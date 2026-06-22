Valeriy Kechinov: «O‘zbekiston Portugaliyaning asabini ancha sinab ko‘radi»
«Paxtakor» klubi tarbiyalanuvchisi, keyinchalik Moskvaning «Spartak» jamoasi tarkibida katta yutuqlarni qo‘lga kiritgan taniqli sobiq futbolchi Valeriy Kechinov ham 2026 yilgi jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasiga muxlislik qilmoqda. Mashhur futbolchi OAVga bergan intervyusida o‘zbek futbolining tarixiy muvaffaqiyati va vakillarimizning mundialdagi imkoniyatlari haqida to‘xtalib o‘tdi.
O‘zbekiston uchun ulkan va tarixiy yutuq
Valeriy Kechinovning ta’kidlashicha, milliy terma jamoamizning Jahon chempionati final bosqichiga yo‘llanma olgani mamlakat uchun haqiqiy bayram va ulkan muvaffaqiyatdir.
«Bu yerda ikki xil fikr bo‘lishi mumkin emas — bu O‘zbekiston uchun ulkan yutuq. Bu natija uchun jamoaga, murabbiylar shtabiga va butun futbol tizimiga alohida baho bersa bo‘ladi, ularning har birini e’tirof etsa arziydi», — deydi sobiq futbolchi.
Jamoaviy kuch va bosh yetakchilar
Suhbat davomida Kechinov hozirgi O‘zbekiston terma jamoasining ustunlik jihatlariga to‘xtalib, jamoada yaqqol ajralib turuvchi yulduzlar bo‘lsa-da, asosiy kuch birdamlikda ekanligini qayd etdi:
Jamoaviy o‘yin: O‘zbekistonning kuchi avvalo bir-ikki futbolchiga emas, balki ahil va mustahkam jamoaviy o‘yinga asoslangan.
Yaqqol yetakchilar: Tarkibda Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Abduqodir Husanov kabi kuchli yetakchilar mavjud.
Iqtidorli tarkib: Maydonda istalgan daqiqada o‘z so‘zini ayta oladigan va o‘yin taqdirini hal qila oladigan boshqa iqtidorli yigitlar ham yetarli.
«Portugaliyaga ham oson bo‘lmaydi»
Oldinda turgan Portugaliya va Kongo DR terma jamoalariga qarshi bahslar haqida gapirganda, Kechinov raqiblarni o‘ta og‘ir sinov kutayotganidan ogohlantirdi. Uning fikricha, O‘zbekiston milliy terma jamoasi har qanday grand jamoa uchun noqulay raqib hisoblanadi.
«Hech kimga oson bo‘lmaydi, bu jamoalar ichida Portugaliya ham istisno emas. O‘zbekiston kamida portugaliyaliklarning asabini ancha sinab ko‘radi, deb o‘ylayman», — deya o‘z fikrini ishonch bilan yakunladi Valeriy Kechinov.
…