urg‘ular:
Hujumkorlik kuchi: Germaniya birinchi o‘yindagi dahshatli natijadan so‘ng (Musiala, Virts va Xavers o‘sha bahsda raqib darvozasini ishg‘ol qilishgandi) hujumkor tempni pasaytirmaslikka harakat qiladi.
Intizomli mudofaa: «Fillar» Ekvadorga qarshi uchrashuvda bo‘lgani kabi tartibli himoyalanish va Frank Kessie boshchiligidagi jismoniy jihatdan baquvvat markaz evaziga Yevropa grandining kombinatsiyalarini buzishni ko‘zlagan.
Ushbu bahsda g‘alaba qozongan jamoa muddatidan oldin JCH-2026 pley-off (1/16 final) bosqichi yo‘llanmasini naqd qilishi mumkin. Jamoalarga chiroyli va gollarga boy o‘yin tilaymiz!
…