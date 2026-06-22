Misr ikkinchi bo‘limda kambek namoyish etib, Yangi Zelandiyani mag‘lub etdi

·0·Sport
Misr ikkinchi bo‘limda kambek namoyish etib, Yangi Zelandiyani mag‘lub etdi

2026 yilgi Jahon chempionatining G guruhida 2-tur bahslari qizg‘in pallasiga kirdi. Vankuverdagi «BC Place» stadionida kechgan navbatdagi uchrashuvda Misr milliy jamoasi Yangi Zelandiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv okeaniyaliklar uchun juda omadli boshlangan edi. Bahsning 15-daqiqasida Surman hisobni ochib, Yangi Zelandiyani oldinga olib chiqdi va birinchi bo‘lim aynan nominal mezbonlarning ustunligi bilan yakunlandi.

Biroq ikkinchi bo‘limda Misr terma jamoasi haqiqiy xarakter namoyish etdi. Afrikaliklar vakili Ziko 58-daqiqada muvozanatni tiklagan bo‘lsa, oradan ko‘p o‘tmay jamoa sardori Muhammad Saloh Misrni hisobda oldinga olib chiqdi. Uchrashuvga yakuniy nuqtani esa 82-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Trezege qo‘ydi.

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, ushbu guruhning narigi bahsida Eron va Belgiya terma jamoalari o‘zaro durang o‘ynashgan edi. Shu sababli Misrning ushbu g‘alabasi guruhdagi kurashni yanada qiziqarli tus olishini ta’minladi.

JCH-2026. G guruhi. 2-tur

22 iyun. Vankuver. «BC Place» stadioni

Yangi Zelandiya — Misr 1:3

Gollar: Surman (15) — Ziko (58), Saloh (67), Trezege (82).

Yangi Zelandiya: Krokomb, Peyn (Bindon 85), Boksoll, Kekachey (Randall 76), Sermen, Bell, Stamenich, Singh (Tomas 76), Jast (de Vriyes 85), Makkouott (Old 66), Vud.

Misr: Shobeyr, Ibrohim, Hani, Abul Futuh, Ashur (Zizo 84), Ziko (Abdulkarim 76), Fathi (Rabiya 41), Lashin, Attiya, Saloh (Abdulmajid 84), Marmush (Trezege 76).

Ogohlantirishlar: Lashin (17), Singh (20), Makkouott (34).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe kelajakda MLSga oʻtishi mumkin: David Beckham uni jamoasiga chorlamoqdaKylian Mbappe kelajakda MLSga oʻtishi mumkin: David Beckham uni jamoasiga chorlamoqdaBugun, 09:57Belgiya va Eron o‘yinida hisob ochilmadiBelgiya va Eron o‘yinida hisob ochilmadiBugun, 04:19Kylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolKylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolBugun, 02:55Nicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiNicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiBugun, 02:39Aleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiAleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiBugun, 01:57Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiLamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiBugun, 01:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi