Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahon chempionatida 2-tur bahslari davom etmoqda.
N guruhida Ispaniya (4) Saudiya Arabistoni (1) darvozasiga javobsiz 4 ta to‘p kiritdi. Yamal mundiallardagi ilk golini urgan bo‘lsa, Oyarsabal dubl va assistni o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi.
JCH-2026. N guruhi. 2-tur
Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0
21 iyun. Atlanta
Gollar: Yamal (10), Oyarsabal (21, 24), At Tambakti (49, avtogol).
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…