Valeriy Kechinov: «O‘zbekiston Portugaliyaning asabini ancha sinab ko‘radi»

·0·Sport
Valeriy Kechinov: «O‘zbekiston Portugaliyaning asabini ancha sinab ko‘radi»

«Paxtakor» klubi tarbiyalanuvchisi, keyinchalik Moskvaning «Spartak» jamoasi tarkibida katta yutuqlarni qo‘lga kiritgan taniqli sobiq futbolchi Valeriy Kechinov ham 2026 yilgi jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasiga muxlislik qilmoqda. Mashhur futbolchi OAVga bergan intervyusida o‘zbek futbolining tarixiy muvaffaqiyati va vakillarimizning mundialdagi imkoniyatlari haqida to‘xtalib o‘tdi.

O‘zbekiston uchun ulkan va tarixiy yutuq

Valeriy Kechinovning ta’kidlashicha, milliy terma jamoamizning Jahon chempionati final bosqichiga yo‘llanma olgani mamlakat uchun haqiqiy bayram va ulkan muvaffaqiyatdir.

«Bu yerda ikki xil fikr bo‘lishi mumkin emas — bu O‘zbekiston uchun ulkan yutuq. Bu natija uchun jamoaga, murabbiylar shtabiga va butun futbol tizimiga alohida baho bersa bo‘ladi, ularning har birini e’tirof etsa arziydi», — deydi sobiq futbolchi.

Jamoaviy kuch va bosh yetakchilar

Suhbat davomida Kechinov hozirgi O‘zbekiston terma jamoasining ustunlik jihatlariga to‘xtalib, jamoada yaqqol ajralib turuvchi yulduzlar bo‘lsa-da, asosiy kuch birdamlikda ekanligini qayd etdi:

  • Jamoaviy o‘yin: O‘zbekistonning kuchi avvalo bir-ikki futbolchiga emas, balki ahil va mustahkam jamoaviy o‘yinga asoslangan.

  • Yaqqol yetakchilar: Tarkibda Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Abduqodir Husanov kabi kuchli yetakchilar mavjud.

  • Iqtidorli tarkib: Maydonda istalgan daqiqada o‘z so‘zini ayta oladigan va o‘yin taqdirini hal qila oladigan boshqa iqtidorli yigitlar ham yetarli.

«Portugaliyaga ham oson bo‘lmaydi»

Oldinda turgan Portugaliya va Kongo DR terma jamoalariga qarshi bahslar haqida gapirganda, Kechinov raqiblarni o‘ta og‘ir sinov kutayotganidan ogohlantirdi. Uning fikricha, O‘zbekiston milliy terma jamoasi har qanday grand jamoa uchun noqulay raqib hisoblanadi.

«Hech kimga oson bo‘lmaydi, bu jamoalar ichida Portugaliya ham istisno emas. O‘zbekiston kamida portugaliyaliklarning asabini ancha sinab ko‘radi, deb o‘ylayman», — deya o‘z fikrini ishonch bilan yakunladi Valeriy Kechinov.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati: Harry Kane, Lionel Messi va Mbappe oʻrtasidagi "Oltin butsa" poygasiJahon chempionati: Harry Kane, Lionel Messi va Mbappe oʻrtasidagi "Oltin butsa" poygasiBugun, 19:19Portugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiPortugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiBugun, 18:12Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Bugun, 17:22Chelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiChelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 17:17O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 16:52Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Bugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi